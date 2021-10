Nouvelle mise à jour Bugsnax apportant des créatures géantes, plus sur PS5 et PS4

Il y a une grande nouvelle mise à jour à venir pour Bugsnax, comme annoncé lors de l’état de jeu PlayStation d’octobre 2021 de Sony. Les joueurs PS4 et PS5 se dirigeront vers une nouvelle région remplie de la mégafaune Bugsnax. Vous pouvez consulter la bande-annonce de L’île de Bigsnax ci-dessous :

Cette île mystérieuse est née du fond de l’océan, donnant aux Grumpus une raison de commencer à explorer. Une partie des améliorations de cette mise à jour sera également retrouvée sur l’île Snaktooth, apportant des options de personnalisation aux joueurs afin qu’ils puissent décorer leurs huttes comme bon leur semble.

« Nous sommes plus que ravis de travailler à nouveau avec nos voix bien-aimées ! Yuri Lowenthal, Casey Mongillo, Debra Wilson et Haviland Stillwell sont de retour pour approfondir leurs personnages, et le résultat est notre mélange préféré de maladresse et de tragédie. Vous J’aurai également des nouvelles de quelques autres grumpus de retour, dont un auquel vous ne vous attendiez peut-être pas… », a déclaré le directeur créatif Kevin Zuhn

Il n’y a pas de date de sortie exacte pour le moment, mais Young Horses indique que The Isle of Bigsnax arrivera sur PS5, PS4 et PC au début de 2022.

