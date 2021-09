Nouvelle offre de fonds : Kotak Multicap Fund pour des objectifs à long terme comme la retraite, l’achat d’une maison de rêve – voir les détails

Kotak Mahindra Asset Management Company Limited (Kotak Mutual Fund) a lancé Kotak Multicap Fund. Il s’agit d’un programme à durée indéterminée qui fournira la bonne combinaison d’actions à grande, moyenne et petite capitalisations pour la stabilité, la croissance et le potentiel – donnant aux investisseurs le « pouvoir du tout en un », a déclaré Kotak Mutual Fund dans un déclaration.

Kotak Multicap Fund a été lancé avec l’objectif d’investissement de générer une appréciation du capital à long terme à partir d’un portefeuille d’actions et de titres liés à des actions à travers la capitalisation boursière.

Le NFO peut convenir à toutes les catégories d’investisseurs visant à atteindre des objectifs financiers à long terme tels que les études d’un enfant, sa retraite ou l’achat d’une maison de rêve.

Commentant le NFO, Harsha Upadhyaya, président et CIO – Equity, Kotak Mahindra Asset Management Company a déclaré : « Le marché des actions est un Triveni Sangam d’actions à grande capitalisation, à moyenne capitalisation et à petite capitalisation, chacune ayant son propre profil de rendement et de risque. . Chez Kotak Mutual Fund, nous avons ajouté de la valeur à nos investisseurs en surperformant régulièrement les indices de référence sur la plupart des périodes dans les trois catégories – fonds à petite, moyenne et grande capitalisation et, par conséquent, offrons désormais la puissance des 3 dans un fonds.

« Nous suivons un processus d’investissement discipliné de BMV, c’est-à-dire en nous concentrant sur l’évolutivité et la durabilité de l’entreprise, la qualité de la gestion et les paramètres d’évaluation. Nous sommes également attachés aux principes des facteurs Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) », a-t-il ajouté.

Points clés du fonds Kotak Multicap

Harsha Upadhyaya, Devender Singhal, Abhishek Bisen et Arjun Khanna sont les gestionnaires de fonds

Qui doit acheter ?

Le NFO peut convenir aux investisseurs qui recherchent une croissance du capital à long terme. Il s’agit d’un programme d’actions à capital variable qui investira dans des actions à grande, moyenne et petite capitalisation.

Taille minimale d’investissement

Achat initial (Non-SIP): Rs.5000 et en multiples de Re.1 pour l’achat et de Re.0.01 pour les commutateurs.SIP: Rs.500 sous réserve d’un minimum de 10 versements SIP de Rs. 500 chacun.

Le NFO est comparé à l’indice de rendement total Nifty 500 Multicap 50:25:25. Le régime offrira deux plans – régulier et direct.

Au cours des cinq dernières années, les actifs sous gestion des actions de Kotak Mutual Fund ont augmenté de près de sept fois, passant de 17 602 crores de Rs au 31 juillet 2016 à 1 22 013 crores de Rs au 31 juillet 2021.

Dates clés

NFO ouvre le 8 septembre 2021 et ferme le 22 septembre 2021.

Kotak Mahindra Asset Management Company Limited (KMAMC) – une filiale à 100 % de Kotak Mahindra Bank Limited (Kotak), est le gestionnaire d’actifs du Kotak Mahindra Mutual Fund (KMF).

