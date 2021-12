Nouvelle reconnaissance pour la plaque commémorative du maestro de session Nicky Hopkins

La plaque commémorative qui marque la maison d’enfance du défunt claviériste de session extrêmement vénéré Nicky Hopkins a obtenu une nouvelle approbation officielle. Il a maintenant été accepté pour inclusion par Google Maps dans sa délimitation de la zone locale, dans le quartier londonien d’Ealing, à l’ouest de Londres.

La plaque commémorative de la Ealing Civic Society a été dévoilée en octobre 2019 sur le mur de l’ancienne maison de Hopkins au 38 Jordan Road, Perivale. La cérémonie a été célébrée par sa veuve Moira avec le maire d’Ealing, le conseiller Abdullah Gulaid et John Wood. Il a mené la campagne pour une plus grande reconnaissance de Hopkins.

Le claviériste est connu et respecté pour son travail avec Les Beatles, les Kinks, les pierres qui roulent, Joe Cocker, George Harrison, et beaucoup plus. Il y a également eu un lobbying accru ces dernières années pour qu’il soit intronisé au Rock and Roll Hall of Fame, et un documentaire sur sa vie est en production. Il y a aussi un banc commémoratif en son nom dans le parc Perivale voisin, auquel ont contribué Yoko Ono, Jimmy Page, Roger Daltrey et tous les membres des Stones.

Le pianiste et organiste est né à Perivale en 1944 et a montré ses prouesses dès son plus jeune âge. Il a ensuite remporté une bourse à la Royal Academy of Music de Londres, mais a souffert de la maladie de Crohn, qui a conduit à sa mort prématurée, après des complications résultant d’une chirurgie intestinale liée à la maladie, à l’âge de 50 ans en 1944.

Malgré sa mauvaise santé, Hopkins a laissé une énorme empreinte dans l’histoire du rock britannique et international. Adolescent, il a joué avec les combos britanniques Screaming Lord Sutch’s Savages et Cyril Davies All-Stars. Il a ensuite développé des associations étroites avec les Kinks (jouant sur quatre albums des années 1960 dont The Kinks Are the Village Green Preservation Society de 1968) et les Rolling Stones, sur tous leurs LP sauf un de 1967 à 1981 (excellant sur « Street Fighting Man », « Fol To Cry » et al).

D’autres groupes à bénéficier de son jeu brillant inclus L’OMS, qui voulait qu’il rejoigne le line-up en 1965; le Jeff Beck Group, dont il a été membre de 1967 à 1969 ; et des tenues américaines de premier plan telles que Jefferson Airplane, les New Riders of the Purple Sage, le Steve Miller Band, et le groupe Jerry Garcia. Il a également réalisé trois albums solo.

Hopkins a également eu la distinction de jouer avec chacun des quatre Beatles sur leur travail solo, comme sur John Lennon‘s Imaginer (jouant de l’inoubliable piano sur « Mec jaloux »), Harrison’s Living in the Material World (y compris un beau travail sur « Give Me Love (Give Me Peace On Earth) », Ringo Starr‘s Ringo et Paul Mccartney‘s Fleurs dans la terre. La bourse Nicky Hopkins a été créée à la Royal Academy of Music à l’occasion de ce qui aurait été son 75e anniversaire, en 2019; en janvier 2021, il a été décerné pour la deuxième année consécutive au pianiste de jazz allemand Lukas DeRungs.