Nouvelle offre sur le Xiaomi Mi Band 6, qui frôle la frontière des 30 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Petit à petit, on note quelques baisses de prix du bracelet intelligent star de Xiaomi, le Mi Band 6, qui résiste mieux aux offres que les versions précédentes.

Un an de plus, Xiaomi domine assez clairement le secteur des bracelets intelligents avec son Xiaomi Mi Band 6, qui continue de s’améliorer par rapport aux versions précédentes, bien que cette fois cela ait rendu son prix plus stable.

Amazon, par exemple, le vend 46,99 euros avec des remises ponctuelles à moins de 40 euros, même si elles ne sont pas trop fréquentes. En échange, pour beaucoup moins cher, vous pouvez acheter le Xiaomi Mi Band 6 sur AliExpress Plaza, pour seulement 33 euros avec la livraison depuis l’Espagne.

Dernière édition du bracelet d’activité Xiaomi avec un moniteur d’activité physique, un capteur de fréquence cardiaque et une mesure de l’oxygène dans le sang avec un écran meilleur et plus grand.

Ce magasin Il a son entrepôt en Espagne, et c’est toujours une bonne nouvelle car cela signifie que votre commande arrivera plus rapidement, en seulement 2-3 jours. De plus, sans passer par la douane, le prix que nous avons mentionné est donc le prix définitif, sans frais de port non plus.

Bien qu’il s’agisse de la version chinoise, dès que vous la lierez à l’application Xiaomi Mi Fit, elle sera automatiquement en espagnol.

Il existe aujourd’hui peu de bracelets intelligents plus complets – même si certains peuvent être de dignes rivaux – avec un écran AMOLED, une batterie qui lui confère plus d’une semaine d’autonomie et une bien meilleure précision dans ses capteurs.

Il mesure non seulement la fréquence cardiaque mais aussi la qualité du sommeil, les pas, les calories brûlées et certains sports comme la course à pied, bien qu’il le fasse en se connectant au GPS du mobile, car il n’a pas de GPS intégré.

Vous avez décidé de prendre soin de votre santé et de vous remettre en forme, vous allez donc acheter un bracelet intelligent. Le problème, c’est qu’il y en a tellement, et tellement semblables les uns aux autres, qu’il est difficile de les différencier. Ce guide vous aidera à choisir celui qui vous convient le mieux.

C’est la version sans NFC pour les paiements mobiles, qui pour l’instant n’est en vente qu’en Asie et qui devrait arriver en Espagne avant la fin de l’année, avec un prix bien plus élevé, bien sûr.

Si ce n’est pas le meilleur smartband, c’est parmi les meilleurs avec une sécurité totale, et que le secteur avance à pas de géant, avec certains modèles qui sont déjà pratiquement équivalents à une montre connectée.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.