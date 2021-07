Nouvelle liste de ministres avec portefeuille 2021, nouveau ministre de l’Éducation, nouveau ministre de la Santé, nouvelle liste de ministres, nouveaux ministres et leurs ministères

Le ministre de l’Intérieur Amit Shah s’est vu confier la charge supplémentaire du ministère de la Coopération nouvellement créé.

Le Premier ministre Narendra Modi a élargi mardi son cabinet pour inclure 36 nouveaux ministres, portant la force totale de son conseil des ministres à 78. L’exercice a vu de nombreuses têtes rouler tandis que quelques privilégiés ont vu une élévation. Alors que 12 ministres ont été invités à démissionner, un a été nommé gouverneur du Karnataka. Parmi ceux qui ont été exclus figuraient Santosh Gangwar, DV Sadananda Gowda, Ramesh Pokhriyal Nishank, Sanjay Dhotre, Debasree Chaudhuri, Babul Supriyo, Dr Harsh Vardhan, Pratap Sarangi, Ratan Lal Kataria, Ravi Shankar Prasad, Prakash Javadekar tandis que Thawar Chand était fait gouverneur du Karnataka.

Le remaniement du Cabinet a été effectué avant les élections clés de l’Assemblée dans l’Uttar Pradesh, l’Uttarakhand, le Manipur, Goa et certains autres États. L’accent a également été mis sur l’amélioration de la gouvernance trois ans avant les prochaines élections générales. La refonte du cabinet a vu Jyotiraditya Scindia, Sarbananda Sonowal et le chef du BJP du Tamil Nadu L Murugan être récompensés. Parmi les 36 nouveaux visages, huit sont des avocats, quatre sont des médecins, deux sont d’anciens officiers de l’IAS et quatre titulaires d’un MBA, en plus de plusieurs ingénieurs, ce qui en fait un mélange éclectique de professionnels.

Au moins 16 candidats au Conseil des ministres sont des députés pour la première fois. Murugan est le seul ministre qui n’est pas député et devrait être élu au Lok Sabha ou au Rajya Sabha dans les six mois. L’effectif total du Conseil des ministres s’élève désormais à 78, y compris le Premier ministre. Le Premier ministre peut avoir jusqu’à 81 membres dans son Conseil de l’Union (15 pour cent de la force de Lok Sabha).

Liste complète des nouveaux ministres du Cabinet ainsi que leurs portefeuilles :

Narendra Modi premier ministre et également en charge de :

Ministère du personnel, des réclamations publiques et des pensions ;

Département de l’énergie atomique;

Département de l’Espace;

Toutes les questions politiques importantes ; et

Tous les autres portefeuilles non attribués à aucun ministre

PORT.UILLES DES MINISTRES DU CABINET

Raj Nath Singh Ministre de la Défense

Amit Shah Ministre de l’Intérieur ; et

Ministre de la Coopération

Nitin Jairam Gadkari Ministre des transports routiers et des autoroutes

Nirmala Sitharaman Ministre des Finances ; et

Ministre des Affaires corporatives

Narendra Singh Tomar Ministre de l’Agriculture et du Bien-être des agriculteurs

Dr Subrahmanyam Jaishankar Ministre des Affaires étrangères

Arjun Munda Ministre des Affaires tribales

Smriti Zubin, ministre iranienne du Développement de la femme et de l’enfant

Piyush Goyal, ministre du Commerce et de l’Industrie ; Ministre de la Consommation, de l’Alimentation et de la Distribution Publique ; et

Ministre des textiles

Dharmendra Pradhan Ministre de l’Éducation ; et ministre du Développement des compétences et de l’Entrepreneuriat

Pralhad Joshi Ministre des Affaires parlementaires ; Ministre du Charbon; et ministre des Mines

Narayan Tatu Rane Ministre des Micro, Petites et Moyennes Entreprises

Sarbananda Sonowal Ministre des ports, de la navigation et des voies navigables ; et Ministre d’AYUSH

Mukhtar Abbas Naqvi Ministre des Affaires des Minorités

Dr. Virendra Kumar Ministre de la justice sociale et de l’autonomisation

Giriraj Singh, ministre du Développement rural ; et ministre de Panchayati Raj

Jyotiraditya M. Scindia Ministre de l’aviation civile

Ramchandra Prasad Singh Ministre de l’Acier

Ashwini Vaishnaw, ministre des Chemins de fer ; Ministre des Communications; et ministre de l’Électronique et des Technologies de l’information

Pashu Pati Kumar Paras Ministre des industries de transformation des aliments

Gajendra Singh Shekhawat Ministre de Jal Shakti

Kiren Rijiju Ministre du droit et de la justice

Raj Kumar Singh, ministre du Pouvoir ; et ministre des Énergies nouvelles et renouvelables

Hardeep Singh Puri Ministre du Pétrole et du Gaz naturel ; et ministre du Logement et des Affaires urbaines

Mansukh Mandaviya Ministre de la Santé et du Bien-être familial ; et ministre des Produits chimiques et des Engrais

Bhupender Yadav, ministre de l’Environnement, des Forêts et du Changement climatique ; et ministre du Travail et de l’Emploi

Dr Mahendra Nath Pandey Ministre des Industries Lourdes

Parshottam Rupala Ministre de la pêche, de l’élevage et de la production laitière

G. Kishan Reddy Ministre de la Culture ; Ministre du Tourisme ; et ministre du Développement de la région du Nord-Est

Anurag Singh Thakur Ministre de l’Information et de la Radiodiffusion ; et ministre de la Jeunesse et des Sports

MINISTRES D’ETAT (CHARGE INDEPENDANTE)

Rao Inderjit Singh MoS Ministère de la statistique et de la mise en œuvre du programme ; Ministère du Plan du ministère de la Santé ; et Affaires corporatives du ministère de la Santé

Dr Jitendra Singh Ministère de la science et de la technologie du ministère de la Santé ; Ministère des Sciences de la Terre du ministère de la Santé ; Bureau du Premier ministre du MoS ; Ministère du personnel, des réclamations publiques et des pensions du ministère de la Santé ; Département de l’énergie atomique du ministère de la Santé ; et ministère de l’Espace du ministère de la Santé

MINISTRES D’ETAT

Shripad Yesso Naik MoS Ministère des ports, de la navigation et des voies navigables ; et MoS Ministère du Tourisme

Faggansingh Kulaste MoS Ministère de l’Acier ; et MoS Ministère du Développement rural

Prahalad Singh Patel MoS Ministère de Jal Shakti; et MoS Ministère des industries de transformation des aliments

Ashwini Kumar Choubey MoS Ministère de la Consommation, de l’Alimentation et de la Distribution publique ; Ministère de l’Environnement, des Forêts et du Changement climatique

Arjun Ram Meghwal Ministère des Affaires parlementaires du MoS ; et Ministère de la Culture Ministère de la Culture

général (retraité) VK Singh MoS Ministère des transports routiers et des autoroutes; et

Ministère de l’aviation civile du ministère de la Santé

Krishan Pal MoS Ministère du Pouvoir; et

Ministère des industries lourdes du ministère de la Santé

Danve Raosaheb Dadarao Ministère des chemins de fer du MoS ;

Ministère du charbon du ministère de la Santé ; et

Ministère des Mines

Ramdas Athawale MoS Ministère de la justice sociale et de l’autonomisation

Sadhvi Niranjan Jyoti MoS Ministère de la consommation, de l’alimentation et de la distribution publique

Ministère du Développement rural

Dr. Sanjeev Kumar Balyan MoS Ministère des pêches, de l’élevage et de la production laitière

Nityanand Rai MoS Ministère de l’Intérieur

Pankaj Chaowdhary MoS Ministère des Finances

Anupriya Singh Patel MoS Ministère du Commerce et de l’Industrie

Prof. SP Singh Baghel MoS Ministère du droit et de la justice

Rajeev Chandrasekhar MoS Ministère du développement des compétences et de l’entrepreneuriat ;

Ministère de l’électronique et des technologies de l’information du ministère de la Santé

Shobha Karandlaje MoS Ministère de l’Agriculture et du Bien-être des agriculteurs

Bhanu Pratap Singh Verma MoS Ministère des Micro, Petites et Moyennes Entreprises

Darshana Vikram Jardosh Ministère des textiles du ministère de la Santé ; et

Ministère des chemins de fer du ministère de la Santé

V. Muraleedharan MoS Ministère des Affaires étrangères ; et

Ministère des Affaires parlementaires du ministère de la Défense

Meenakashi Lekhi MoS Ministère des Affaires étrangères ; et

Ministère de la Culture du ministère de la Culture

Som Parkash MoS Ministère du Commerce et de l’Industrie

Renuka Singh Saruta MoS Ministère des Affaires tribales

Rameswar Teli MoS Ministère du Pétrole et du Gaz naturel ;

Ministère du Travail et de l’Emploi du ministère de la Santé

Kailash Choudhary MoS Ministère de l’Agriculture et du Bien-être des agriculteurs

Annpurna Devi MoS Ministère de l’Éducation

A. Narayanaswamy MoS Ministère de la justice sociale et de l’autonomisation

Kaushal Kishore MoS Ministère du Logement et des Affaires urbaines

Ajay Bhatt MoS Ministère de la Défense

Ministère du Tourisme du ministère de la Santé

BL Verma MoS Ministère du Développement de la région du Nord-Est ; et

Ministère de la Coopération du Ministère de la Santé

Ajay Kumar MoS Ministère de l’Intérieur

Devusinh Chauhan Ministère des communications du ministère de la Santé

Bhagwanth Khuba MoS Ministère des énergies nouvelles et renouvelables ; et

Ministère des produits chimiques et des engrais du ministère de la Santé

Kapil Moreshwar Patil MoS Ministère de Panchayati Raj

Pratima Bhoumik MoS Ministère de la justice sociale et de l’autonomisation

Dr. Subhas Sarkar MoS Ministère de l’Éducation

Dr Bhagwat Kishanrao Karad Ministère des Finances Ministère des Finances

Dr Rajkumar Ranjan Singh Ministère des Affaires étrangères du ministère de la Santé ; et

Ministère de l’Éducation du ministère de la Santé

Dr Bharati Pravin Pawar MoS Ministère de la Santé et du Bien-être familial

Ministère des Affaires tribales de Bishweswar Tudu MoS ; et

Ministère de la Défense de Jal Shakti

Shantanu Thakur MoS Ministère des ports, de la navigation et des voies navigables

Dr. Munjapara Mahendrabhai MoS Ministère du Développement de la Femme et de l’Enfant ; et

Ministère de la Santé d’AYUSH

John Barla MoS Ministère des Affaires des Minorités

Dr. L. Murugan MoS Ministère des pêches, de l’élevage et de la production laitière ; et

Ministère de l’Information et de la Radiodiffusion

Nisith Pramanik MoS Ministère de l’Intérieur ; et

Ministère de la Jeunesse et des Sports

