Nouvelle offre de fonds : PGIM India MF lance le premier fonds de titres immobiliers mondiaux en Inde ; vérifier les détails

PGIM India Mutual Fund a annoncé le lancement du premier fonds de titres immobiliers mondiaux de l’Inde – le fonds de fonds PGIM India Global Select Real Estate Securities. Il s’agit d’un fonds d’actions à capital variable investissant dans le PGIM Global Select Real Estate Securities Fund.

Dans un communiqué, PGIM India MF a déclaré que le NFO ouvrira à la souscription le 15 novembre 2021 et fermera le 29 novembre 2021. L’indice de référence du fonds est l’indice FTSE EPRA NAREIT Developed.

L’objectif d’investissement principal du programme est de générer une appréciation du capital à long terme en investissant dans les parts du PGIM Global Select Real Estate Securities Fund, qui investit principalement dans des REIT et des titres liés aux actions de sociétés immobilières situées dans le monde entier.

Le communiqué indique qu’à l’échelle mondiale, l’immobilier en tant que classe d’actifs et en tant qu’investissement a subi un changement pendant la pandémie. Alors que les économies du monde entier rouvrent, les propriétés telles que les hôtels, les résidences-services et les restaurants bénéficieront de la demande refoulée. La pandémie a accéléré les tendances déjà en cours telles que l’informatique en nuage, l’enseignement à distance, le travail à distance, le commerce électronique, la vente au détail du dernier kilomètre, etc., élargissant ainsi les opportunités de croissance pour l’immobilier.

« Les opportunités d’investissement d’aujourd’hui couvrent un large éventail de catégories, notamment en capitalisant sur la dynamique favorable des occupants liée à des changements accélérés dans la façon dont l’immobilier est utilisé, en investissant dans des actifs qui nécessitent un repositionnement à court terme et en trouvant de la valeur dans des parties du marché qui ont subi un correction à long terme », a déclaré Rick Romano, MD, PGIM Real Estate et responsable des activités mondiales de titres immobiliers.

Alors que les inquiétudes concernant les nouvelles variantes de COVID s’atténuent, permettant aux lieux de travail et aux industries axées sur les services de rouvrir plus complètement, le sentiment des occupants devrait revenir rapidement, soutenant un rebond de la demande d’espace immobilier », a-t-il ajouté.

Ajit Menon, PDG de PGIM India Mutual Fund, a déclaré : « Nous nous efforçons d’apporter des idées d’investissement pertinentes et opportunes aux investisseurs et conseillers indiens. Nous sommes donc fiers de présenter l’expertise globale de notre maison mère PGIM dans cette classe d’actifs. Ses divers sous-thèmes tels que le commerce de catégorie A, le libre-entreposage, la logistique, la vente au détail du dernier kilomètre, les résidences pour personnes âgées, l’entreposage frigorifique, etc. ne sont pas disponibles en Inde ou ne sont pas disponibles à grande échelle en tant que titres investissables par rapport aux marchés mondiaux. Avec les taux d’intérêt et l’inflation où ils sont aujourd’hui, cette stratégie sera un ajout important pour renforcer la résilience des portefeuilles des clients pour les temps à venir. »

PGIM India PGIM India Global Select Real Estate Securities Fund of Fund Caractéristiques :

Le montant minimum requis pour investir dans cette NFO est de Rs 5000 et en multiples de Re 1 par la suite. Le fonds de fonds sera géré par Ravi Adukia, analyste actions et gestionnaire de fonds dédié aux investissements à l’étranger.

