Nouvelle politique éducative: solidifier les fondements de l’apprentissage

Par Vineet Nayar,

La restructuration de l’enseignement scolaire avec l’approche 5 + 3 + 3 + 4 conformément à la NEP 2020, accompagnée de l’accent mis par la politique sur les compétences fondamentales en littératie et en numératie, aide à dessiner l’avenir du système éducatif indien, très clairement sur le tableau noir.

La nouvelle politique éducative, qui reconnaît que la capacité des enfants à lire et à effectuer des tâches mathématiques de base est assez faible, comme l’indiquent plusieurs études, propose de prendre des mesures correctives pour établir les compétences fondamentales de base chez les enfants avant l’âge de 6 ans. Comme le ferait tout parent ou attentes de l’enseignant, la politique convient que les enfants devraient acquérir des compétences dans l’exécution des tâches de base de lecture et d’écriture au moment où ils atteignent la 3e année et les compétences de base en calcul en 2e année. Si nous pouvons y parvenir, disons au cours des 5 prochaines années, les enfants devraient être capable d’utiliser leur apprentissage en classe pour s’identifier à des situations du monde réel d’une manière plus cohérente.

Se donnant 5 ans pour atteindre les bases universelles de l’alphabétisation et de la numératie dans les écoles primaires, le gouvernement énumère quelques éléments clés pour la mise en œuvre de cette politique en créant des objectifs au niveau de l’État, en employant des enseignants maîtrisant la langue locale et en perfectionnant les enseignants avec des programmes de développement professionnel. Il est également prévu de promouvoir des activités pédagogiques axées sur ces domaines, accompagnées d’évaluations qui suivent les progrès de chaque individu.

L’accent mis sur l’alphabétisation de base, qui comporte deux volets clés – la lecture et le calcul, est nécessaire car il fournit la base sur laquelle l’enseignement supérieur est construit. Alors que l’éducation est la clé de l’amélioration des moyens de subsistance, une forte littératie fondamentale est essentielle pour la croissance des compétences cognitives adaptées à l’âge. Les lacunes du système éducatif ne peuvent être comblées que si la base sur laquelle repose la pyramide de l’enseignement supérieur est totalement infaillible.

Même le NEP reconnaît à juste titre que les élèves ne parviennent pas à atteindre les objectifs d’alphabétisation de base au cours des premières semaines de la première année. Un écart aussi important est susceptible d’être encore exacerbé par la pandémie. La politique suggère donc un « module de préparation scolaire basé sur le jeu » provisoire de trois mois pour tous les élèves de 1re année, qui comprend des activités axées sur l’apprentissage des alphabets, des sons, des mots, des couleurs, des formes, d’une manière qui implique des collaborations avec des pairs et les parents. Fait intéressant, le NEP suggère également la création d’une politique nationale de promotion du livre pour assurer la disponibilité des livres. Si nous pouvions pratiquement ouvrir des bibliothèques communautaires et des camps de dons de livres dans chaque village et chaque école, cela aiderait énormément les enfants et serait également une solution durable à long terme.

Sur la base des conclusions de la NEP, on peut dire qu’il y a cinq domaines d’intervention clés qui nécessitent une attention pour que les objectifs de cette politique soient atteints. Ceux-ci incluent (i) les innovations pédagogiques, (ii) la refonte des programmes, (iii) la révision de l’évaluation, (iv) la restructuration de la formation des enseignants et (v) les modalités de mise en œuvre et de suivi.

D’une manière générale, il y a deux volets pour assurer le succès de cette politique – le contenu d’apprentissage et l’administration efficace de la prestation. Les contenus d’apprentissage peuvent à nouveau être divisés en deux catégories : les programmes d’études et les outils pédagogiques. L’absence ou l’inefficacité de l’un ou l’autre volet entravera grandement la réalisation de la vision de la politique. Au lieu de cela, les deux partagent une relation complémentaire. Ainsi, modifier radicalement l’un ou l’autre des composants est peu susceptible d’aider. Par exemple, certaines des méthodes qui peuvent être utilisées pour mieux utiliser les ressources existantes consistent à lancer des modules pour les apprenants de la petite enfance du préscolaire, basés sur des histoires, des chansons et des comptines qui sont dérivés de contenus en anglais et en mathématiques déjà disponibles. en usage dans les classes 1 et 2.

Une autre stratégie consiste à incorporer une technologie frugale dans la prestation des cours en enseignant dans le format LSRW – écouter d’abord, parler ensuite, puis lire et enfin écrire. Par exemple, utiliser des outils simples mais innovants pour déclencher des transactions en classe en utilisant un appareil audio rechargeable qui propose des leçons soigneusement étudiées accompagnées de chansons amusantes ; des jeux de société alignés sur des cahiers d’exercices et une application sociale qui offre aux enseignants une plate-forme numérique pour l’apprentissage. De plus, l’intégration d’outils d’apprentissage virtuels utilisés pendant le verrouillage, tels que des leçons animées et des quiz ludiques, avec des manuels et des classeurs physiques existants peut contribuer grandement à créer une sorte de reconnaissance et de renforcement des leçons.

Au-delà du programme d’études, ce qui nécessite un suivi étroit, c’est l’amélioration constante des compétences et le développement professionnel des enseignants en leur offrant des modules de formation, des programmes de renforcement des capacités, un flux continu de commentaires et d’évaluations ainsi que des récompenses et une reconnaissance pour les meilleures pratiques et les réussites.

Il est peu probable que les matériels d’apprentissage en eux-mêmes génèrent des miracles s’ils ne sont pas accompagnés d’une prestation solide et dynamique par des enseignants capables de créer un lien entre la salle de classe et l’environnement extérieur. Les enseignants et les enfants doivent considérer la salle de classe comme un espace « énergétique » et « positif » qui reflète un sentiment de progression et de créativité pour les élèves et invoque un environnement d’apprentissage cohérent créé par les enseignants. Cependant, tout le blâme ne peut reposer entièrement sur les épaules des enseignants. La tâche de rendre l’apprentissage facile est un objectif louable pour une communauté. Les enseignants sont susceptibles de rencontrer des défis – souvent apparemment insurmontables – mais ils sont susceptibles de s’en sortir si un coup de pouce de soutien et des canaux de communication ouverts sont facilement disponibles.

Ainsi, bien que l’accent mis par la NEP sur l’alphabétisation fondamentale suggère clairement que la politique a son cœur au bon endroit, pour que l’arbre porte ses fruits, tout le monde doit arroser cette plante une étape à la fois.

(L’auteur est l’ancien PDG de HCL Technologies et président fondateur de la Fondation Sampark. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

