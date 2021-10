nouvelle menace pour la nature et l’homme

11/10/2021 à 09h00 CEST

L’excès de lumière artificielle est un problème qui, jusqu’à il y a vingt ans, n’était guère préoccupant. Mais les alarmes se sont déclenchées et la pollution lumineuse devient un véritable fléau dans tous les coins de l’Espagne et de la planète. Ce n’est pas seulement un problème pour l’environnement, mais aussi une menace pour la santé humaine et, bien sûr, cela ruine la pratique de l’astronomie.

Les ampoules à puissance excessive, lumière blanche aveuglante (au lieu de l’ambre, moins agressif), mal orienté et émettant de la lumière vers le ciel « efface » les étoiles, c’est pourquoi les astronomes de toute l’Espagne ont de plus en plus de mal à observer la Voie lactée ou des objets lointains avec leurs télescopes. Mais cela, selon l’astrophysicien de l’Université d’Exeter (Royaume-Uni) Alejandro Sánchez de Miguel, est « une anecdote » par rapport aux effets provoqués par un excès de lumière artificielle sur les espèces naturelles et sur l’homme.

Une étude menée par Sánchez de Miguel a étudié les émissions de lumière artificielle entre 1992 et 2017 et a constaté qu’au cours de cette période, le la pollution lumineuse en Espagne peut avoir augmenté jusqu’à 300%. « Le problème est plus grave qu’on ne le pensait », explique l’astrophysicien.

Cette « explosion lumineuse » s’est produite en même temps que la généralisation des lampes à Led, qui offrent une puissance d’éclairage beaucoup plus élevée et à moindre coût économique. Toutes les LED ne sont pas mauvaises, car il existe également une lumière chaude plus faible. Le problème, disent les experts, est représenté par les lumières LED blanches, avec des températures élevées (3 500 ou 4 000 ° K) qui non seulement illuminent, mais éblouissent également et ont un spectre plus large similaire à celui de la lumière du soleil.

L’éventail des impacts est énorme. Les animaux nocturnes (oiseaux, mammifères, insectes) dépendent de l’obscurité pour vivre et un excès de lumière altère complètement leurs habitudes et les met en danger, ce qui, à la longue, affecte également l’être humain. De nombreuses espèces peuvent être chassées plus facilement par leurs prédateurs car il y a plus de lumière et elles perdent l’obscurité en tant qu’alliée naturelle ; les tortues marines marchent par erreur vers l’intérieur des terres, vers les hôtels, croyant que c’est le soleil de l’aube; les oiseaux de mer sont aveuglés et tombent au sol par centaines à proximité de certaines installations bien éclairées, les loups s’attaquent plus facilement au bétail ou à d’autres proies ; d’autres animaux sont affaiblis par leur capacité à s’accoupler et à se reproduire & mldr;

Les insectes, en revanche, attirés par ces sources meurent en masse, provoquant ainsi un autre problème écologique pour les espèces qui en dépendent. De cette façon, Virus du Nil porteur de moustiques et d’autres maladies dangereuses sont également dirigées vers la lumière et auront ainsi leurs victimes humaines potentielles à leur portée.

Même le la production agricole peut être affectée, comme le montre une étude publiée dans la revue Nature. La lumière artificielle distrait les pollinisateurs nocturnes, ce qui réduit la production de fruits.

Des chercheurs suisses ont découvert que la lumière artificielle la nuit perturbait la chaîne de pollinisation et réduisait de 62 % les visites nocturnes des pollinisateurs aux fleurs, entraînant une baisse de 13 % de la production de fruits, et ce malgré le fait que la pollinisation diurne se poursuivait sans changement.

Le problème peut devenir grave, car l’approvisionnement alimentaire mondial dépend de la pollinisation, rappelle l’auteur principal de l’étude, Eva Knop.

Dommages à la santé humaine

L’astrophysicien de l’université d’Exeter souligne également que la pollution lumineuse affecte non seulement le reste de l’être humain (leurs cycles biologiques, comme ceux des autres animaux, sont conçus pour se reposer dans l’obscurité), mais peuvent aussi induire des maladies graves : « Des études montrent une association entre des niveaux élevés d’exposition à la lumière bleue la nuit et un risque accru de cancer du sein et de la prostate« , Expliquer.

Des études de l’Institut de Santé Globale de Barcelone (ISG) indiquent, après avoir analysé le cas de nombreux patients, que les individus exposés à des niveaux de lumière plus élevés étaient 60% plus susceptibles de souffrir de cancer colorectal. La cause n’est pas directement la lumière, mais la façon dont elle modifie l’horloge interne du corps, c’est-à-dire ses rythmes circadiens.

Le problème augmente d’année en année. La solution est simple, mais Les pressions de l’industrie des fabricants d’éclairage n’aident pas. Les experts se souviennent qu’il suffirait d’installer non pas des lumières blanches, mais de l’ambre et uniquement là où cela est vraiment nécessaire. « Orientez toujours les projecteurs vers le bas (pas horizontalement et encore moins vers le haut) et ne pas les avoir toute la nuit ce sont d’autres questions fondamentales », rapportent-ils du Cel Fosc, une entité nationale qui lutte contre la pollution lumineuse.

Cependant, il ne semble pas que le problème soit résolu. Le gouvernement espagnol, par l’intermédiaire de son ministère de l’Industrie, est en train d’élaborer un décret-loi sur l’efficacité énergétique et le contrôle de la pollution lumineuse qui, malgré son nom, « augmentera la pollution lumineuse », affirment-ils à la fois du Cel Fosc et d’autres entités scientifiques et techniques. Fin septembre, la présentation d’allégations à cette règle a pris fin, qui a été durement critiquée par de larges secteurs, qui voient comment dans d’autres pays européens, comme la France, l’extinction de l’éclairage aux heures centrales de la nuit est encouragée, alors que d’autre part, un décret espagnol en cours d’élaboration interdira une telle pratique et obligera les lampadaires à être allumés, « même dans les zones sans activité nocturne », précise Cel Fosc.

Critique d’une loi gouvernementale qui « tuera la nuit »

Les experts se mobilisent pour empêcher l’approbation d’un décret-loi de l’Industrie qui améliore l’éclairage

Le décret-loi traité par le ministère de l’Industrie pour améliorer l’efficacité énergétique et réduire la pollution lumineuse atteindra le contraire de l’objectif qu’il proclame, selon les scientifiques, les astrophysiciens et les astronomes. Ce sera le cas, explique l’astrophysicien Alejandro Sánchez de Miguel, car la règle « interdira les sources lumineuses plus durables ». «Le décret exige le remplacement des lampes plus durables récemment installées par des lampes moins durables et beaucoup plus cher », dit-il.

Il donne comme exemple la ville de Madrid elle-même, qui a récemment « abaissé son intensité lumineuse de 50% à très bas prix, à 50 euros par lampadaire, mais le nouveau décret considère qu’il faut mettre une nouvelle chose qui coûte 500 euros et, de plus, c’est pire, car cela provoque plus de pollution lumineuse », dit-il.

« En Espagne, il sera illégal d’éteindre l’éclairage public la nuit » avec ce décret

La règle donc, telle que dénoncée par Cel Fosc, Alimente les lumières LED blanches à haute intensité, qui sont exactement celles qui devraient être évitées, et interdit ceux qui éclaireraient de la même manière, mais sans provoquer autant de pollution lumineuse.

Un autre exemple de l’« absurdité » de ce décret (certains experts soupçonnent qu’il a été rédigé directement par les fabricants) est qu’il sera interdit d’éteindre l’éclairage public la nuit, même aux premières heures du matin et lorsqu’il y a n’y a pas d’activité nocturne.

« En France, il y a 12.000 communes, dont Strasbourg, qui éteignent totalement ou partiellement leur éclairage public après onze ou douze heures du soir. Cela va devenir illégal en Espagne. Il ne sera pas possible d’éteindre l’éclairage dans les petits villages ou totalement abandonnés», précise Alejandro Sánchez de Miguel, qui a travaillé à l’Institut d’Astrophysique d’Andalousie (IAA-CSIC), en dehors de ses travaux actuels à l’Université d’Exeter (Grande-Bretagne).

Il se trouve que, depuis 2007, la réglementation espagnole oblige les administrations publiques à réduire l’impact de la pollution lumineuse, mais les experts affirment qu’elle est « très générique » et ne permet pas une réelle application de ce principe.

Oui aux « bonnes » LED

En tout cas, « nous, chercheurs, voulons que l’on allume des lumières Led, mais de bonnes Led, qui réduisent la pollution lumineuse », en référence à celles de puissance modérée et de tons ambrés, précise Sánchez de Miguel.

Pour lui, l’argument selon lequel la lumière augmente la sécurité des citoyens « est quelque chose qui n’a été prouvé » par aucune étude. Il s’agit en effet d’une enquête menée à Chicago (États-Unis), ville à forte criminalité, dans laquelle l’évolution du nombre de délits produits lors de situations de black-out sur plusieurs années a été analysée. Le résultat a été qu’aucune variation n’a été observée au cours de ces pannes.

De même, rappelez-vous que les études scientifiques montrent que Les routes éclairées ont tendance à être, malgré la croyance générale, moins sûres que les routes non éclairées, car elles vous invitent à conduire à une vitesse plus élevée.

Cel Fosc, pour sa part, qui a présenté des allégations au décret, regrette que le décret impose des valeurs minimales de consommation et d’émission lumineuse, au lieu d’imposer des maximums pour stimuler l’économie. Par ailleurs, il lui reproche d’être contraint d’installer un éclairage aux entrées des ronds-points sur 200 mètres dans chacune de ses entrées. De la même manière, il rappelle que le flou et le laxisme avec lesquels sont établies les limites et les conditions que l’éclairage doit respecter sont si nombreux qu’en réalité le décret invite au non-respect.

