Nouvelle offre de fonds : devriez-vous investir dans des fonds communs de placement NFO ? Trouver

Si vous envisagez de faire un NFO, vous devez garder à l’esprit certains points importants.

Au cours des 6 derniers mois, nous avons vu plusieurs NFO de sociétés de fonds communs de placement. Les collections NFO ont été assez prometteuses, indiquant l’acceptation des fonds communs de placement comme véhicule préféré pour garer de l’argent par les investisseurs de détail.

Les nouvelles offres de fonds (NFO) sont principalement lancées lorsque les marchés ont affiché de bons rendements au cours des 6 derniers mois à 1 an et qu’elles surviennent rarement dans des marchés baissiers. Au premier trimestre de mars 2020, il n’y avait pratiquement pas de NFO car les marchés actions étaient en baisse de plus de 25 %.

Comprendre la nécessité d’un nouveau thème/secteur dans le portefeuille nécessite une évaluation minutieuse de l’objectif du nouveau fonds. La plupart des nouveaux fonds ne font que combler les lacunes du panier de produits Fund House et peuvent être pratiquement sans rapport avec un investisseur de détail en fonds communs de placement.

Si vous envisagez d’opter pour un NFO, les points suivants doivent être pris en compte :

1) Historique de Fund House – Les NFO n’ont pas d’antécédents, mais l’équipe de gestion du fonds a l’habitude de gérer plusieurs thèmes dans les rôles précédents. Les antécédents du gestionnaire de fonds donnent aux investisseurs une idée de la façon dont ils se sont comportés pendant les marchés baissiers et haussiers.

2) Vieux vin dans une nouvelle bouteille – Beaucoup de nouveaux fonds sont exactement la même idée mais avec une nouvelle maison de fonds, qui existe déjà dans le portefeuille. Si vous avez déjà un fonds Large Cap dans votre portefeuille qui se porte bien, vous ne voudriez pas regarder un autre fonds Large Cap avec un objectif de fonds similaire. Cela ne fera qu’ajouter plus de fonds sans ajouter de diversification au portefeuille. La plupart des actions chevaucheront le fonds à grande capitalisation existant.

3) Fonds sectoriels – Récemment, nous avons vu plusieurs fonds bancaires et de services financiers lancés par des sociétés de fonds se concentrant principalement sur un seul secteur de l’économie. L’inconvénient de cette stratégie est que le fonds ne se portera bien que si ce secteur se porte bien. Il est conseillé de ne pas affecter plus de 5 % à un fonds sectoriel dans un portefeuille de fonds.

4) Fonds internationaux – Il existe plusieurs NFO du Fonds international qui se concentrent sur différentes zones géographiques à travers le monde. Ces fonds ajoutent une diversification des devises ainsi qu’une diversification par pays. De nombreux investisseurs sont influencés par les performances passées de ces fonds qui ont bien fonctionné dans des délais spécifiques sans comprendre le risque de change et la nature du marché étranger. Il est conseillé de ne pas exagérer l’allocation à ces fonds et de la maintenir en dessous de 10 % du portefeuille global.

Les offres de nouveaux fonds sont des opportunités d’examiner votre portefeuille d’investissement et de vous demander si vous avez besoin d’un nouveau thème dans votre portefeuille. La réponse est probablement non. Ne tombez pas dans le piège des efforts de vente agressifs des sociétés de fonds communs de placement. Discutez avec votre conseiller financier avant d’ajouter un nouveau fonds au portefeuille.

(Par Abhishek Gupta, associé, Moat Wealth)

Avis de non-responsabilité : il y a les opinions personnelles de l’auteur

