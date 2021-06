Nouvelle preuve que le World Trade Center n’était pas une surprise – Plus de mensonges ? 10z viral

par Martin Armstrong, Armstrong Economics :

Récemment, une cassette a émergé d’une caméra privée qui était là pendant le 911 pour filmer l’effondrement du World Trade Center #7 – le seul qu’aucun avion n’ait jamais touché. J’ai déclaré que la coïncidence avec L’effondrement du WTC7 était un effacement des preuves, tout comme le Pentagone qui a commodément frappé la pièce avec toutes les preuves des 2,3 billions de dollars manquants du budget de la défense.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Ces deux bâtiments très pratiques qui ont été attaqués étaient très probablement une opération de camouflage majeure. C’est là qu’ils ont pris notre système informatique et quand j’ai demandé ma découverte légale, la SEC a répondu que tout avait été détruit en 911. Aucun employé du gouvernement dans ce bâtiment du WTC7 n’était là quand il s’est effondré. Ils ont été évacués. La devise semble être : nous ne tuons pas les vôtres, seulement des civils.

Ce que les gens ne réalisent pas, c’est que CAR du 911 atteignant la pièce même où se trouvaient tous les documents concernant le budget du Pentagone, l’audit n’a jamais eu lieu. Pire encore, il semble avoir endossé un problème continuel de manque d’argent du Pentagone. Ces 2,3 billions de dollars en 2001 sont maintenant passés à 35 billions de dollars. De toute évidence, l’avantage du 911 a été la capacité de continuer à cacher l’argent manquant dont personne ne semble se soucier.

L’effondrement du WTC #7 était clairement une démolition pour cacher des preuves. L’affirmation du gouvernement était-elle effondré par le feu. Le problème était que le feu aurait dû être à 800 degrés Celsius pour faire cela et que le bâtiment ne se serait pas effondré directement. Il n’y avait pas non plus de source de carburant pour brûler aussi chaud.

Dans un autre rapport, ils ont essayé de simuler comment faire tomber ce bâtiment de la manière dont il l’a fait et le seul moyen était de couper les colonnes des 8 premiers étages. C’était un immeuble de bureaux, pas une installation chimique. Il n’y avait aucune source de carburant et les photos de l’effondrement ne montrent pas un incendie qui fait rage.

Je sais ce que j’avais qui a été perdu dans cet effondrement qui aurait détruit les 5 principales banques d’investissement dans un véritable système de justice. Cela inclut les preuves contre toutes les manipulations bancaires que le ministère de la Justice, la SEC et la CFTC font de leur mieux pour cacher et JAMAIS facturer personnellement les banquiers. Les banques paient d’énormes amendes aux frais des actionnaires pour protéger les banquiers personnellement et personne n’ira jamais en prison. Cela équivaut vraiment à une fraude des actionnaires dans la mesure où ils paient d’énormes amendes et ceux qui tirent d’énormes bonus de la fraude conservent leurs gains illégaux.

Ma bataille avec le “Club” était une où ils voulaient juste les transactions parfaites de la part des responsables du commerce intérieur et de la corruption. J’ai également embauché Barclay Lieb qui a fait preuve de diligence raisonnable sur moi avant de rejoindre mon cabinet. Il a confirmé que Goldman Sachs avait pensé qu’ils pourraient me faire tomber, mais je gagnais généralement.

Cela dit, j’ai eu des décennies d’enregistrements téléphoniques avec des conversations avec toutes les principales banques de New York. Il y a eu des conversations dans le cadre de vos lignes enregistrées standard lors de la négociation, il n’y a donc pas de questions sur les ordres. Il y a eu des conversations sur la façon dont ils ont soudoyé des fonctionnaires en Russie pour qu’ils rappellent du platine pour un inventaire. D’innombrables manipulations sur la façon dont ils ont tiré des entreprises pour assurer des transactions garanties. Enregistrements constants sur les rejoindre – arrêtez de combattre le club. J’avais donné les bandes à mes avocats pour les protéger. Je suppose que la façon dont ils ont découvert qu’ils les avaient était basée sur des écoutes téléphoniques illégales.

Le juge, Richard Owen (le procureur était Richard D. Owens), a ordonné que toutes les bandes soient remises au gouvernement sur leur théorie, cela pourrait conduire à l’endroit où j’avais caché le milliard de dollars manquant qui a été volé par les banques. En fin de compte, HSBC a dû plaider et accepter une restitution pénale et rembourser les fonds manquants. L’excuse selon laquelle ces bandes pourraient conduire à l’argent manquant était une arnaque élaborée pour obtenir ces bandes afin de protéger les banquiers.

Je m’y suis opposé et j’ai dit au tribunal que ces enregistrements n’avaient rien à voir avec l’affaire. Bien sûr, les tribunaux sont tout sauf réels. Ils ne sont que des mandataires du gouvernement avec leurs taux de condamnation de 99 %. Voici une cassette dont j’avais une copie qui se trouvait chez ma mère et qui a survécu.

Vous devez comprendre que le “Club” consistait à truquer le jeu pour qu’ils gagnent toujours. Ils n’étaient pas des commerçants prêts à risquer quoi que ce soit sur une analyse réelle. Ils avaient besoin du commerce garanti.

Les banquiers ont toujours recherché le commerce parfait. Ils n’étaient pas intéressés par le vrai commerce. Ils voulaient des échanges garantis. J’ai engagé le premier analyste financier noir, Bob Howe. Il travaillait pour l’un des plus grands fonds spéculatifs de New York et il m’a appelé et voulait un emploi. Au début, j’étais sceptique, craignant qu’il ne soit peut-être envoyé par le «club» comme ils l’avaient fait auparavant avec le neveu de l’oncle Ed Rothschild. Bob m’a dit qu’il voulait quitter l’entreprise et rejoindre mon équipe parce que nous étions la seule « maison propre » sur le marché. Il a dit que le chef de l’entreprise lui avait dit de venir le voir avec des « opérations garanties » et non des recommandations. J’ai fini par embaucher Bob et il faisait partie de notre équipe dans les années 90 jusqu’à ce qu’il décède subitement d’une crise cardiaque.

Lire la suite @ ArmstrongEconomics.com