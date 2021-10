Nouvelle normalité : la nécessité d’un nouveau modèle de gestion de l’avenir du travail

Portrait d’Uma Ganesh

COVID-19 a entraîné dans son sillage une série d’actions précipitées dans le monde de l’entreprise, dont la plupart ont été centrées sur la survie de l’entreprise pour servir les clients ou visent des mesures à court terme pour répondre aux besoins immédiats et dans certains les cas ont été destinés à une mise à l’échelle opportuniste en profitant de la pandémie pour leur entreprise. Le cœur de ces actions a été la capacité de la technologie numérique à faciliter une meilleure connexion avec les principales parties prenantes conduisant à des interactions comme jamais auparavant, une navigation accrue entraînant une montée en flèche des entreprises pour ceux qui avaient déjà mis en place une stratégie numérique avant même l’arrivée de la pandémie et pour les autres , présentant des révélations sur le potentiel qui pourrait être récolté avec une approche numérique robuste.

Jusqu’à présent, l’accent a été mis naturellement sur le domaine du client, ce qui a amené le reste de l’organisation à apporter des changements pour s’adapter à bon nombre d’entre eux.

Cependant, la réalité est que nous avons la nouvelle norme à portée de main et qu’il sera très difficile pour la plupart des entreprises de revenir à leurs anciennes méthodes de travail. L’ère numérique et l’automatisation ont entraîné dans leur sillage l’urgence de repenser les définitions du travail, de revoir les rôles que les gens remplissent actuellement et, surtout, la conception de l’organisation requise pour soutenir et superviser les nouvelles façons de travailler. L’IA, les capteurs et les technologies cloud ont envahi les espaces de travail et ont commencé à perturber les processus et les flux de travail. De plus, les attentes des employés vis-à-vis de leurs expériences numériques et l’impact accru des médias sociaux sur l’entreprise sont quelques-uns des facteurs clés qui aident à façonner la vision de l’organisation à l’intérieur et à l’extérieur de l’organisation.

Le travail, l’espace de travail et les rôles sont contraints de changer à mesure que les nouveaux outils numériques évoluent. Par conséquent, chaque dimension du travail devrait être examinée en profondeur dans le contexte du changement de paradigme commercial et des ramifications résultant en de nouvelles propositions de valeur, de nouveaux modèles commerciaux et de nouvelles entreprises. Avec l’arrivée de nouveaux talents dans les organisations dotées de compétences numériques et de flexibilité pour apprendre et s’adapter, nous devons nous attendre à un changement radical dans l’environnement de travail. De nouveaux contrats de travail et sociaux émergeraient et les entreprises devraient faire face à un ensemble diversifié de travailleurs – à temps plein, à temps partiel, indépendants, travailleurs virtuels, travailleurs spécialisés travaillant aux côtés de robots. En conséquence, la nouvelle éthique et l’environnement de travail qui émergent devraient également être nourris très différemment de la culture construite au fil du temps. La nouvelle conception de l’organisation doit passer d’une approche descendante de prise de décision centralisée à une prise de décision démocratique avec des flux d’actions susceptibles d’être plus transparents et décentralisés.

Les employés aux niveaux intermédiaire et inférieur seraient davantage habilités à développer des perspectives extérieures et à améliorer la valeur pour les parties prenantes grâce à leurs engagements, renforçant ainsi la capacité de faciliter l’agilité indispensable dans le fonctionnement de l’entreprise. Les priorités concernant l’impact sur la société, la durabilité et l’équité sociale constitueraient la base du choix de l’organisation à laquelle les employés préfèrent être associés. La nécessité de défendre ces principes incitera les organisations à évaluer leur conception organisationnelle actuelle et à s’adapter au paradigme commercial émergent en incorporant des outils numériques appropriés.

L’auteur est président de Global Talent Track, une entreprise de solutions de formation en entreprise

