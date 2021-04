Nouvelle politique “ libérale ”: les États vont dépenser une coquette somme pour la campagne de vaccination

Bien entendu, le coût réel serait beaucoup moins élevé étant donné que la vaccination à 100% est peu probable; également un segment des travailleurs de la santé et des autres travailleurs de première ligne qui ont déjà reçu le vaccin appartient au groupe d’âge des 18 à 45 ans.

Les États devront peut-être dépenser une somme modique pour acheter des vaccins pour vacciner les personnes âgées de 18 à 45 ans. Mercredi, le principal fabricant de vaccins Serum Institute of India a déclaré qu’il fournirait son vaccin Covishield à Rs 400 / dose au Centre et aux gouvernements des États tout en fournissant à Rs 600 / dose aux hôpitaux privés à partir du 1er mai.

Selon une estimation approximative, si tous les États parviennent à donner les vaccins gratuitement à toute la population cible et que la vaccination du secteur privé ne reprend pas, alors ils devront engager des dépenses de plus de Rs 45000 crore.

Il y a environ 53 millions de personnes dans le pays dans la tranche d’âge de 18 à 45 ans.

De nombreux États, dont l’Uttar Pradesh, le Madhya Pradesh, l’Assam et le Chattisgarh, ont déjà annoncé des programmes de vaccination gratuite pour les personnes éligibles à partir du 1er mai. Le Kerala a mis en œuvre une politique de vaccination gratuite pour sa population.

Le Centre a annoncé lundi un programme de vaccination Covid-19 «libéralisé et accéléré» à compter du 1er mai, dans le cadre duquel toutes les personnes âgées de plus de 18 ans pourront être vaccinées. En outre, les fabricants de vaccins ont été autorisés à libérer jusqu’à 50% des fournitures directement aux États et sur le marché libre à des prix pré-déclarés, une mesure qui augmenterait la disponibilité des agents prophylactiques pour la population.

Si tous les États optent pour la campagne de vaccination gratuite, cela pourrait leur coûter environ Rs 42 000 crore (pour 106 crores doses pour 53 crores adultes) à Rs 400 / dose. Il y aurait une autre dépense de Rs 100 / dose pour les dépenses administratives liées aux vaccins, ce qui pourrait coûter 10 000 crores de plus. Bien entendu, le coût réel serait beaucoup moins élevé étant donné que la vaccination à 100% est peu probable; également un segment des travailleurs de la santé et des autres travailleurs de première ligne qui ont déjà reçu le vaccin appartient au groupe d’âge des 18 à 45 ans.

La campagne de vaccination actuelle du Centre se poursuivra comme prévu précédemment, offrant une vaccination gratuite pour les populations essentielles et prioritaires telles que définies précédemment (agents de santé, agents de première ligne) et la vaccination pour les personnes de plus de 45 ans. Le Centre aura à sa disposition 50% des vaccins fournis par les fabricants.

Pour la vaccination contre Covid-19, le budget du Centre pour FY22 a prévu une provision de Rs 35 000 crore pour couvrir 50 crore personnes (Rs 700 / personne pour deux doses, y compris le coût du vaccin de Rs 400-500). Avant la révision des prix annoncée par le SII mercredi, les prix fixés par le Centre étaient à Rs 500 / personne (coût du vaccin Rs 300 et frais administratifs de Rs 200) pour deux doses. Le Centre devra peut-être augmenter un peu son allocation budgétaire pour la vaccination compte tenu de l’augmentation du prix des vaccins.

Les dépenses de santé, qui ne représentaient qu’environ 5% des dépenses globales annuelles des États ces dernières années, ont considérablement augmenté au cours de l’exercice 21 en raison d’une précipitation pour construire des infrastructures de soins de santé et l’achat d’équipements médicaux pour lutter contre Covid-19.

L’Inde (le Centre et les États) consacre 1,26% de son PIB (FY20BE) à la santé, loin derrière le Brésil avec 6,8%, la Turquie 10,5% et le Mexique 11,6%. On estime que les États dépensent environ Rs 1,9 crore lakh en FY20BE tandis que le Centre environ Rs 77 000 crore.

Selon la Constitution, le secteur de la santé relève de la liste des États et, par conséquent, le financement des dépenses publiques de santé relève principalement de la responsabilité des États. Cependant, le Centre met également en œuvre un certain nombre de programmes financés au niveau central tels que la Mission nationale de la santé (urbaine et rurale), la Mission nationale sur AYUSH et le programme Ayushman Bharat.

