Nouvelle offre de fonds : le fonds PGIM India Small Cap ouvre ses portes demain ; vérifier les détails clés

PGIM India Mutual Fund a annoncé le lancement du « PGIM India Small Cap Fund ». Le NFO ouvrira à la souscription le 9 juillet 2021 et clôturera le 23 juillet 2021. L’indice de référence de ce NFO est l’indice de rendement total Nifty Small Cap 100 tandis que son objectif d’investissement est d’obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des actions et instruments liés aux actions de sociétés à petite capitalisation.

PGIM India MF a déclaré dans un communiqué que le nouveau fonds investira au moins 65% de son corpus dans les sociétés à petite capitalisation et pourrait également chercher à participer à la croissance d’autres actions et instruments liés aux actions afin de parvenir à une construction de portefeuille optimale. . Le Fonds sera géré par Aniruddha Naha (pour les investissements en actions), Kumaresh Ramakrishnan (pour les investissements en dette et sur le marché monétaire) et Ravi Adukia (pour les investissements à l’étranger).

L’investissement dans les petites capitalisations est considéré comme ayant un bon potentiel pour créer de la richesse et générer de l’alpha sur le long terme.

Après covid-19, si l’économie du pays se relance et que la demande se concrétise, toute la chaîne de valeur dans tous les secteurs, y compris les sociétés à petite capitalisation, pourrait en bénéficier. Parallèlement à l’amélioration des données économiques, la rentabilité des sociétés à petite capitalisation pourrait également s’améliorer.

Croissance attendue des petites capitalisations

Commentant le NFO, Ajit Menon, PDG de PGIM India Mutual Fund, a déclaré : « Nous pensons que les entités cotées du segment des petites capitalisations sont les plus grands bénéficiaires des développements tels que la reprise significative des bénéfices des entreprises, attendue dans les mois à venir, associée à de multiples vents arrière comme le gouvernement qui essaie de stimuler la fabrication grâce à des programmes PLI, une baisse des impôts et diverses concessions. »

« La consolidation de l’industrie est plus prononcée dans les zones où les petites capitalisations opèrent parce que la plupart des sociétés à petite capitalisation sont en concurrence avec les acteurs non organisés. Afin de saisir des opportunités d’investissement de qualité, nous avons lancé le fonds PGIM India Small Cap. L’idée est d’aider les investisseurs à s’exposer à des segments d’activité tels que la construction, les textiles, l’immobilier, les produits chimiques et agrochimiques, les produits industriels, le papier et autres qui trouvent une représentation limitée dans l’espace des grandes capitalisations », a-t-il ajouté.

Aniruddha Naha, Sr. Fund Manager-Equity et gestionnaire de fonds pour PGIM India Small Cap Fund, a déclaré : « Les meilleures poches de rendement au fil du temps sont les petites capitalisations de bonne qualité qui sont soutenues par des bénéfices et des valorisations raisonnables. Ils bénéficient à la fois de la croissance des bénéfices et de la possibilité d’une revalorisation du capital-actions, ce qui les aide à passer d’une petite capitalisation à une moyenne capitalisation et éventuellement à une grande capitalisation. »

Investissement minimum requis

Le montant minimum d’investissement dans le NFO pour l’achat initial est de Rs. 5 000 et en multiples de Re.1 par la suite. Un achat supplémentaire peut être effectué pour un montant minimum de Rs.1 000 et en multiples de Re.1 par la suite.

Pour le plan d’investissement systématique (SIP) dans le NFO, au moins cinq versements de Rs. 1 000 chacun et en multiples de Rs.1 par la suite pour le SIP mensuel et trimestriel est requis. Le montant minimum de la recharge SIP pour le SIP mensuel et trimestriel est de Rs. 100 et en multiples de Re. 1

