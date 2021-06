Nouvelle phase : les vaccinations atteignent un record de 82 lakh le jour 1

in

La vaccination quotidienne la plus élevée a été réalisée le 15 juin avec 48 013 doses selon les données CoWIN.

Un record de 82 lakh doses de vaccins Covid-19 a été administré le jour 1 de la nouvelle phase de vaccination. Dans cette phase, le gouvernement accélérera et étendra la portée des vaccinations en fournissant des vaccins gratuits aux États et aux territoires de l’Union pour immuniser tous les plus de 18 ans.

Le Centre se procurera 75 % des doses auprès des fabricants de vaccins, tandis que les 25 % restants seront achetés par le secteur privé. Jusqu’en fin de soirée, 82,70 doses de lakh avaient été administrées dans 67 839 centres de vaccination à travers le pays.

Le gouvernement s’attend à pouvoir se procurer 75 crore doses de Covishield et 55 crore doses de Covaxin entre août et décembre. Il a commandé 44 crores de doses de Covishield et de Covaxin au cours de la première semaine de juin.

25 autres doses de crore de Covishield de Serum Institute of India et 19 doses de crore de Covaxin de Bharat Biotech sont attendues bientôt.

La moyenne quotidienne de jabs administrés la semaine dernière était d’environ 22 000, alors qu’auparavant, elle était d’environ 30 000 doses.

Jusqu’à lundi matin, le gouvernement avait fourni 29,10 crores de vaccins aux États et aux UT.

Dimanche, le décompte de vaccination du pays a franchi la barre des 28 crores pour atteindre 28 00 36 898 doses avec près de 2,11 crores de personnes de plus de 60 ans et 1,27 crore de citoyens entre 45 et 59 ans ayant été complètement vaccinés. Dans le groupe d’âge de 18 à 44 ans, 12,63 personnes lakh ont reçu les deux doses.

Le nombre de doses de vaccin Covishield administrées est de 24,62 crores tandis que les doses de Covaxin sont de 3,38 crores. Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 dans le pays est tombé à 53 256 lundi, le plus bas en 88 jours. Le taux de positivité quotidien était de 3,83 % et était inférieur à 5 % pendant 14 jours consécutifs.

