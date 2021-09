Nouvelle offre de fonds : Aditya Birla Sun Life AMC lance un fonds indiciel avec date d’échéance fixe, avantage d’indexation

Nouvelle offre de fonds – Image représentative

Aditya Birla Sun Life AMC Limited a lancé le fonds indiciel Aditya Birla Sun Life Nifty SDL Plus PSU Bond Sep 2026 60:40. Il s’agit d’un programme à durée indéterminée qui suit l’indice Nifty SDL Plus PSU Bond Sep 2026 60:40. Le NFO a ouvert le 15 septembre 2021. Il fermera le 23 septembre 2021.

Le nouveau fonds a une date d’échéance définie avec une échéance cible au 30 septembre 2026, avec un portefeuille diversifié d’obligations PSU notées AAA et de SDL arrivant à échéance au plus tard à l’échéance du régime.

Puisqu’il s’agit d’un fonds indiciel, son portefeuille cherchera à répliquer la performance de l’indice Nifty SDL Plus PSU Bond Sep 2026 60:40. L’indice du portefeuille comprendra 60% de SDL des 10 principaux États/Territoires de l’Union et 40% des 10 meilleures obligations PSU notées AAA, gérées sur la base de la qualité du crédit et des scores de liquidité, a déclaré Aditya Birla Sun Life AMC Limited dans un communiqué.

Le fonds s’efforcera de détenir des obligations jusqu’à leur échéance dans le but de fournir des rendements stables et prévisibles. Par la suite, il y aura un rééquilibrage trimestriel et un examen des composants de l’indice, a-t-il ajouté.

Commentant le NFO, A. Balasubramanian, MD & CEO, Aditya Birla Sun Life AMC Limited a déclaré : « Le produit de dette passive combine la simplicité des instruments d’épargne traditionnels avec la prévisibilité des rendements, un portefeuille de qualité d’obligations d’État et d’obligations PSU notées AAA. , la période d’échéance cible et la flexibilité d’un régime à durée indéterminée, une meilleure liquidité et des avantages fiscaux.

« Les rendements devenant plus attrayants et les chiffres de l’inflation se refroidissant, les rendements réels des investisseurs ont augmenté. Les investisseurs peuvent potentiellement bénéficier de la pente actuelle des taux avec la sécurité et la liquidité des fonds de dette. Dans un horizon d’investissement à court et moyen terme, les spreads à 5 ans semblent attractifs, notamment pour les SDL, par rapport aux G-Sec, principalement tirés par des emprunts publics plus élevés en pourcentage de l’emprunt global. Un mélange de SDL et d’obligations PSU AAA peut offrir des rendements raisonnablement meilleurs ainsi que la sécurité et la liquidité d’un fonds à capital variable. Une stratégie de roll down est utilisée pour profiter de rendements raisonnables », a-t-il ajouté.

Aditya Birla Sun Life AMC Limited est une filiale d’Aditya Birla Capital Limited (un important conglomérat de services financiers non bancaires) et gestionnaire de placements d’Aditya Birla Sun Life Mutual Fund (ABSLMF)

Avec cette NFO, Aditya Birla Sun Life Mutual Fund a fait une incursion dans les offres passives dans le domaine des titres à revenu fixe. L’AMC a également lancé trois nouveaux fonds passifs au cours de l’exercice en cours jusqu’à présent.

« En tant que société de fonds, nous cherchons à élargir nos offres dans ce segment qui complètent notre forte présence existante par le biais de nos fonds actifs. Notre objectif est de développer un bouquet de produits diversifié pour mettre en œuvre des stratégies d’investissement différenciées et thématiques qui tiennent compte des tendances et des valeurs à long terme. En plus de notre stratégie globale de développement de produits existante, nous nous concentrons également sur le développement de catégories de produits spécifiques telles que nos produits passifs en actions et en dette », a déclaré Balasubramanian.

L’AMC a déclaré qu’un fonds à échéance cible a une date d’échéance spécifiée qui correspond à la date d’échéance des obligations qu’il a dans son portefeuille. Cela aide ces fonds à fournir des rendements prévisibles et stables. À l’échéance, un investisseur récupérera le produit de son investissement.

« Étant donné qu’il s’agit d’un fonds indiciel géré passivement, on peut acheter et vendre à tout moment via l’AMC pendant la durée du fonds. L’indexation est un moyen efficace de réduire l’impôt sur les rendements en l’ajustant à l’inflation. L’indexation permet à un investisseur d’ajuster le prix d’achat de son investissement en fonction de l’inflation, le rendant ainsi plus fiscalement avantageux. Il s’applique aux rendements à long terme de ses investissements. Une inflation plus élevée signifie un prix d’achat indexé plus élevé, ce qui signifie des gains en capital notionnels plus faibles et des impôts moins élevés », indique le communiqué.

Les plus-values ​​à long terme sont imposables à 20 % après indexation dans les OPCVM de dette si elles sont détenues depuis plus de trois ans. Le portefeuille du fonds indiciel ABSL Nifty SDL plus PSU Bond Sep 2026 60:40 est conçu pour arriver à échéance le 30 septembre 2026 et offre actuellement un avantage d’indexation sur 5 ans pour les investisseurs entrant avant le 30 septembre 2021.

Avis de non-responsabilité : investir dans des fonds communs de placement est soumis aux risques de marché. Veuillez consulter votre conseiller financier avant de prendre toute décision d’investissement.

