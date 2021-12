nouvelle pièce meme du Congrès américain | Invezz

Le membre du Congrès Brad Sherman a créé sans le savoir Mongoose (MONG) après avoir fait une blague, mais le jeton a accumulé une capitalisation boursière de 22,5 millions de dollars en deux jours. Il fonctionne sur la Binance Smart Chain. Voici cinq faits intéressants sur MONG que vous ne connaissez certainement pas.

1. Selon son « créateur », la seule chose que vous devez craindre des crypto-monnaies, ce sont les crypto-monnaies elles-mêmes.

Sherman a dit :

Bitcoin pourrait être remplacé par Ether, qui pourrait être remplacé par Doge, qui pourrait être remplacé par HamsterCoin, puis il y a CobraCoin. Que pourrait faire MongooseCoin avec CryptoCoin ?

La biographie Twitter du projet se lit désormais comme suit : « Nommé par le Congrès. Réalisé par Mongress « .

2. Environ 6 000 personnes ont le jeton.

Seulement 6 000 personnes ont acheté MONG, mais elles ont réussi à augmenter le prix de plus de 4 000 % en seulement 24 heures. À son apogée, le jeton avait gagné 80 000 %.

3. Il a une liquidité totale de près de 2,8 millions de dollars

Au 10 décembre, les liquidités totales de Mongoose s’élevaient à un peu plus de 2,8 millions de dollars. Son volume d’échanges quotidien a dépassé les 11 millions de dollars. Le prix de la crypto a chuté de 16,19% au cours des dernières 24 heures.

4. Ce n’est pas une autre devise meme

Cela a peut-être commencé comme une blague, mais la symbologie de MONG est assez sérieuse. MONG génère des revenus passifs. 6 % de chaque transaction vont directement au fonds de liquidité pour renforcer le prix minimum du projet. Les jetons de liquidité sont ensuite envoyés à l’adresse d’enregistrement. 6 % de chaque transaction est utilisée pour poursuivre la commercialisation du projet.

5. Ses créateurs veulent lutter contre le système

Selon le site officiel du projet, les créateurs réunissent une équipe de catégorie A pour coordonner un blitz médiatique et créer un mouvement derrière le jeton, qui capturera le combat de la communauté contre les régulateurs et pour la liberté et un objectif commun. Ils prévoient d’y parvenir plus tard cette année.

