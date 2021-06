Nouvelle offre de fonds : Nippon India Nifty Pharma ETF – Risques, avantages, caractéristiques, dates clés

Le NFO a ouvert le 21 juin 2021 et fermera le 28 juin 2021. Image représentative

Nippon India a proposé une nouvelle offre de fonds (NFO) – Nippon India Nifty Pharma ETF. Le NFO vise à fournir aux investisseurs qui souhaitent participer à l’histoire de la croissance de l’Inde en investissant passivement dans un portefeuille sectoriel de sociétés bien connues représentées par l’indice Nifty Pharma. Cependant, il ne peut y avoir aucune assurance ou garantie que l’objectif d’investissement du programme sera atteint.

Nippon India Nifty Pharma ETF est un fonds négocié en bourse (ETF) qui sera coté sur NSE et investira dans les actions de l’indice Nifty Pharma dans la même proportion que l’indice sous-jacent. Les parts de Nippon India Nifty Pharma ETF seront cotées à la National Stock Exchange of India Ltd (NSE). La négociation se fera selon le cycle de règlement normal.

Dates clés

Montant minimum de la demande pendant NFO

Rs. 1 000 et en multiples de Re.1 par la suite.

Des charges

Pour le nouvel investisseur, des frais de transaction de 150 Rs seront prélevés par achat/souscription de 10 000 Rs et plus ; et

Pour l’investisseur existant, des frais de transaction de 100 Rs seront prélevés par achat/souscription de 10 000 Rs et plus.

Les frais de transaction ne seront pas déduits si le montant par achat/abonnement est inférieur à Rs. 10 000.

Des risques

Les fonds communs de placement et les investissements en valeurs mobilières sont soumis à des risques de marché tels que les volumes de négociation, le risque de règlement, le risque de liquidité et le risque de défaut, y compris la perte possible du principal et il n’y a aucune assurance ou garantie que les objectifs du programme seront atteints.

Les performances passées du Sponsor/AMC/Fonds commun de placement ne garantissent pas les performances futures du programme.

Le fonds commun de placement ne garantit pas non plus qu’il effectuera des distributions de dividendes périodiques, bien qu’il ait la ferme intention de le faire. Toutes les distributions de dividendes sont soumises à la disponibilité du surplus distribuable du Régime.

Le Scheme propose d’investir principalement dans des actions et des Titres liés à des actions. Il est destiné aux investisseurs à long terme qui peuvent accepter les risques associés à un investissement principalement dans ces Titres.

Les instruments de capitaux propres sont par nature volatils et soumis quotidiennement à des fluctuations de prix. Par conséquent, les investisseurs en actions et en titres liés à des actions seront soumis aux risques associés aux actions, dont les valeurs fluctuent en général en réponse aux activités des entreprises individuelles et aux conditions générales du marché et de l’économie.

Avantages

L’ETF Equity peut être facilement acheté/vendu comme n’importe quelle autre action en bourse.

L’achat d’une seule unité offre actuellement une diversification de 10 actions dans le secteur pharmaceutique et l’élimination des risques non systématiques comme la sélection de titres et la sélection de gestionnaires de portefeuille en investissant dans le panier d’actions informatiques via Nippon India Nifty Pharma ETF

Les constituants de l’indice sont disponibles quotidiennement dans le domaine public par NSE

La stratégie d’investissement et la sélection d’actions de l’ETF sont clairement définies, détenant des actions selon l’indice sous-jacent dans les mêmes pondérations.

