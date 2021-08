Nouvelle méthode simple et fonctionnelle pour avoir des applications Google sur les mobiles Huawei | La technologie

in

Ne pas avoir de services Google est la principale raison pour laquelle de nombreux utilisateurs n’ont pas opté pour un mobile Huawei. GSpace vous permet d’installer des applications Google depuis Google Play.

L’une des principales raisons de la dbaisse des ventes de smartphones et tablettes dont souffre Huawei est le manque de soutien pour Services mobiles Google ou GMS.

La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine empêche Huawei d’utiliser les services Google sur leurs appareils, rendant impossible l’utilisation d’applications aussi basiques et répandues telles que Gmail, Google Drive ou YouTube sur les téléphones et tablettes Huawei.

Heureusement, Huawei a approuvé la distribution de GSpace depuis votre boutique d’applications App Gallery, permettant installez les applications Google sur votre mobile ou tablette Huawei directement depuis la boutique d’applications Google. De cette façon, le magasin Huawei élargit ses options comme il l’a fait avec le moteur de recherche d’applications Recherche de pétales.

Le moyen le plus simple d’avoir des applications Google sur un mobile Huawei

Il y a longtemps eu différentes méthodes plus ou moins compliquées qui, au moins pendant un temps, ont permis utiliser GMS sur les appareils Huawei. Cependant, à court ou moyen terme, ceux-ci ont cessé de fonctionner et les applications Google ont planté.

Avec GSpace, tout est simplifié puisqu’il suffit d’ouvrir l’App Gallery, rechercher l’app GSpace et installez-le sur votre smartphone ou tablette Huawei.

Étant donné que s’installe directement depuis la galerie d’applications Huawei, vous ne téléchargerez pas un APK à partir d’un emplacement indéterminé comme cela arrive parfois, mais il s’agit d’une application certifiée par Huawei et hébergée sur les serveurs de la boutique Huawei.

Une fois l’application installée, il vous suffit de donner à l’application quelques autorisations pour qu’elle commence à fonctionner et de toucher à l’une des applications Google qu’elle propose, ou à d’autres applications importantes telles que WhatsApp ou Instagram pour les installer.

La prochaine étape sera connectez-vous à Google Play et téléchargez l’application sélectionnée à partir de là. L’application est installée sur l’appareil et est parfaitement fonctionnelle puisqu’elle a été installée depuis Google Play lui-même.

Compatibilité limitée à certains modèles

L’une des limitations que nous avons trouvées est que ce système ne prend en charge que certains modèles, parmi lesquels toute la famille Huawei P40, Les Les mobiles de la gamme Y (7a, Y9a, Y6p, Y7p, Y8p, Y5p) et le Tablettes MatePad de la marque chinoise.

La principale raison de cette limitation se trouve dans le fonctionnement de cette application, qui émule le matériel d’un Mate 20 Pro -Voici son analyse-, l’un des derniers téléphones Huawei intégrant les services Google, pour obtenir l’identifiant Google Play et “contourner” les restrictions.

S’agissant d’un environnement émulé, les applications Google installées avec ce système n’apparaissent pas directement dans le tiroir d’applications du smartphone, mais sont lancées depuis l’application GSpace.

Cette méthode est similaire à celle que d’autres systèmes utilisaient auparavant, mais apparemment elle est un peu plus stable et, surtout, beaucoup plus facile à installer que les précédentes.