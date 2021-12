Nouvelle offre de fonds : Kotak Nifty Alpha 50 ETF lancé – voir les détails

Fonds communs de placement/Image du représentant

Kotak Mahindra Asset Management Company Limited a annoncé aujourd’hui (3 décembre 2021) le lancement du tout premier ETF Nifty Alpha 50 en Inde, Kotak Nifty Alpha 50 ETF.

Dans un communiqué, Kotak AMC a déclaré qu’il s’agit d’un programme à durée indéterminée qui suivra l’indice Nifty Alpha 50 et donne aux investisseurs la possibilité d’investir dans un portefeuille bien diversifié d’actions avec des Alphas élevés. Il peut également être utilisé comme un outil pour équilibrer les portefeuilles actifs des investisseurs.

Selon la déclaration, l’ETF Nifty Alpha 50 de Kotak suivra la performance de 50 actions cotées sur NSE avec un Alpha élevé au cours de la dernière année. Ces sociétés sont sélectionnées parmi les 300 premières sociétés selon leur capitalisation boursière flottante moyenne et leur chiffre d’affaires quotidien moyen au cours des six derniers mois.

Qu’est-ce qu’Alpha ?

Alpha, également appelé « rendement excédentaire », est un terme qui mesure le rendement obtenu par une action au-dessus ou en dessous de la demande du marché pour sa classe de risque.

dates NFO

Le nouveau fonds est ouvert à la souscription du 1er décembre 2021 au 15 décembre 2021.

Commentant le NFO, Nilesh Shah, président du groupe et directeur général de Kotak Mahindra Asset Management Co. Ltd. a déclaré : « Notre décision de lancer l’ETF Kotak Nifty Alpha 50 intervient à un moment où le marché s’est refroidi et les valorisations se sont assouplies. Les actions diversifiées de l’ETF seront basées sur la stratégie bien définie de Kotak qui profitera aux investisseurs à long terme ».

L’AMC a en outre déclaré que l’ETF Kotak Nifty Alpha 50 conviendra aux investisseurs qui recherchent une croissance du capital à long terme.

(L’investissement dans des fonds communs de placement est soumis aux risques de marché. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir dans une NFO.)

