Nouvelle offre de fonds 2022 : NIMF lance Nippon India Nifty Auto ETF – le premier ETF automobile de l’Inde ; vérifier les détails

Nippon Life India Asset Management Limited (NAM India) gestionnaire d’actifs de Nippon India Mutual Fund (NIMF) a annoncé lundi 3 janvier 2022 le lancement du premier ETF du secteur automobile indien – Nippon India Nifty Auto ETF. Il s’agit d’un programme ouvert reproduisant/suivant l’indice Nifty Auto.

Le NFO ouvrira le 5 janvier 2022 et fermera le 14 janvier 2022. Le montant d’investissement minimum requis pendant l’offre de nouveaux fonds (NFO) est de 1 000 roupies et en multiples de Re 1 par la suite.

Dans un communiqué, le NIMF a déclaré que Nippon India Nifty Auto ETF investira principalement dans des actions composant l’indice Nifty Auto dans la même proportion que l’indice. Il fournira une exposition aux 15 meilleures sociétés (selon la méthodologie Nifty Auto Index) représentant des secteurs liés à l’automobile comme les automobiles à 4 roues, les automobiles à 2 et 3 roues, les accessoires automobiles et les pneus.

Le NIMF a ajouté que l’ETF automobile est entièrement conçu pour refléter le comportement et les performances du secteur automobile. Il sera comparé à Nifty Auto TRI.

« L’objectif d’investissement du programme est de fournir des rendements d’investissement correspondant étroitement aux rendements totaux des titres tels que représentés par l’indice Nifty Auto avant les dépenses, sous réserve de l’erreur de suivi. Cependant, il ne peut y avoir aucune assurance ou garantie que l’objectif d’investissement du programme sera atteint », a-t-il ajouté.

Commentant le NFO Hemen Bhatia, Head ETF, NIMF a déclaré : « Nippon India Nifty Auto ETF est un autre ajout à nos offres d’ETF, aidant les investisseurs à participer à l’histoire de la croissance du secteur automobile indien en investissant dans un panier de 15 actions représentant le Nifty Auto Indice. »

« Nippon India Nifty Auto ETF, qui est le premier ETF du secteur automobile à être lancé en Inde, fournira un bloc de construction de portefeuille simple et peu coûteux (en termes de ratio des dépenses totales) pour participer au secteur automobile… Avec la plupart des vents contraires comme l’offre contraintes des semi-conducteurs ainsi que l’augmentation des prix des matières premières derrière nous et avec la vision de la rue passant de la peur de l’électrification à voir le véhicule électrique (VE) comme une opportunité, les investisseurs seront également exposés au thème des VE, dans le cadre du secteur automobile global exposition », a-t-il ajouté.

NIMF est l’un des plus grands acteurs d’ETF en Inde avec un encours sous gestion de plus de Rs 500 milliards au 30 novembre 2021.

