Nouvelle opportunité pour Garuba : retour en NBA avec les Rockets

Usman Garuba aura une nouvelle opportunité. Le 16 novembre, l’ancien joueur du Real Madrid a été relégué aux Rio Grande Valley Vipers de la G-League, filiale des Houston Rockets., de sorte qu’il a été abattu avant les quelques minutes qu’il avait avec l’équipe texane. Après 13 jours, Stephen Silas, l’entraîneur de l’équipe, le récupère pour ses plans avec John Christopher et Daishen Nix, comme Jonathan Feigen (un journaliste spécialisé dans l’entité) a avancé sur Twitter. Un retour qui peut être bon pour l’estime de soi du joueur, parti en NBA avec de grands espoirs mais qui n’a pas encore eu trop d’opportunités, se retrouvant relégué dans une partie très reculée de la rotation et sans avoir beaucoup de minutes. Mauvaise nouvelle, car il subit la partie la plus amère du jeu, même dans l’une des équipes les moins ambitieuses de la compétition nord-américaine.

Les fusées rappellent Josh Christopher, Usman Garuba et Daishen Nix des Vipers de la G League. – Jonathan Feigen (@Jonathan_Feigen) 29 novembre 2021

Juste avant qu’il ne parte pour une tournée de la Conférence Est, une section qui a commencé par une défaite au Madison Square Garden de New York, les Rocktes (pire équipe de la NBA : 3-16 en ce moment après une séquence au cours de laquelle ils ont ajouté 14 défaites consécutives) ils ont envoyé Garuba à la G League. Une Ligue de Développement qui, rappelons-le, a été grandement renforcée par la NBA ces dernières saisons. Là-bas, des jeunes en mal de minutes et d’adaptation côtoient des méritants à la recherche d’opportunités et même des joueurs confirmés qui accélèrent après de longues blessures. On l’a vu récemment avec Serge Ibaka dans Agua Caliente Clippers, où il a été abattu après sa grave blessure au dos. Une décision personnelle visant à aider au mieux votre équipe après une pause prolongée.

A ses débuts en G League, une étape parfois nécessaire pour les joueurs européens, Garuba est allé à 14 points sans échec, bien qu’alors il soit passé de l’extase à la timidité dans les duels suivants. Le fait de jouer avec l’équipe réserve peut, à certains moments, saper l’opportunité des jeunes joueurs (Garuba a 19 ans) qui cherchent à triompher dans la meilleure ligue du monde. En Development League, Garuba a rencontré un nouvel entraîneur, Mahmoud Abdelfattah, et des joueurs qui ont également essayé une NBA dans laquelle ils ne sont pas revenus : Mfiondu Kabengele, son partenaire dans le jeu intérieur, était 27e au repêchage en 2019 et des Clippers est allé à la G League. Tyler Bey, 36 ans en 2020, était chez les Mavericks de Luka Doncic la saison dernière. En face, lors de ses débuts, se trouvaient les Capitanes de Mexico, dans lesquels on retrouve, par exemple, Alfonso McKinnie, un vétéran (29 ans) qui a joué ces dernières années dans les Warriors, les Cavaliers et les Lakers. Presque rien.

A Houston, ils avaient déjà prévenu avant le début de la saison que ce serait la voie la plus logique pour Garuba. Principalement, parce que le modèle ne convient pas à tous : les Rockets ont choisi les quatre premiers tours du dernier repêchage, dont un autre centre européen, le Turc Asperen Sengun qui accumule de nombreuses minutes de NBA dans un bon début de carrière. Garuba, qui jusqu’à présent n’en a joué que 45, répartis sur sept matchs (1,7 points et 2,6 rebonds en moyenne), a tenté de profiter de son passage aux Valley Vipers pour ne pas rouiller, reprendre rythme et mécanismes. Arriver à cette nouvelle étape, chose qu’il n’a accomplie qu’à moitié, alterner lumières et ombres dans la G Lague. Et soyez prêt à recevoir l’appel d’en haut. Quelque chose qui est déjà arrivé. Car oui, la NBA n’attend personne. Mais il donne toujours des opportunités, au moins une, à tout le monde. Presque tout le monde peut réussir là où le succès est plus difficile que partout ailleurs. Et c’est ce que Garuba devra attendre. Pour être à la hauteur lorsque le moment de vérité arrive. L’opportunité. Ta chance.