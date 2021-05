Nouvelle mise à jour gratuite pour Torchlight III disponible maintenant ⋆ .

Perfect World Entertainment et le développeur Echtra Games ont publié une toute nouvelle mise à jour pour leur robot d’exploration de donjon hack’n’slash Torchlight III. Cette toute nouvelle mise à jour est gratuite pour Lampe torche III aventuriers sur PC et console et accueille la classe de capitaine maudit dans le jeu, ainsi que de nouvelles espèces d’animaux de compagnie et plus encore. Regardez la nouvelle bande-annonce ci-dessous pour voir cette nouvelle classe de personnages en action.

Le capitaine maudit est un personnage qui marche sur la mince ligne entre la vie et la mort et, en tant que tel, est capable de convoquer un équipage fantomatique de pirates pour l’aider à se battre en son nom. Cette nouvelle classe de milieu de gamme est capable de faire exploser, trancher et généralement tuer des ennemis avec une gamme d’armes de pirates telles que d’énormes canons, des sabres jumeaux, des barils de poudre et plus encore. Il dispose également de deux arbres de compétences uniques, Maudit et Piratage, et ceux qui prennent en charge le capitaine pourront collecter des doublons pendant le combat pour améliorer ces compétences. Ce personnage introduit également le nouveau type d’armure ‘Capes’ spécifique à la classe.

Également disponibles avec la mise à jour, des emplacements supplémentaires pour animaux de compagnie et quatre nouvelles espèces d’animaux de compagnie avec plus de 40 variantes différentes. Les joueurs peuvent désormais ajouter un cerf, Shiba Inu, un joli bulldog et un renard à leur collection de compagnons.

Il y a une collection de nouveaux objets Fort à découvrir, tels que Fox Arch, Wyrm Skull et Netherim Specimen, qui peuvent être utilisés dans un nouveau laboratoire potentiel.

En plus de tout ce qui précède, il y a aussi des améliorations au système pour animaux de compagnie, un nouveau contrat «Fourrure et mode», des améliorations de l’interface utilisateur, des corrections de bogues et des améliorations de la qualité de vie.

Cette nouvelle mise à jour est disponible maintenant et pour ceux qui veulent encore acheter cet excellent ARPG, Lampe torche III est en vente cette semaine sur certaines plateformes.

Lien source