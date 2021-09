Nouvelle loi de vote restrictive des républicains du Texas : qu’est-ce qu’elle contient et ce qu’elle fait

Le 31 août, les deux chambres de l’Assemblée législative du Texas ont adopté un projet de loi sur les élections qui a incité de nombreux démocrates élus de l’État à fuir le Texas dans une tentative infructueuse de bloquer le projet de loi. La Constitution du Texas exige que les deux tiers des membres de chaque chambre soient présents pour approuver la législation, de sorte que les démocrates ont retardé l’adoption de ce projet de loi en empêchant la Chambre d’État d’atteindre le quorum.

Le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott, est un fervent partisan du projet de loi électoral, connu sous le nom de SB 1, et devrait le signer.

SB 1 s’est transformé et a considérablement changé au cours des derniers mois, et la version finale n’inclut pas certaines des tentatives les plus agressives de limiter les droits de vote qui ont été incluses dans les itérations précédentes. La version finale a supprimé une disposition qui aurait fermé de nombreux bureaux de vote urbains, et une autre qui aurait mis fin au vote anticipé le dimanche matin, lorsque de nombreuses églises noires parrainent des campagnes « âmes aux urnes ».

Il n’inclut également rien qui ressemble à la disposition la plus troublante de la loi électorale récemment promulguée en Géorgie, qui permet aux responsables républicains de prendre en charge l’administration électorale dans les bastions démocrates tels qu’Atlanta, ce qui pourrait priver massivement les électeurs du droit de vote.

Cela dit, le projet de loi comprend un certain nombre de dispositions qui rendent plus difficile le vote au Texas ou modifient les règles électorales de l’État de manière à avantager les républicains.

En 2020, par exemple, quelques bureaux de vote du comté de Harris, une zone très démocrate qui comprend Houston, sont restés ouverts pendant 24 heures. Le projet de loi républicain interdit cette pratique tout en élargissant simultanément le vote anticipé dans de nombreux petits comtés – qui ont tendance à être le domaine du GOP.

De même, le projet de loi impose de nouvelles restrictions au vote par correspondance, comme l’obligation pour la plupart des électeurs de fournir leur numéro de permis de conduire afin de voter par correspondance, et une disposition érigeant en crime le fait pour les fonctionnaires électoraux d’envoyer des demandes de vote par correspondance non sollicitées aux électeurs. En 2020, les républicains étaient beaucoup moins susceptibles de voter par correspondance que les démocrates, probablement parce que le président de l’époque, Donald Trump, a dénoncé à plusieurs reprises les bulletins de vote par correspondance.

Mais le pic du vote par correspondance en 2020 est en grande partie attribuable à la pandémie – de nombreux électeurs ne voulaient pas risquer de voter en personne alors qu’ils pourraient attraper Covid-19 – et cette préoccupation ne devrait pas jouer un grand rôle dans les futures élections. De plus, le Texas a déjà des restrictions extrêmement strictes sur le vote par correspondance : la plupart des Texans de moins de 65 ans ne peuvent pas voter par correspondance. Ainsi, les nouvelles restrictions n’auront probablement qu’un impact marginal sur la participation électorale.

Cela pourrait suffire à renverser une élection très serrée, mais les nouvelles restrictions sur le vote par correspondance ne transformeront probablement pas une confortable victoire démocrate en une victoire républicaine.

Une disposition potentiellement troublante du projet de loi du GOP exige que les responsables électoraux procèdent à des purges mensuelles des listes électorales de l’État, apparemment pour identifier les non-citoyens qui peuvent s’être inscrits pour voter. Une autre offre de nouvelles protections juridiques aux observateurs partisans du scrutin, qui sont autorisés à observer les élections et le processus de dépouillement des votes, mais qui peuvent également tenter de perturber les élections.

Pourtant, il convient de noter que ces deux dispositions sont moins agressives que des dispositions similaires écrites dans les versions antérieures du projet de loi.

Personne qui se soucie des droits de vote ne devrait célébrer le SB 1. Il érige des barrières inutiles entre les électeurs et le droit de vote, et il modifie subtilement la loi électorale du Texas d’une manière susceptible de profiter au parti qui a rédigé le projet de loi. Mais une grande partie du SB 1 n’apporte que des changements marginaux aux lois électorales déjà assez restrictives du Texas.

Avec cette image globale à l’esprit, approfondissons un peu les deux parties les plus troublantes du projet de loi.

SB 1 relance un effort infructueux pour purger les électeurs des listes électorales de l’État

En 2019, le secrétaire d’État du Texas de l’époque, David Whitley, a produit une liste de près de 100 000 électeurs inscrits qui, selon lui, pourraient ne pas être des citoyens américains. Et il a appelé à une révision des listes électorales de l’État pour purger tout prétendu non-citoyen.

Il s’est avéré que la liste était profondément imparfaite.

Le bureau de Whitley a compilé la liste en comparant les noms des électeurs inscrits aux noms des résidents du Texas qui ont déclaré à l’État qu’ils n’étaient pas citoyens lorsqu’ils ont obtenu un permis de conduire ou une autre carte d’identité. Mais la liste comprenait de nombreux électeurs légitimes qui n’étaient pas encore citoyens lorsqu’ils ont reçu leur permis de conduire mais qui ont ensuite été naturalisés.

En fin de compte, Whitley a démissionné de son poste – il servait à titre temporaire et n’a pas pu être confirmé de manière permanente comme le plus haut responsable des élections de l’État après avoir faussement accusé des milliers d’Américains d’être des non-citoyens. Le Texas a également accepté d’abandonner la purge prévue de ses listes de vote dans le cadre d’un règlement de trois poursuites en matière de droits de vote.

Abbott a ensuite nommé Whitley à un poste de 205 000 $ par an au bureau du gouverneur.

SB 1 contient un langage qui relancera cet effort de purge, bien qu’avec une sauvegarde importante qui n’était pas en place lors de l’échec de la purge de Whitley en 2019. La purge reprendra en vertu du SB 1, mais l’État “ne peut pas prendre en compte les informations dérivées des documents présentés par l’électeur au département avant que l’inscription électorale actuelle de la personne ne devienne effective”.

En théorie, cette disposition devrait fournir un contrôle contre les électeurs privés du droit de vote s’ils ont d’abord obtenu un permis de conduire et sont ensuite devenus citoyens. Un électeur qui obtient un permis de conduire en avril, devient citoyen naturalisé et s’inscrit pour voter en juillet ne peut pas être purgé simplement parce que l’État a la preuve qu’il n’était pas citoyen avant juillet.

Cela dit, les purges d’électeurs de ce type sont notoirement peu fiables, entraînant souvent des faux positifs parmi les électeurs portant des noms communs. Pour ne donner qu’un exemple, il y a plus de 130 personnes nommées « Juan Gonzalez » vivant à Dallas. Si une seule de ces personnes est un non-citoyen titulaire d’un permis de conduire du Texas, cela pourrait amener l’État à identifier à tort un autre Juan Gonzalez en tant qu’électeur illégalement inscrit, surtout si le non-citoyen a le même anniversaire qu’un citoyen du même nom.

La loi du Texas exige que l’État avise un électeur entraîné par une telle purge et lui donne la possibilité de prouver sa citoyenneté. Mais la charge de fournir une telle preuve incombera probablement de manière disproportionnée aux citoyens portant des noms de famille espagnols, ou à ceux qui sont par ailleurs susceptibles de manière disproportionnée d’être faussement signalés comme non-ressortissants.

Le SB 1 pourrait permettre aux observateurs partisans des sondages de harceler plus facilement les fonctionnaires électoraux

Comme de nombreux États, le Texas autorise les candidats et les partis politiques à nommer des observateurs du scrutin, qui observent le processus de vote et le dépouillement des bulletins de vote. En 2020, cependant, certains observateurs du scrutin nommés par la campagne Trump dans plusieurs États clés se sont comportés de manière perturbatrice ou ont déposé des réclamations légales frivoles contre les responsables électoraux qu’ils ont observés.

Les versions antérieures du SB 1 rendaient assez difficile pour les fonctionnaires électoraux de retirer les observateurs du scrutin qui perturbent une élection. La version finale permet au plus haut responsable électoral d’un lieu de scrutin particulier (connu sous le nom de « juge président ») d’« appeler un agent des forces de l’ordre pour demander qu’un surveillant du scrutin soit renvoyé si le surveillant du scrutin commet une violation de l’ordre public. ou une violation de la loi. Mais dans la plupart des cas, les juges présidents ne peuvent pas révoquer un observateur du scrutin à moins qu’un responsable des élections ne soit personnellement témoin d’une violation de la loi.

SB 1 en fait également un délit de classe A, passible d’une peine pouvant aller jusqu’à un an de prison, si un responsable des élections “refuse intentionnellement ou sciemment d’accepter un observateur pour le service lorsque l’acceptation de l’observateur est requise par” la loi. Ainsi, les responsables peuvent être réticents à révoquer un observateur de scrutin perturbateur de peur qu’ils ne soient poursuivis et encourent une peine draconienne.

En effet, l’une des caractéristiques du SB 1 est qu’il impose des sanctions pénales extraordinairement élevées aux fonctionnaires électoraux qui commettent des infractions mineures. Un fonctionnaire qui « sollicite la soumission d’une demande de vote par correspondance d’une personne qui n’a pas demandé de demande » commet un crime, comme le font la plupart des fonctionnaires électoraux qui envoient une demande non sollicitée de vote par correspondance à un électeur. Les fonctionnaires qui envoient « un bulletin de vote anticipé par correspondance ou d’autres documents de vote par correspondance à une personne dont le greffier ou le fonctionnaire sait qu’elle n’a pas soumis de demande de vote par correspondance » risquent jusqu’à 180 jours de prison.

Avec des peines aussi élevées pour de telles infractions mineures, SB 1 risque de décourager des personnes qualifiées de servir en tant que fonctionnaires électoraux. Pourquoi accepter un tel travail s’il peut vous conduire derrière les barreaux ?

Cela dit, le SB 1 est beaucoup moins susceptible de produire le genre de privation généralisée des droits civiques des électeurs démocrates que les républicains pourraient retirer en vertu de la nouvelle loi électorale de la Géorgie. Mais cela rendra plus difficile pour certains électeurs de voter, et cela préfigure probablement une lutte beaucoup plus conséquente contre le gerrymandering au Texas.