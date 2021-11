Nouvelle Mercedes-Benz Classe S : quand une voiture de luxe se fait soigner en jet d’affaires

C’est la voiture de luxe la plus luxueuse. C’est aussi le plus vendu, même en Inde, où plus de 8 250 unités de la Classe S ont été vendues. La nouvelle Classe S de septième génération est également d’un bon rapport qualité-prix, tandis que le modèle importé coûte Rs 2,17 crore (S 400 d) et Rs 2,19 crore (S 450), les nouveaux modèles fabriqués en Inde coûtent Rs 1,57 crore (S 350 d) et Rs 1,62 crore (S 450).

C’est aussi agréable à conduire et incomparable à conduire. Du cuir aux boutons, tout est extrêmement luxueux. La « sensation » à l’intérieur de la cabine est comme un yacht de luxe ou un jet d’affaires, peut-être même mieux.

Les éléments extérieurs qui le distinguent sont des poignées de porte sans couture (celles-ci sortent électriquement lorsque le conducteur s’approche ou que la surface extérieure de la poignée de porte est touchée), des lumières numériques (ajustées de manière optimale aux autres usagers de la route et aux conditions environnantes), belle Jantes en alliage de 19 pouces et ajustement et finition globaux.

La cabine est l’endroit où il se sent une classe à part. La Classe S obtient le NTG7 MBUX (Mercedes-Benz User Experience). Essentiellement, il y a cinq écrans à bord (deux au premier rang et trois au deuxième rang). La puissance de calcul du MBUX a augmenté de 50 % par rapport au système de la génération précédente, a déclaré Mercedes-Benz, et l’assistant vocal intérieur « Hey Mercedes » peut être contrôlé depuis les sièges arrière.

Les bouches d’aération de la nouvelle Classe S sont rectangulaires; dans la génération précédente, ils étaient ronds. La toute nouvelle unité principale OLED portrait offre désormais une surface d’écran 64 % plus grande en haute résolution. La voiture dispose également d’un nouveau groupe d’instruments redessiné de 12,3 pouces.

Les intérieurs en cuir sont proposés dans trois nouvelles nuances différentes de conception en cascade. Les sièges de massage arrière proposent 10 programmes de massage différents, tels que le massage relaxant du dos chaud, le massage relaxant chaud, le massage classique, etc. En fait, ces massages sont si bons qu’ils peuvent souvent faire dormir une personne. La zone des sièges arrière peut de toute façon être transformée en un endroit très privé, avec des rideaux sur les vitres des portes arrière et sur la vitre arrière.

La nouvelle Classe S reçoit le système de son surround Burmester 3D avec une puissance totale de 710 watts. Il y a un éclairage ambiant partout, même dans le support de boucle de ceinture de sécurité. Il y a beaucoup de fonctions de balayage partout à l’intérieur de la cabine. La 3D, sur le système d’information du conducteur, est la meilleure que vous auriez jamais vue sur n’importe quelle voiture. Dans l’ensemble, la nouvelle Classe S est une voiture dans laquelle vous pouvez entrer pour vous détendre, même si la conduire est également une expérience formidable.

Premièrement, avec une accélération de 0 à 100 km/h en seulement 5,1 secondes, la nouvelle Classe S est aussi rapide que la voiture électrique EQC (et plus rapide que l’Audi e-tron). Deuxièmement, le centre de gravité est si bas qu’il n’y a absolument aucun roulis. Troisièmement, même sur des routes en mauvais état et accidentées, presque aucune vibration n’entre dans l’habitacle (mais sur ces ralentisseurs en plastique que l’on voit de plus en plus sur les routes indiennes, un bruit sourd se fait souvent entendre). Quatrièmement, à environ 5,3 mètres (et empattement de 3,2 mètres), la Classe S a tendance à gratter certains « grands » brise-vitesse. Cinquièmement, le sélecteur de conduite dynamique est situé de manière incommode sur l’écran central (pas sur le volant) et cela aussi du côté le plus éloigné de l’écran (comme si le passager avant était censé le faire fonctionner !).

En Inde, la Classe S est en concurrence avec Audi A8, BMW Série 7 berline et Série 8 Gran Coupé, et Lexus LS. Tous ceux-ci ont leurs propres points forts et on ne peut pas prétendre si la Classe S est vraiment meilleure que ses concurrents, mais là où la Classe S se démarque, c’est sa valeur de marque inégalée et ce slogan « meilleure voiture du monde » qui a évolué parallèlement à l’évolution de la voiture.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.