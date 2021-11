Nouvelle offre de fonds : Nippon India Taiwan Equity Fund – Le NIMF lance le premier fonds d’actions taïwanais en Inde ; vérifier les détails

Image représentative

Le Nippon India Mutual Fund (NIMF) a annoncé aujourd’hui le lancement du Nippon India Taiwan Equity Fund le 22 novembre 2021. Il s’agira du premier programme d’actions ouvert de l’Inde sur un thème axé sur Taïwan, a déclaré le NIMF dans un communiqué.

Nippon India Taiwan Equity Fund sera conseillé par Cathay SITE, qui est le plus grand gestionnaire d’actifs à Taïwan avec 42,8 milliards de dollars d’actifs sous gestion. C’est également le plus grand gestionnaire de comptes distincts sur le marché des actions de Taïwan pour les pensions publiques de Taïwan.

NIMF et Cathay ont également signé une lettre d’intention (LOI) pour une collaboration stratégique exclusive pour le développement, la gestion, le conseil, la commercialisation et la distribution de leurs produits d’investissement respectifs en Inde et à Taïwan. Cette NFO est un pas vers la même chose.

Selon la déclaration, l’objectif d’investissement principal du Nippon India Taiwan Equity Fund est de fournir une appréciation du capital à long terme aux investisseurs en investissant principalement dans des titres de participation cotés à la Bourse de Taiwan. Il suivra une stratégie d’investissement Multi Cap avec un portefeuille composé d’actions de croissance et de valeur. Le fonds se concentrera sur les nouvelles tendances technologiques et détiendra moins de 10 % d’investissement dans une seule action.

Dates clés et investissement minimum requis

Le NFO ouvrira à la souscription le 22 novembre 2021 et fermera le 6 décembre 2021. L’indice de référence du fonds est le Taiwan Capitalization Weighted Stock Index (TAIEX). L’investissement minimum requis est de Rs 500 et en multiples de Re 1 par la suite. Le fonds sera géré par Kinjal Desai (gestionnaire de fonds dédié aux investissements à l’étranger).

Commentant le NFO, Sundeep Sikka, ED et PDG de NIMF a déclaré : « Le lancement du Nippon India Taiwan Equity Fund avec Cathay SITE est conforme à notre objectif de devenir un gestionnaire d’actifs mondial basé en Inde pour offrir une diversification internationale aux investisseurs indiens. en tirant parti du réseau mondial de Nippon Life Insurance. Le lancement de ce fonds est un tremplin pour lancer plusieurs produits grâce à cette collaboration du réseau Nippon Life Insurance Global. Taïwan est le 2e pays en poids dans l’indice MSCI EM après la Chine. Nous pensons que c’est une opportunité intéressante pour les investisseurs indiens.

LIRE AUSSI | Vous envisagez d’investir dans une nouvelle offre de fonds ? Vérifiez si c’est une bonne ou une mauvaise idée

Andy Chang, président et chef de la direction de Cathay SITE, a déclaré dans le communiqué : « Nous sommes ravis du lancement du premier fonds d’actions taïwanaises en Inde. Cathay SITE cultive depuis longtemps le marché de Taïwan. C’est un honneur pour nous d’étendre notre expérience dans l’investissement en actions à Taïwan au NIMF et d’offrir aux investisseurs indiens la possibilité de surfer sur la vague de la mégatendance technologique. Je suis sûr que c’est l’une des nombreuses collaborations de nouveaux produits que nous allons faire pour obtenir de l’argent indien à Taïwan et lancer des produits indiens à Taïwan.

Taïwan est considéré comme l’un des marchés émergents à la croissance la plus rapide et possède la 2e plus grande pondération de l’indice MSCI EM.

