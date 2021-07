Nouvelle menace : restez protégé contre les escroqueries au support technique

Concept informatique et malware. Hacker utilisant un ordinateur avec une interface commerciale numérique. Double exposition

La société de sécurité informatique Avast Threat Labs rapporte que la fraude au support technique reste un problème majeur en Inde avec 203 295 attaques identifiées de janvier à mars 2021. Selon eux, les utilisateurs en Inde sont fréquemment attaqués par la fraude au support technique.

Les escroqueries au support technique se produisent lorsque des fraudeurs utilisent des tactiques alarmistes pour amener des individus innocents à acheter des « services d’assistance » trop chers et inutiles pour résoudre un problème présumé d’ordinateur, d’appareil ou de logiciel. Ils convainquent les victimes que leur ordinateur a été infecté par des logiciels malveillants ; une fenêtre s’ouvrira, alertant l’utilisateur d’une infection par un logiciel malveillant ou un logiciel espion sur son ordinateur, et que son seul recours est d’appeler une hotline téléphonique pour obtenir une assistance technique.

Une fois au téléphone, les escrocs tentent de convaincre les appelants d’établir une connexion à distance avec leur ordinateur et téléchargent parfois un deuxième logiciel de gestion à distance afin de maintenir une connexion constante avec le PC de l’utilisateur à l’insu de ce dernier.

Une fois l’accès accordé, les personnes malveillantes peuvent également installer des logiciels malveillants ou d’autres programmes malveillants qui endommagent les données hébergées sur les appareils ou récoltent des informations personnelles. Les criminels ayant accès à ce type de données sensibles peuvent en tirer parti pour accéder à des comptes financiers, des dossiers médicaux ou d’autres services essentiels. De plus, les fraudeurs se donnent beaucoup de mal pour convaincre les victimes de leur légitimité, notamment en créant des pages Web qui imitent les avertissements des logiciels antivirus ou pare-feu ou même en créant de fausses sociétés pour valider leur arnaque.

« La fraude au support technique est de plus en plus courante et cible certaines des personnes les plus vulnérables. Les criminels exploitent les victimes via de l’argent ou des informations personnelles », a déclaré Alexej Savcin, analyste principal des logiciels malveillants, Avast. Il est essentiel de détecter la fraude au support technique pour l’arrêter dans son élan. Utilisez ces tactiques pour assurer votre sécurité en ligne :

Questionnez-vous sur ce qui vous a conduit à la page d’assistance : si elle s’affiche toute seule, c’est une indication que le site Web est frauduleux

Vérifiez la page Web : comparez l’URL du domaine à des sites connus ; s’il n’est pas intuitif ou facile à lire, le site Web peut être une arnaque. Si le navigateur se bloque sur une page de support technique, c’est une indication que quelque chose ne va pas ; si un outil détectait réellement une activité malveillante, le site serait bloqué

Il n’y a pas de menace réelle tant qu’un acteur malveillant n’a pas accès à vos informations ou à vos appareils : soyez vigilant et sceptique lorsque vous êtes en ligne, en cas de doute, désengagez-vous et vérifiez vous-même vos informations d’identification.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.