Nouvelle offre de fonds : Nippon India Flexi Cap Fund cherche à saisir des opportunités à travers les capitalisations boursières

Nippon Life India Asset Management (NAM India), gestionnaire d’actifs du Nippon India Mutual Fund (NIMF), a annoncé aujourd’hui le lancement du Nippon India Flexi Cap Fund. Il s’agit d’un programme d’actions dynamique à durée indéterminée qui vise à fournir une solution unique pour saisir les opportunités à travers les capitalisations boursières, a déclaré NAM India dans un communiqué.

Nippon India Flexi Cap Fund cherche à créer une appréciation du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié de grandes, moyennes et petites capitalisations en fonction de la vision du marché et de l’attractivité relative.

L’offre de nouveaux fonds (NFO) débutera le 26 juillet 2021 et se clôturera le 9 août 2021. Le fonds sera comparé au NIFTY 500 TRI. L’investissement minimum requis est de Rs 500 et en multiples de Re 1 par la suite.

NAM India a déclaré que Nippon India Flexi Cap Fund tentera de créer de l’alpha grâce à une sélection de titres ascendante et une approche d’allocation appropriée pour identifier les opportunités dans des thèmes à forte croissance.

Nippon India Flexi Cap Fund cherche à capitaliser sur la stabilité relative des grandes capitalisations grâce à des allocations raisonnables aux leaders établis ainsi qu’à une combinaison optimale des opportunités de croissance offertes par le segment Mid & Small Cap.

À l’heure actuelle, le fonds privilégiera les thèmes de reprise nationale avec des investissements dans des domaines clés tels que les bénéficiaires de la consolidation en raison de la technologie ou de la réglementation, le « retour à la normale » ou la normalisation des affaires, les nouveaux modèles commerciaux qui prospèrent grâce aux perturbations, la Chine plus un ou la substitution des importations, etc

S’exprimant sur le NFO, Saugata Chatterjee, Co-Chief Business Officer, NIMF a déclaré : « Le lancement de Nippon India Flexi Cap Fund s’ajoute à notre large gamme de produits centrés sur les investisseurs et approfondit nos offres pour la communauté des investisseurs.

« Flexi Cap est l’une des plus grandes catégories de l’espace Equity. Le total des actifs sous gestion dans la catégorie Flexi-cap nouvellement créée s’élevait à Rs 1,76 billion# à la fin du mois de juin. Avec Nippon India Flexi Cap Fund, nous visons à générer de meilleurs rendements en investissant dans les meilleures opportunités à travers les capitalisations boursières », a-t-il ajouté.

Manish Gunwani, CIO – Equity Investments, NIMF a déclaré : « Nous pensons que la situation actuelle du marché crée une opportunité d’investissement dans les fonds Flexi Cap. Une stratégie Flexi Cap peut s’adapter de manière dynamique à des scénarios de marché variés et a donc le potentiel de surperformer à travers les cycles de marché.

Gunwani a en outre déclaré que les conditions macroéconomiques actuelles sont favorables à la catégorie FlexiCap, car l’économie mondiale devrait croître plus rapidement que prévu, le cycle d’investissement reprenant avec des taux d’intérêt plus bas et un soutien en liquidités et les bénéfices devraient également s’améliorer à mesure que la dynamique de croissance s’accélère.

Le Nippon India Flexi Cap Fund sera géré par Manish Gunwani, CIO – Equity Investments, ainsi que par Dhrumil Shah, Varun Goenka et Nikhil Rungta (Co-Fund Manager), Kinjal Desai, Fund Manager – Overseas.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.