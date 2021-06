Mesdames, vos sous-vêtements sont-ils à la traîne ? Euh, nous voulons dire, vos vêtements intimes diffusent-ils votre politique ? Euh…

Le géant britannique de la vente au détail Marks & Spencer honore la mémoire du BLM Martyr George Floyd en ajoutant cinq nouvelles nuances à sa collection de sous-vêtements neutres ou de couleur nude. Cette gamme “inclusive” s’inspire de la “conversation mondiale sur les inégalités raciales” suscitée par la mort tragique de Floyd alors qu’il était en garde à vue.

M&S ajoute des nuances plus sombres à la collection portant des noms de pierres précieuses comme Topaz, Amber et Rich Quartz, ajoutant une signification supplémentaire aux «choses spéciales et précieuses». Jusqu’à présent, la collection s’est trop concentrée sur les teints plus pâles. Cette incapacité à s’adapter aux tons de peau plus foncés est « incohérent et inadéquat pour toutes les ethnies », a déclaré M&S. “Les termes nude et neutre ont généralement été utilisés pour des tons de peau plus clairs”, mais ce n’est plus le cas, en particulier avec cette nouvelle campagne “audacieuse et pertinente” intitulée “Nothing Neutral About It”. Ce titre en lui-même semble être une déclaration politiquement chargée.

La directrice de M&S lingerie, Laura Charles, a déclaré que la décision intervient après que “des clients et des collègues nous ont dit que nous n’avions pas bien compris en ce qui concerne la couleur – à la fois dans les choix disponibles et dans la façon dont nous avons parlé des nuances neutres”. De plus, il y a « une responsabilité de s’assurer que ce que nous vendons fait que tous nos clients se sentent fantastiques ». La marque, qui est le plus grand détaillant de lingerie du Royaume-Uni, déclare que « les conversations mondiales sur la race et l’égalité au cours des 12 derniers mois nous ont incités à aller plus vite », et ont donc fait ce choix créatif politiquement correct.

Chaque facette de la vie quotidienne est devenue imprégnée de politique. Peu importe si quelqu’un peut dire de quelle couleur sont vos sous-vêtements, vous n’êtes pas un vrai guerrier antiraciste et de justice sociale à moins que vous ne contrôliez vos sous-vêtements. Les haineux diront que c’est excessif, mais ce n’est que pure ignorance et fanatisme. Certains d’entre eux ont fait connaître leur racisme au monde, en trollant la nouvelle ligne inspirée de George Floyd de M&S sur Twitter. Un utilisateur a tweeté « devez-vous arrêter de prendre des amphétamines et tenir les femmes enceintes sous la menace d’une arme pour les porter ? Un autre a fait référence aux antécédents criminels de Floyd en tweetant: “M&S va-t-il aussi fabriquer des vêtements de maternité pare-balles” inspirés de George Floyd “?” « Vous ne pouvez l’acheter qu’avec de faux billets de banque et le porter vous donne un high de Fentanyl ? » commente sauvagement un utilisateur de Twitter.

Apparemment, le marché de la lingerie est la nouvelle arène du commentaire politique. La semaine dernière, Victoria’s Secret a pratiquement condamné son entreprise déjà en difficulté avec ses décisions marketing super réveillées, et maintenant M&S ​​fait de même. Espérons que cela se retourne contre eux pour les deux.