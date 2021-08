Nouvelle offre! Bénéficiez de 50 % de réduction sur F1 TV Pro pendant deux mois !

Pour marquer le retour d’une saison palpitante de Formule 1 sur nos écrans, F1 TV Pro est à moitié prix pendant deux mois !

Afin de réclamer cette réduction fantastique, cliquez sur le lien suivant et utilisez le code promo SPA50 à la caisse !*

Une couverture complète et des fonctionnalités exclusives permettent aux fans de se rapprocher de l’action et sous la peau du sport.

Si vous cherchez un endroit pour voir la prochaine étape de cette saison sensationnelle, voici pourquoi F1 TV est l’endroit où il faut être.

Pourquoi la saison 2021 de F1 est spéciale – et comment la seconde moitié pourrait être encore meilleure

Nous savions que Max Verstappen se battrait un jour pour le championnat du monde, et ce jour – cette année-là – est arrivé. Pour gagner, il doit battre le pilote le plus titré de tous les temps, Lewis Hamilton, et offrir certaines des courses les plus époustouflantes que nous verrons ce siècle.

Pour vous assurer de ne rien manquer, F1 propose un abonnement F1 TV Pro à moitié prix de deux mois avec sa diffusion en direct et les rediffusions à la demande de chaque session.

L’offre commence avant le Grand Prix de Belgique de ce week-end, où le match de rancune entre le chevalier britannique et le Néerlandais volant va reprendre.

Il y a eu des entraînements époustouflants et une chance brutale dans les deux cas. Après 11 tours, Lewis a repris la tête de manière sensationnelle malgré le fait qu’il n’avait pas la meilleure voiture.

L’affrontement des deux à Silverstone, suivi des premiers bouffonneries de Valtteri Bottas en Hongrie, a fait perdre à Max huit points de retard. Il y a de fortes chances que plus de points et de peintures soient échangés avant la fin de la saison.

Nous avons également assisté à de belles batailles au milieu de terrain. Lando Norris a terminé troisième à trois reprises et est le choix de beaucoup de gens pour le pilote de la saison jusqu’à présent, tandis que Charles Leclerc a remporté la pole position à Monaco et en Azerbaïdjan. Il y a également eu des podiums surprises pour Pierre Gasly et Lance Stroll à Bakou.

Les équipes renaissantes Ferrari et McLaren sont au coude à coude en ce moment, à égalité pour la troisième place du championnat des constructeurs. Il y a donc autant d’action au milieu de terrain qu’à l’avant.

Avec F1 TV, vous regardez chaque session du week-end du Grand Prix en direct ou à la demande et, si vous cherchez à creuser un peu plus, notre chaîne Pit Lane signifie que vous pouvez vous immerger dans l’action avec une vue d’initié.

La chaîne Pit Lane offre plusieurs vues, pas seulement en se concentrant sur les premiers, mais elle offre également des commentaires alternatifs et des vues multi-caméras aux côtés du flux de diffusion principal.

Cela signifie que vous pouvez suivre vos équipes préférées comme si vous étiez intégré à elles, en voyant leurs stratégies expliquées en temps réel, avec des commentaires alternatifs d’experts. De nombreux fans utilisent la chaîne Pit Lane pour la configuration de leur deuxième écran.

Il y aura certainement plus de chocs au coin de la rue cette saison.

Quand Verstappen obtiendra-t-il sa revanche pour Silverstone ? L’ambiance entre Christian Horner et Toto Wolff peut-elle devenir plus glaciale ? Et combien de fois les pilotes Haas se heurteront-ils ?

F1 TV est un excellent moyen de voir du point de vue du conducteur

Que vous l’utilisiez comme flux principal ou comme deuxième écran, les fonctionnalités dynamiques et approfondies de F1 TV donnent encore plus de vie à cette saison captivante.

Utilisez les 20 pilotes embarqués et la radio de l’équipe non éditée pour avoir un aperçu de chaque dépassement, changement de pneu et moment de claquement d’aile. Vous ne pouvez pas croire ce que vous venez de voir ? Avoir une relecture instantanée du point de vue du conducteur.

F1 Sprint rejoint votre week-end de course F1 TV

Silverstone a vu le premier week-end de sprint du sport et il y a deux autres courses comme celle-ci à venir, dont Monza.

L’avantage du format Sprint, qui prévoit des séances d’essais raccourcies, des qualifications le vendredi soir et une course de 30 minutes le samedi pour déterminer la grille de départ du dimanche, est qu’il met les pilotes en danger et augmente le niveau de risque et de récompense.

Courez dur et vous pourriez obtenir une voiture de milieu de terrain au premier rang; course trop dure et cette pole position que vous vous étiez promise se transforme en P20.

Les moments marquants du Silverstone Sprint ont été la bataille du premier tour de Lewis et Max, Sergio Perez quittant la piste (rendant son dimanche beaucoup plus difficile) et la caméra du conducteur de Fernando Alonso se frayant un chemin à travers le terrain dans les premiers virages.

Avec tant de choses qui se passent si rapidement pendant le Sprint, F1 TV signifie que vous ne manquerez pas un instant. Des rediffusions à la demande aux vues embarquées et aux multiples vues de Pit Lane, vous pouvez découvrir comment Alonso l’a fait.

Bien sûr, toutes les sessions du week-end de trois jours, y compris Sprint, sont diffusées en direct, à la demande et sans publicité avec F1 TV.

Quali n’a jamais été aussi captivant

Les pôles Ferrari de Leclerc à Monaco et en Azerbaïdjan ont pris le paddock par surprise. Si nous distribuons des prix pour les quasi-accidents, cependant, Norris mérite sûrement un gong pour P2 en Autriche, à 0,048 secondes de Verstappen.

En ce qui concerne le combat entre les deux prétendants au titre, Hamilton a surclassé Verstappen six fois à cinq – c’est donc incroyablement serré, et cela devrait se poursuivre en seconde période.

F1 TV offre une couverture incroyable avec des écrans de chronométrage en direct de ces tours volants, afin que vous puissiez voir qui est en haut, qui est en bas et qui est violet la fraction de seconde où cela se produit. F1 TV, c’est comme s’asseoir aux côtés de Toto et Christian sur le perchoir des stands.

Analyse d’experts des initiés de la F1

Obtenez les informations les plus précises sur le sport automobile grâce à la chaîne Pit Lane de F1 TV et à des émissions en direct exclusives avec des experts et des initiés du sport.

Lawrence Barretto et Will Buxton présentent les émissions d’avant-course et d’après-course, analysent les débriefings du week-end et tiennent des interviews sur Paddock Pass, tandis que Sam Collins explique la science et tient les téléspectateurs au courant des mises à jour sur Tech Talk.

De plus, la série Inside Stories reconstitue les courses récentes, offrant différentes vues à l’aide de séquences inédites et d’une nouvelle radio d’équipe. Vous voulez savoir comment Ocon a gagné en Hongrie ? F1 TV a l’info.

Horner promet une seconde partie de saison « épique »

Il est difficile de choisir une course favorite de la première moitié de la saison, et j’espère que la seconde moitié rendra le choix encore plus difficile.

Du jeudi 26 au dimanche 29 août, la F1 propose aux nouveaux abonnés deux mois de F1 TV Pro à moitié prix, couvrant les triples têtes de Spa, Zandvoort et Monza, ainsi que Sotchi, Istanbul et Austin.

F1 TV n’est pas seulement votre source pour la F1 en direct, mais votre Pit Wall virtuel, vous permettant d’accéder aux données de chronométrage en direct, à la météo et à la stratégie des pneus, de regarder les faits saillants, de vous gaver de documentaires exclusifs et de revivre plus de 650 courses à partir des archives.

Les abonnés à F1 TV Pro peuvent diffuser chaque session de piste sans interruption, en direct et à la demande, regarder des émissions d’avant et d’après-course et accéder à toutes les caméras embarquées et bavardages radio, vous permettant d’entendre les pilotes et leurs équipes alors qu’ils abordent la stratégie et la tactique. C’est le moyen ultime pour un vrai fan de regarder la Formule 1, avec une multitude d’angles à portée de main.

Disponible sur le Web et sur mobile, le drame peut être diffusé sur grand écran lorsque vous diffusez votre flux en direct F1 TV sur votre téléviseur avec Chromecast et Apple Airplay.

Que F1 TV soit votre référence pour une couverture F1 à la demande, votre source de course mobile conviviale ou sert d’écran supplémentaire rempli de données, il vous donne le contrôle, à vous les fans de F1.

Comme l’a déclaré Christian Horner avant la pause estivale : « La différence de points entre les deux premiers dans les deux championnats est encore très faible. Je suis sûr que la seconde moitié sera tout aussi fruitée que la première. Ce sera une seconde moitié épique cette année et nous sommes prêts pour cela. »

Assurez-vous que vous aussi, avec F1 TV Pro !

Voici la liste complète des pays éligibles à l’offre F1 TV Pro :

