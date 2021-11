Nouvelle licorne : la valorisation de NoBroker grimpe à 1 milliard de dollars

La nouvelle collecte de fonds de NoBroker intervient dans un environnement de financement favorable pour les start-up indiennes qui ont déjà levé un financement record de 10 milliards de dollars à ce jour.

L’agrégateur immobilier NoBroker, qui aide les locataires à éviter les courtiers en les mettant directement en contact avec les propriétaires immobiliers, a levé 210 millions de dollars de financement lors de son dernier cycle de série E.

La start-up était évaluée à près d’un milliard de dollars dans le cycle actuel, ce qui en fait la 38e licorne à atteindre la valeur d’un milliard de dollars jusqu’à présent dans l’écosystème des start-up. Le cycle a été mené par General Atlantic, Tiger Global Management et Moore Strategic Ventures.

NoBroker a levé un total de 361 millions de dollars de financement jusqu’à présent. Il a d’abord levé un financement de démarrage auprès d’Elevation Capital en 2013.

Fondée en 2013 par Akhil Gupta et Amit Agarwal, NoBroker est une plate-forme unique pour toutes les exigences liées à l’immobilier, de la location, de l’achat, des services à domicile, des services financiers et de la gestion de la société d’appartements. Plus de 75 propriétés lakh sont déjà enregistrées sur le portail et plus de 1,6 crore d’individus ont utilisé les services NoBroker.

« Le dernier cycle de financement nous aidera à développer davantage nos prouesses technologiques et à investir davantage dans nos services à domicile et nos services financiers. Nous utilisons l’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle pour rendre l’ensemble du processus sans tracas et les transactions économiques pour l’utilisateur final », a déclaré Akhil Gupta, co-fondateur et responsable de la technologie et des produits chez NoBroker, dans un communiqué.

La start-up vise à soulager les problèmes d’un acheteur dans tous les aspects du parcours des transactions immobilières, allant de la location ou de la vente pure et simple aux services à valeur ajoutée tels que les prêts immobiliers, les emballeurs et les déménageurs, la documentation juridique, le paiement de loyer en ligne et bien plus encore. Avec son argumentaire de courtage zéro, il opère actuellement dans six villes, dont Bengaluru, Chennai, Delhi-NCR, Hyderabad, Mumbai et Pune.

Amit Agarwal, co-fondateur et PDG de NoBroker, a ajouté que les nouveaux capitaux levés seront également utilisés pour développer sa plate-forme de gestion de communauté d’appartements NoBrokerHood, qui a déjà signé 10 000 sociétés à ce jour. La société prévoit de se développer de manière agressive et d’atteindre des sociétés de 1 lakh au cours des deux prochaines années.

« L’approche numérique de NoBroker pour résoudre efficacement la location, l’achat, la maintenance et les besoins connexes des propriétaires immobiliers, des locataires, des acheteurs, des sociétés résidentielles et des développeurs est en train de changer de paradigme. À l’avenir, la gamme de produits de NoBroker sera également pertinente sur plusieurs marchés en développement sous-réglementés à travers le monde. Nous sommes ravis de faire partie du succès continu de NoBroker », a déclaré Shantanu Rastogi, directeur général de General Atlantic.

La nouvelle collecte de fonds de NoBroker intervient dans un environnement de financement favorable pour les start-up indiennes qui ont déjà levé un financement record de 10 milliards de dollars à ce jour. Les start-up indiennes ont levé un montant de 10,9 milliards de dollars de capital au cours du troisième trimestre (T3CY21) à travers 347 transactions, soit environ deux fois plus qu’à la même période l’année dernière, a déclaré le cabinet de conseil PwC India dans un rapport en octobre.

Cependant, le segment de la technologie immobilière (Proptech) a toujours été un marché difficile pour les start-up indiennes. Certains des principaux concurrents de NoBroker incluent Housing, CommonFloor, QuikrHomes, Nestaway et d’autres.

