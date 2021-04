Nouvelle Mercedes-Benz Classe E: E est le nouveau S

La Classe E n’est peut-être pas «la meilleure voiture du monde», mais le modèle de nouvelle génération lancé il y a quelques semaines n’est pas non plus si loin. En fait, elle est si luxueuse que si vous êtes sur le marché de la Classe S actuelle (la société la qualifie de « meilleure voiture du monde »), vous pourriez avoir des doutes et envisager la nouvelle E- Classez plutôt. Nous le conduisons dans et autour de Delhi.

La Classe E est le modèle de Mercedes-Benz le plus vendu en Inde (représentant près de 30% des ventes de voitures de société) et est un favori des CXO. Les nouveaux modèles ont un capot très long, des phares redessinés et une zone arrière refaite, ce qui lui donne un aspect presque aussi grand que la Classe S.

Mais c’est la cabane où il semble devenir majeur. Du point de vue du conducteur, il y a le volant redessiné avec commande tactile et le grand écran géant de la «voiture connectée» MBUX, qui vous permet d’actionner de nombreuses fonctions.

Du point de vue des passagers arrière, la nouvelle Classe E est une chambre d’hôtel 5 étoiles de luxe sur roues. Les sièges arrière peuvent être inclinés jusqu’à 37 degrés (ceux-ci ont une fonction de mémoire qui peut stocker trois positions distinctes), l’appui-tête est un oreiller si doux qu’il peut vous faire oublier le cachemire, l’accoudoir arrière a un plateau avec un matériau antidérapant pour stationnez des smartphones ou de petites tablettes, et l’éclairage ambiant (en 10 couleurs) vous fait vous sentir comme chez vous, même dans les embouteillages. Le pare-soleil arrière est à commande électrique. Enfin, le système de son surround de Burmester (disponible en Exclusive et AMG Line) est peut-être meilleur que ce que vous auriez connu dans n’importe quel cinéma haut de gamme.

La nouvelle Classe E est disponible en trois options de moteur (essence 1991 cm3, diesel 1950 cm3 et diesel 2925 cm3) et trois niveaux de finition (expression de Rs 63,6 lakh à Rs 64,8 lakh; Exclusif de Rs 67,2 lakh à Rs 68,3 lakh; et la ligne AMG uniquement en diesel pour Rs 80,9 lakh). Toutes les variantes reçoivent la transmission automatique à neuf rapports (9G-TRONIC). À ces prix, ce n’est pas seulement un concurrent sérieux à la Classe S actuelle (et plus chère), mais c’est aussi peut-être la meilleure berline exécutive de son segment, non seulement en Inde mais dans le monde entier. C’est très proche de la «meilleure voiture du monde», jusqu’à ce que, bien sûr, la nouvelle Classe S arrive en Inde, espérons-le cette année.

