(Nouvelle normalité) L’hiver arrive

L’hiver arrive… et vous savez ce que cela signifie.

C’est vrai, il est presque temps encore une fois pour les classes dirigeantes capitalistes mondiales de fouetter les masses de la Nouvelle Normale dans un état d’hystérie de masse insensée à cause d’un virus apocalyptique imaginaire. le même virus apocalyptique imaginaire qu’ils ont poussé les masses de la Nouvelle Normale dans un état d’hystérie de masse tout au long de l’hiver au cours des deux dernières années.

Ils ont du pain sur la planche cette fois. Sérieusement, à quel point les Nouvelles Normales pourraient-elles devenir plus hystériques à ce stade ?

La grande majorité du monde occidental s’est transformée en une pseudo dystopie médicale dans laquelle vous devez montrer vos « papiers santé-pureté » pour entrer dans un café et prendre une tasse de café. Les personnes qui refusent de se faire « vacciner » expérimentalement contre un virus qui provoque des symptômes légers à modérés (ou, souvent, aucun symptôme) chez environ 95 % des personnes infectées, et dont le taux global de mortalité par infection est d’environ 0,1 % à 0,5%, sont systématiquement séparés, licenciés de leur emploi, privés de soins médicaux, diabolisés comme «un danger pour la société», censurés, condamnés à une amende et autrement persécutés.

Si vous pensez que j’exagère, regardez à la une de ce journal australien…

Oui, la Grande Nouvelle Purge Normale est activée. « Les non vaccinés » et d’autres infidèles et hérétiques sont pourchassés par des foules fanatiques et ivres de haine, traînés devant la Nouvelle Inquisition Normale et ont fait des exemples partout dans le monde.

Ici, dans New Normal Germany, le footballeur populaire Joshua Kimmich est publiquement dessiné et écartelé pour avoir refusé de se soumettre à la « vaccination » et professer sa foi dans le nouvel ordre mondial normal. Aux États-Unis, « les non vaccinés » sont accusés du meurtre de Colin Powell, un criminel de guerre de 84 ans atteint de cancer. L’Australie prévoit d’emprisonner des personnes et de leur infliger une amende de 90 000 $ pour le « crime » de ne pas porter de masque d’apparence médicale, ou de tentative de culte dans une synagogue, ou autre. En Floride (de tous les endroits), le personnel scolaire fanatique a attaché un masque d’aspect médical au visage d’une fille trisomique non verbale avec un cordon en nylon, jour après jour, pendant plus de six semaines, jusqu’à ce que son père découvre ce qu’ils faisaient . Je pourrais continuer, mais je ne pense pas que je dois le faire. Internet regorge d’exemples de comportements hystériques et sadiques de masse.

Et cela sans parler de l’hystérie de masse qui sévit parmi les Nouvelles Normales elles-mêmes…

Pourtant, aussi hystériques de masse que soient les choses, comptez sur GloboCap pour se lancer dans l’hystérie de masse au cours des cinq prochains mois. L’hiver à venir est une période critique, les amis. Ils doivent cimenter la Nouvelle Normale en place, afin qu’ils puissent atténuer la « pandémie apocalyptique ». S’ils sont obligés de le prolonger d’un an… eh bien, même les Nouveaux Normals les plus soumis au lavage de cerveau n’achèteraient cela.

Ou… d’accord, bien sûr, les plus endoctrinés le feraient, mais ils représentent une petite minorité. La plupart des Nouveaux Normals ne sont pas des totalitaires fanatiques. Ce ne sont que des gens qui se soucient d’eux-mêmes, des gens qui accepteront presque tout pour éviter d’être ostracisés et punis. Mais, croyez-le ou non, il y a une limite au niveau d’absurdité qu’ils sont prêts à accepter, ainsi qu’au niveau et à la durée du stress incessant et de la dissonance cognitive qu’ils sont prêts à accepter.

La plupart d’entre eux ont atteint cette limite. Ils ont fait leur part, suivi les ordres, porté les masques, se sont fait « vacciner » et sont heureux de présenter leurs « papiers d’obéissance » à quiconque demande à les voir. Maintenant, ils veulent revenir à la « normale ». Mais ils ne peuvent pas, parce que… eh bien, à cause de nous.

Vous voyez, GloboCap ne peut pas les laisser revenir à la « normale » (c’est-à-dire la nouvelle version totalitaire de « normal ») jusqu’à ce que tout le monde (c’est-à-dire tous ceux qui comptent) se soit soumis à être « vacciné » et se promène avec un certificat scannable de conformité idéologique dans leurs smartphones. Ils renonceraient probablement même à l’exigence de « vaccination » si nous pliions le genou et prêtions allégeance au WEF, à BlackRock, à Vanguard ou à qui que ce soit, et transportions un code QR confirmant que nous croyons en la « Science », le « Credo Covidien » et tout autre dogme corporatiste œcuménique.

Sérieusement, le but de tout cet exercice (ou du moins de cette phase de tout cet exercice) est de transformer radicalement, irrévocablement, la société en un campus d’entreprise monolithique où chacun doit scanner ses identifiants à chaque tournant d’un labyrinthe sans fin de perpétuellement surveillé, « espaces sûrs » respectueux de l’environnement, fluides entre les sexes, idéologiquement uniformes, non-fumeurs et totalement sans viande, détenus et exploités par GloboCap, ou l’un de ses agents, filiales et ayants droit.

Les classes dirigeantes capitalistes mondiales sont déterminées à transformer la planète en cette utopie fasciste de l’éveil et à imposer une conformité inébranlable à ses valeurs sans valeur, quel qu’en soit le coût, et nous, « les non vaccinés », nous tenons sur leur chemin.

