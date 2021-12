Nouvelle mise à jour hivernale et Battle Pass de décembre

Nouveau pack de musique, trésor, récompenses et mise à jour sur Battle Pass.

Valve a introduit la mise à jour Dota Plus Winter dans le jeu. Il comprend un trésor saisonnier habituel ainsi que de nouvelles quêtes et récompenses de guilde. Ces nouvelles mises à jour gardent le jeu frais et offrent de nouveaux avantages passionnants aux membres de Dota Plus et de la guilde.

Le nouveau trésor Dota Plus comprend des ensembles pour Spirit Breaker, Chaos Knight, Riki, Treant Protector, Arc Warden, Undying et Lina. Bien sûr, comme chaque saison, le trésor a un coursier rare nommé Bionic Birdie avec des gemmes prismatiques et cinétiques aléatoires.

Avec de nouvelles quêtes saisonnières, les joueurs acquièrent 115 200 fragments d’ici la fin de la saison. Cependant, l’ajout le plus excitant est les nouvelles récompenses de guilde. Les membres d’une guilde Silver Tier recevront des émoticônes Invoker, Luna et Manta. Gold Tier obtiendra les sprays Spirit Breaker, Lion et Undying. Enfin, Platinum Tier obtiendra des lignes vocales mises à jour de la part de commentateurs populaires.

Mise à jour du Battle Pass

Valve a confirmé que le dernier Battle Pass de 2021 approche à grands pas et sortira dans quelques semaines. La société mentionnant que le Pass offrira des niveaux de hijinks et de récompenses pendant les vacances, il semble qu’il sortira juste avant que l’ambiance festive ne s’installe avec Noël.

Vous pouvez en savoir plus dans la mise à jour officielle de Dota Plus Winter 2021.

Image caractéristique : Valve