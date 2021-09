Nouvelle manette Nintendo Switch en développement | GameSpot News – Mises à jour de GS News

Dans cette vidéo, Persia passe en revue un dossier FCC de Nintendo qui pourrait indiquer un nouveau contrôleur Switch en cours de développement. La seule information que l’on peut actuellement trouver dans le dossier est que la manette sera sans fil, se connectant à la Switch via Bluetooth. Tout le reste est confidentiel à la demande de Nintendo.

Annoncé sur Twitter, plus de détails et de gameplay sont en route pour Overwatch 2 et seront présentés lors de l’avant-spectacle et de la mi-temps de l’Overwatch League Grand Finals le 25 septembre. Il commencera à 17 h 00 PT / 20 h 00 HE sur l’Overwatch officiel. Chaîne Twitch.

Persia parle également de la mise à jour très attendue de Hearth and Home de Valheim, qui comprend une refonte du système alimentaire, de nouveaux éléments de construction et un “bain à remous Viking torride”. La mise à jour est disponible dès maintenant.

Enfin, elle explique comment le report de Battlefield 2042 au 19 novembre a un impact sur un certain nombre d’autres détails sur le jeu, notamment sa date de sortie en accès anticipé et la version bêta ouverte.

Pour plus d’informations sur tous ces sujets, visitez gamespot.com.