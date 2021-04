Nouvelle licorne: Meesho lève un nouveau financement de 300 millions de dollars dirigé par le fonds SoftBank

Les fournisseurs répertorient leur catalogue de produits sur l’application Meesho, qui, à son tour, peut être vendue par des entrepreneurs individuels à leurs contacts en exploitant leur réseau sur Facebook et WhatsApp.

La start-up de commerce social Meesho a annoncé lundi avoir levé un nouveau financement de 300 millions de dollars dirigé par SoftBank Vision Fund 2. Cet investissement marque l’entrée de la société dans le club de la licorne, le valorisant à 2,1 milliards de dollars.

La plate-forme de commerce social était évaluée à environ 700 millions de dollars en 2019 lorsqu’elle a obtenu un capital de 125 millions de dollars auprès d’une poignée d’investisseurs.

Le dernier cycle financier a également vu la participation d’investisseurs existants Prosus Ventures, Facebook, Shunwei Capital, Venture Highway et Knollwood Investment, a déclaré la société. Jusqu’à présent, Meesho a levé 490 millions de dollars de financement.

Une bonne partie du nouveau capital sera déployée pour créer des services visant à amener davantage de petites entreprises dans le giron numérique. L’entreprise prévoit de s’appuyer sur sa plate-forme et d’introduire des politiques et des outils qui permettront même au plus petit des vendeurs de lister et de faire des affaires sur Meesho.

«La vision de Meesho est de permettre à 100 millions de petites entreprises de réussir en ligne en Inde. Ces petites entreprises comprennent des entreprises individuelles détenues et gérées par des femmes entrepreneurs et des entrepreneurs à domicile », a déclaré la société.

Meesho suit un modèle de revente. Les fournisseurs répertorient leur catalogue de produits sur l’application Meesho, qui, à son tour, peut être vendue par des entrepreneurs individuels à leurs contacts en exploitant leur réseau sur Facebook et WhatsApp.

Fondée en 2015, la société affirme avoir aidé plus de 13 millions d’entrepreneurs individuels à démarrer leur propre entreprise en ligne.

Le fondateur et PDG, Vidit Aatrey, a déclaré que la base d’entrepreneurs transactionnels mensuels de la société avait augmenté de près de 10 fois tandis que les commandes mensuelles avaient augmenté de près de six fois au cours des 12 derniers mois. Aatrey a déclaré que les 13 millions de femmes entrepreneurs ont pu se connecter avec plus de 100 000 fournisseurs pour atteindre près de 50 millions de clients dans 4 800 villes via Meesho.

Une partie des fonds sera également utilisée pour embaucher plus de personnel dans toutes les catégories, y compris la technologie, les produits et les entreprises.

Meesho est en concurrence avec des joueurs comme DealShare, Shop101 et Glowroad dans l’espace.

Le commerce social indien, qui représente aujourd’hui un marché de 1,5 à 2 milliards de dollars (en termes de GMV), vaudrait jusqu’à 20 milliards de dollars en seulement cinq ans – et atteindra probablement près de 70 milliards de dollars d’ici 2030, selon les analystes de Bain & Compagnie. Plus de 50% des clients des acteurs du commerce social proviennent de villes de niveau 2 et au-delà.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.