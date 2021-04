Nouvelle politique géospatiale en Inde: comment la libéralisation des données géospatiales aidera les entités privées indiennes

Avec ce changement, l’innovation stimulerait certainement. (Image: NITI Aayog)

Politique géospatiale en Inde: Récemment, le gouvernement a introduit une nouvelle politique concernant les données géospatiales et les services liés à ces données, visant à libéraliser l’accès à ces informations parmi les acteurs privés en Inde. Cependant, pour comprendre comment cela affecte les entités privées en Inde, Financial Express Online s’est entretenu avec le président et directeur général de la société RMSI, Rajiv Kapoor, et CMD Sajid Malik, de la société de cartographie 3D Genesys International.

Sajid Malik a donné un peu de contexte sur l’industrie géospatiale en Inde. «Le marché géospatial en Inde a connu une croissance exponentielle. S’inspirant de ses racines dans le secteur public et privé et dans d’autres grands secteurs comme l’agriculture, les télécommunications, le pétrole et le gaz, la gestion de l’environnement, la foresterie, la sécurité publique, les infrastructures et la logistique, son importance est en train d’être prise en compte, ce qui la conduit à une croissance saine. . De plus, il est utilisé par divers départements gouvernementaux pour les technologies géospatiales telles que le SIG, la télédétection, le LIDAR, le GNSS, les levés et la cartographie, etc. », a-t-il déclaré.

Rajiv Kapoor a expliqué pourquoi il était nécessaire de dé-régulariser la politique de données géospatiales en Inde. Avec ce changement, l’innovation stimulerait certainement, mais en dehors de cela, de nombreuses pistes s’ouvriront également pour des initiatives de développement des industries. «À l’échelle mondiale, les gouvernements permettent des directives de compilation faciles et l’accessibilité des données géospatiales. Cependant, en Inde, il existe de multiples barrières en termes de collecte, de génération, de partage et de mise à jour des données géospatiales pour le territoire indien », a-t-il déclaré.

Expliquant comment la nouvelle politique profiterait aux entités privées en Inde, il a déclaré que plusieurs restrictions telles que l’obtention de licences ou les approbations préalables ont maintenant été supprimées pour les entreprises. Il a ajouté qu’avec cela, il y aurait une augmentation du développement de solutions fabriquées en Inde, qui seraient soutenues par des technologies géospatiales modernes.

Ses opinions ont été partagées par Malik, qui a déclaré que les nouvelles lignes directrices étaient la nécessité de l’heure et que l’industrie attendait ces changements depuis longtemps. «La nouvelle politique a ouvert la voie aux entreprises étrangères pour qu’elles puissent opérer sans aucune ambiguïté tout en autonomisant les entreprises indiennes», a-t-il déclaré.

Comment les données géospatiales peuvent-elles en elles-mêmes aider divers secteurs en Inde? Kapoor a expliqué que les cartes à haute résolution ainsi que les données spatiales sont essentielles pour l’amélioration des services du secteur public ainsi que l’introduction de villes intelligentes et de systèmes de transport avancés. «Des solutions innovantes seraient apportées dans divers secteurs et la vision de l’Inde numérique deviendrait plus solide avec l’aide de cette politique. De nombreux secteurs tels que l’agriculture, les infrastructures, le commerce électronique, les assurances, les minéraux, les soins de santé et les mines seront positivement impactés », a-t-il déclaré.

Malik a déclaré: «La liste des industries où la technologie géospatiale est requise s’étend de l’écologie, du tourisme, des sciences marines, de la santé, de l’agriculture, de la foresterie à la défense, de l’application de la loi, de la logistique et du transport.»

Malik a également expliqué comment la suppression des formalités administratives par cette politique aiderait l’Inde à être compétitive dans le système de cartographie mondial. «Avant cela, les retards réglementaires avaient un impact sur l’économie numérique et les entreprises indiennes ne pouvaient pas innover et prospérer à la vitesse de leurs homologues mondiaux. Cela signifie également une plus grande implication du secteur privé dans le domaine géospatial, y compris les start-ups », a-t-il déclaré.

