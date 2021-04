Nouvelle lune ⋆ 10z virale

Kelly est tellement chaotique, et elle a apporté tout ce chaos à la Coterie.

Ce sont les heures amusantes pleines de joie comme Good Trouble Saison 3 Episode 7 qui apportent de la légèreté à la série et en font un plaisir sans culpabilité.

Parce qu’en plus de sa rapidité, de sa conscience et parfois de sa prédication, Good Trouble sait comment passer un bon moment.

Cela fait un moment que la série n’a pas suscité autant de rires et de reniflements. Qui aurait cru que les ratons laveurs qui s’emparaient de la Coterie pouvaient vous faire rire du ventre?

C’était aussi une heure qui a confiné tout le monde à un endroit, nous a donné de nouvelles interactions et exploré des relations de toutes sortes.

Malika: Donc j’ai cette cérémonie de la Nouvelle Lune ce week-end, je sais que ce n’est pas ton truc.

Isaac: C’est ton truc, cependant. Je veux soutenir.

Malika: OK. J’ai aussi invité Dyontae.

Isaac: Cool.

Les événements de Malika à la Coterie apportent le drame et les révélations, n’est-ce pas? Son anniversaire a été tout aussi éclairant pour tant de personnages.

C’est Dyontae qui l’a encouragée à organiser une cérémonie rituelle de la Nouvelle Lune, et le concept et ce qu’il représente était charmant. Les moments où le spiritisme de Malika est exposé sont parmi les meilleurs pour son personnage.

Vous ne pouviez pas vous empêcher de vous sentir mal pour elle quand tout le monde a accepté d’en faire partie, mais ils ont tous disparu en cours de route grâce aux manigances du raton laveur.

Mariana a été la première. Elle a été distraite par Claire et Raj. Il semblait que cela faisait des mois qu’elle et Raj étaient ensemble, mais il voulait se présenter pour l’échange obligatoire de marchandises après la rupture.

Callie: As-tu ton téléphone?

Gael: Non. Même quand ses yeux sont fermés, le troisième œil de Malika regarde toujours.

L’appel d’urgence de Claire consistait à informer Mariana qu’elle et Raj étaient amis. Elle voulait également parler avec Mariana avant de poursuivre une relation amoureuse avec lui.

Claire est une bonne amie, et la situation ne fait que rappeler comment Mariana garde sa relation avec Evan secrète pour tous. Plus cela durera, pire ce sera quand la vérité sera révélée. Claire se sentira tellement trahie lorsqu’elle considérera qu’elle était suffisamment femme pour venir voir Mariana à propos de Raj, mais Mariana a gardé le secret sur Evan.

Les ratons laveurs voyous ont forcé Mariana et Raj à se parler et à se reconnecter un peu. Mariana se rendit compte qu’elle aimait toujours Raj à sa manière, et l’idée qu’il soit avec Claire la rendait jalouse, mais elle a dû lâcher prise.

Et Raj a mal interprété certaines situations, et il était sur le point de retomber dans la toile de Mariana. Il n’en a toujours pas fini avec elle. Je ne sais pas comment cela augure pour Claire, mais ce serait nul si Raj sortait avec elle tout en raccrochant Mariana.

Raj: Je suis désolé d’avoir essayé de t’embrasser. Je suppose que je pensais que toutes ces questions sur la personne avec qui je sortais étaient jalouses.

Mariana: C’était une petite partie de moi qui l’était. Tu seras toujours… en train de parler, je sais que toi et Claire parlez.

Raj: Tout comme des amis.

Mariana: Eh bien, juste au cas où tu serais intéressée à être plus que des amis, elle est aussi intéressée.

Raj: M’installe. Je suppose que nous sommes vraiment finis.

Cependant, après cet épisode, on a l’impression que Mariana et Raj peuvent être amis et qu’ils s’aiment toujours. C’est quelque chose de réconfortant là-dedans et le respect montré à leur relation. Cela ressemble à un réel sentiment de fermeture.

Davia trouvera peut-être cela avec Dennis. Il semble qu’elle et le public doivent faire la paix avec l’absence de Dennis. Est-ce juste moi, ou a-t-il l’impression qu’il s’éloigne de Davia et des téléspectateurs?

On a presque l’impression que nous sommes censés passer à autre chose avec ce souvenir affectueux de cette âme brisée jusqu’à ce que nous arrêtions autant de penser à lui.

Nous avons finalement eu une idée de ce à quoi s’est déroulée leur dernière conversation, et Denvia est sur cette prise indéfinie, arrêtée avant qu’elle ne puisse jamais commencer. Ils s’aiment tous les deux, mais comme nous l’apprendrons tous tout au long de la vie, l’amour ne suffit pas.

Davia: Voulez-vous que je vous attende parce que je le ferai. Tant que je sais que c’est quelque chose que tu veux.

Dennis: Oui, et je t’aime, mais je ne sais pas combien de temps cela va me prendre pour me sentir à nouveau guérie. Je ne sais pas si je me sentirai à nouveau guérie, et je ne pense tout simplement pas qu’il soit juste que je vous demande d’attendre.

Dennis a beaucoup de travail personnel à faire. La nature de leur relation vient du point de vue de Davia plutôt que du sien. Nous ne savons même pas s’il fait ce travail ou s’il s’enfuit et évite tout.

Dennis a-t-il intentionnellement fait un adieu irlandais à Davia? Est-ce une rupture passive?

Il ne veut pas la retenir, et c’est quelque chose de définitif dans ce sentiment, donc pour Davia, c’est une bonne chose qu’elle prenne des mesures pour passer à autre chose. Dennis a fait part de ses intentions aussi claires que possible, et elle doit s’en dégager.

Matt a également fait part de ses intentions, donc c’est bizarre, bien qu’amusant dans sa crédulité, que Davia ait tenté de l’installer avec Gael sous l’impression qu’il était bizarre.

Gael: Quelle est l’histoire de Matt? Il semble être un type bien.

Davia: Il l’est.

Gael: Et mignon.

Davia: Tu penses?

Gael: Je l’ai frappé.

Gael mentionnant avec désinvolture que Matt était un bon gars et qu’il « frapperait totalement ça » était sa façon d’encourager Davia à y aller et de donner son approbation. Matt partageant qu’il savait par expérience à quel point il était difficile pour les jeunes LGBTQ de sortir, c’était en référence à son jumeau.

Il a déjà clairement indiqué qu’il aimait Davia, il est donc triste que Davia se vende à découvert en pensant qu’elle pourrait le faire pivoter vers Gael et que tout irait bien. Il te veut, soeur!

Les deux hommes ont compris ce que faisait Davia. Ils lui ont donné la grâce de ne pas l’embarrasser à ce sujet, et les moments de Davia et Matt dans sa chambre, sautant sur le lit ensemble, étaient doux.

Matt est mignon, et même si Davia n’est prête à rien de sérieux, c’est un excellent ami avec qui passer du temps, et elle mérite cette compagnie.

Davia: En fait, je ne suis pas vraiment sûr de notre accord ni de la durée de cette retraite.

Matt: Vous savez, c’est drôle que le mot retraite ait en fait des significations aussi opposées. En tant que nom, cela signifie refuge ou havre, mais en tant que verbe, cela signifie fuir.

L’amitié de Gael et Davia a été un moment fort de la saison jusqu’à présent, mais l’heure n’a pas pu résister à taquiner à nouveau Gael et Callie.

Nous remercions Gael d’avoir dit ce que beaucoup pensaient depuis des années. Lui et Callie n’ont jamais développé l’amitié avant de se mettre au lit ensemble, et leur relation tourne le plus souvent autour du sexe.

Callie fantasmait sur lui et revisitait cela pendant le rituel d’intention. Mais Gael a mûri depuis et reconnaît les défauts en lui et Callie sautant dans le lit ensemble dès qu’ils sont disponibles.

S’ils veulent revoir Gael et Callie, et honnêtement, c’est préférable s’ils ne le font pas, mais à chacun le sien, ils doivent s’y tenir et leur donner une base solide sur laquelle travailler au-delà de l’attraction et de la luxure.

Davia: Callie est de nouveau célibataire. Envoyez-lui simplement un « You up? » texte et vous êtes dedans.

Gael: Oui, j’en doute. Je me demande juste si nous avions été amis en premier et si le sexe n’était pas notre seul lien et c’est pourquoi elle a choisi Jamie, je ne sais pas. Je veux juste quelqu’un de gentil et détendu et qui sache qui il est et ce qu’il veut.

C’était la croissance affichée par eux deux que Gael se coucha, et Callie ne le suivit pas, malgré la chaleur entre eux deux à la piscine. Maintenant, cela pourrait être une conclusion prématurée à tirer, mais nous devrons voir.

Leur temps ensemble en tant qu’amis, à se superposer et à repousser les ratons laveurs, était hilarant. Ils peuvent s’amuser ensemble en tant qu’amis, et c’était rafraîchissant à voir.

Ils étaient tous les deux si idiots, rampant autour de la Coterie habillés dans les vêtements de tout le monde et essayant de capturer les ratons laveurs. C’est tellement génial quand Callie peut se détendre, s’amuser et ne pas être sérieuse.

Pendant que Callie fantasmait sur Gael, Alice faisait de même avec elle.

Davia: Pourquoi regardes-tu Callie comme ça?

Alice: Peux-tu garder un secret?

Davia: Eh bien, ça dépend. Comment juteux? Ouais, d’accord, vas-y.

Alice: Je pense que je suis amoureuse de Callie.

C’est une chose tellement essentielle pour Alice d’avoir un rêve sexuel à propos de Callie après dix secondes de conversation où Callie était gentille avec elle. Je pense que c’est plus ce que son subconscient lui disait aussi.

Alice est dans cette longue aventure d’un soir avec Ruby, où la femme l’utilise pour le sexe et ne veut aucun engagement, et Alice n’est pas le genre de fille qui peut faire face à quelque chose comme ça.

Elle doit prendre le contrôle de sa vie, et sa bataille continue dans cette série consiste à apprendre à posséder son espace, à prendre le contrôle et à s’exprimer. Si ce rêve sur Callie aide Alice à aller de l’avant avec ça, qu’il en soit ainsi.

C’était l’un des aspects les plus stupides de l’heure, mais j’ai apprécié qu’Alice et Callie aient passé du temps à l’écran ensemble. Callie et le reste de la Coterie sont souvent déconnectés, et elle n’a pas vraiment d’amis là-bas.

Où es-tu, petit bandit de trash? Callie

Nous avons passé sous silence toute la situation avec les filles qui l’excluaient et parlaient derrière son dos, mais il n’y avait aucune démarche pour construire une amitié ou faire amende honorable.

La seule amie que Callie a eue à la Coterie à un degré est Malika, et sa vie amoureuse est à peu près aussi compliquée que celle de Callie en ce moment. Ils se mettent souvent en parallèle de manière inhabituelle quand on y pense.

Isaac est un gars tellement cool et décontracté, et même s’il avait des raisons de s’interroger sur Dyontae et à quel point Malika est proche de lui, il n’a pas laissé cela affecter la façon dont il traitait Dyontae.

Ils semblaient bien s’entendre lorsqu’ils arrivèrent à la Coterie en même temps, et c’était Malika retournant sur l’idée que ces deux hommes de sa vie prenaient de la place en même temps.

Ses sentiments pour Dyontae sont évidents et vous pouvez dire que cela la fait flipper. Dyontae les sent, et à la fin de l’heure, Isaac s’adressa également à eux.

Dyontae a parlé de sa relation polyamoureuse et a même fait une distinction entre cela et une relation ouverte. Il ne semblait pas que c’était quelque chose qu’Isaac serait en lui-même, mais il est tellement difficile à lire.

Il aime Malika et il la connaît. Il n’est pas apparu comme accusateur quand il a évoqué le polyamour de Dyontae et le fait qu’elle le savait et ne le partageait pas avec lui.

Malika: Alors, mis à part les ratons laveurs, qu’avez-vous pensé de la cérémonie de la nouvelle lune?

Isaac: J’ai trouvé tout cela éclairant.

Malika: De quelle manière?

Isaac: Tu n’as pas semblé trop surpris quand Dyontae a dit qu’il était dans une relation poly. Tu savais?

Malika: Ouais, ce n’est pas grave.

Isaac: Pourquoi tu ne m’as rien dit alors?

Malika: Je ne savais pas qu’il y avait quelque chose à dire.

Isaac: Donc, dans un esprit d’ouverture et d’honnêteté, vous souhaitez avoir une relation avec Dyontae?

Il sait que Malika a des sentiments à ce sujet et peut-être curieux. Une chose que Malika et Isaac pouvaient toujours faire était de se parler, alors maintenant c’est à l’air libre.

Le moment est venu pour Malika d’être honnête avec lui. C’est un sacré cliffhanger; nous ne savons pas comment il va réagir.

À vous, fanatiques de Good Trouble. Isaac sera-t-il partisan d’une relation poly? Aimez-vous Matt et Davia? Raj vous a-t-il manqué? Frappez les commentaires.

