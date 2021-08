Nouvelle Lune en Lion août 2021 Astrologie Signification, Horoscope par signe

Faites attention à ce que vous partagez avec l’univers – ce qui est dit ne peut pas être entendu. Le 8 août, la Nouvelle Lune rejoindra le Soleil dans le signe du Lion !

Le Lion est un signe fixe créatif et passionné, et il apprécie de se montrer et de se produire. La capacité de briller et d’être vu est ce qui fait que le Lion se sent vivant… ce qui fait de cette Nouvelle Lune un moment extrêmement opportun pour éveiller vos sens.

Appliquez votre rouge à lèvres préféré, soyez audacieux et choisissez ce qui vous semble sexy. Vous vous sentirez agréablement surpris de voir comment les têtes vont tourner et rouler juste pour vous apercevoir. (BTW, vous n’avez pas besoin de quitter votre maison pour prendre la pose. En fait, avec toute la variante Delta en cours, ce n’est pas une mauvaise idée de rester à la maison – de plus, Vénus est actuellement en Vierge, ce qui indique que rendre la santé Les choix sont en fait le mouvement optimal.) Découvrez Chatroulette, commandez de nouveaux jouets sexuels, glissez-vous dans des DM … laissez le Leo créatif vous inspirer!

Lisez votre horoscope de la Nouvelle Lune :

bélier

Ayez un rendez-vous – ce que vous faites pendant cela dépend entièrement de vous. Votre énergie romantique bouillonne et éclate, alors profitez-en. Vous pensez peut-être à un engagement sérieux et votre investissement pourrait vous empêcher de vous amuser un peu. Il est normal de goûter à ce que le monde a à offrir avant d’y penser pour toujours.

Taureau

Vous aurez l’occasion de dire ce que vous pensez – peut-être qu’une situation de travail à domicile vous offre la possibilité d’exprimer votre opinion et de pousser le cadran vers l’avant. Essayez de ne pas trop vous laisser emporter par les insécurités de votre enfance, sinon vous pourriez avoir des difficultés à sortir de votre zone de confort.

Gémeaux

Prenez ce que vous avez appris sur la mode et le style et appliquez-le à votre vie ! Cette Nouvelle Lune consiste à jouer avec votre esthétique. Pensez aux façons dont vous pouvez créer le look parfait. Regardez dans votre garde-robe et prenez une robe que vous n’avez pas portée depuis un moment ou des chaussures que vous avez eu trop peur de porter. L’énergie du Lion consiste à être audacieux !

Cancer

Êtes-vous ouvert à recevoir de grandes choses ? La Nouvelle Lune illumine votre maison de valeurs, ce qui signifie que l’argent est sur le point de faire son apparition dans votre vie. Soyez ouvert à de nouvelles opportunités – elles peuvent vous bénir d’une manière que vous ne pouvez pas encore imaginer. Dépenser de l’argent pour gagner de l’argent peut être une exigence, alors assurez-vous de garder un budget.

Leo

Tout d’abord, bonne saison Léo ! Puisse votre retour solaire apporter des expériences significatives et des leçons perspicaces. Cette Nouvelle Lune vous aide à vous éveiller. Notre fléau des temps modernes a mis un frein au monde. Sortir n’est tout simplement pas la même chose, si vous sortez du tout ! Égayez-vous le 8 août : la façon dont vous vous habillez aujourd’hui vous amènera vers qui vous souhaitez être demain.

Vierge

Portez une attention particulière aux chansons qui vous traversent l’esprit en ce moment, surtout si elles semblent liées à vos expériences actuelles. « Astronaut in the Ocean » vous vient à l’esprit après un combat ? Êtes-vous cha-cha sur l’air de « Say So » lorsque vous flirtez lorsque vous parlez à un ami ? La musique qui apparaît pour vous peut vous aider à mieux comprendre votre subconscient.

Balance

Quand avez-vous fait un vœu pour la dernière fois ? Vous découvrirez que cette Nouvelle Lune a le pouvoir de vous mettre en contact avec les personnes nécessaires pour l’aider à se réaliser. Laisse ton cœur parler, Balance. Vous avez le droit de rêver grand et de laisser libre cours à votre imagination ! Des choses folles peuvent arriver lorsque nous nous permettons de croire qu’elles le peuvent.

Scorpion

De grandes choses éclatent et de petites choses tombent ! Votre carrière est sur le point de recevoir un coup de pouce bien mérité. Si vous êtes inquiet ou si vous avez l’impression qu’il n’y a pas eu beaucoup de mouvement, votre chance est sur le point de changer. Soyez prêt à vous présenter numériquement – c’est une bonne journée pour envoyer votre curriculum vitae et vos propositions de projet.

Sagittaire

Soyez ouvert à apprendre quelque chose de nouveau, Sagittaire. Vivre dans votre zone de confort peut être agréable, mais l’univers vous bénira lorsque vous vous libérerez. Faites un voyage spontané quelque part et n’oubliez pas d’apporter un appareil photo. Si vous avez besoin d’aide pour déterminer vos angles, tournez-vous vers TikTok et recherchez “comment poser”. Cette Nouvelle Lune consiste à apprendre à avoir plus de fierté !

Capricorne

Quel moment merveilleux de partager ce que vous avez avec les autres. Vous êtes un travailleur acharné, vous êtes donc capable d’accumuler des ressources abondantes. Passez cette Nouvelle Lune à être charitable. Il va sans dire que ce que vous donnez vous sera décuplé. Libérez-vous des attentes et soyez ouvert aux projecteurs.

Verseau

Il n’y a aucune raison d’être une giroflée, surtout pas lors d’une Nouvelle Lune en Lion ! Connectez-vous avec vos amis proches, même si ce n’est que numériquement. Passer du temps avec eux vous aidera vers votre prochaine aventure. Il faut sortir de sa tête et vivre de nouvelles expériences. Assurez-vous de vous habiller pour impressionner. Vous serez remarqué.

Poissons

Votre esprit a peut-être travaillé contre vous au cours des deux derniers mois. C’est compréhensible – les temps sont durs et Neptune, le maître de votre signe, a été rétrograde, rendant les choses régressives. Cette Nouvelle Lune vous offre la possibilité de créer une nouvelle routine pour vous-même. Cela aidera votre esprit.

