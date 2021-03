Nouvelle règle d’admission en ingénierie de l’AICTE: les experts appellent à la prudence

Saraswat et VijayRaghavan sont titulaires d’un diplôme de premier cycle en ingénierie du Madhav Institute of Technology and Science à Gwalior et IIT Kanpur respectivement. (Source de la photo: IE)

Quelques jours après que le All India Council for Technical Education (AICTE) ait assoupli les critères d’admission aux cours d’ingénierie, deux éminents scientifiques ont exprimé leur appréhension quant à la décision de permettre aux étudiants sans physique et mathématiques comme matières de base dans les écoles de poursuivre l’ingénierie en leur offrant des cours de rattrapage. cours de bridge.

Le conseiller scientifique principal K VijayRaghavan estime qu’il est plus sage d’étudier ces matières dans les écoles avant de demander l’admission aux programmes B.Tech et BE. «La rigueur et la profondeur dans des sujets comme la physique et les mathématiques sont plus faciles dès le début», a déclaré VijayRaghavan, cité par The Indian Express. Qualifiant la décision de «rétrograde», le scientifique VK Saraswat, membre du NITI Aayog et ancien chef de l’Organisation de recherche et de développement pour la défense, a déclaré qu’il s’agissait d’un «pas dans la mauvaise direction.

Saraswat et VijayRaghavan sont titulaires d’un diplôme de premier cycle en ingénierie du Madhav Institute of Technology and Science à Gwalior et IIT Kanpur respectivement.

Leurs remarques s’inscrivent dans le contexte de la modification des critères d’admission dans les programmes d’ingénierie de premier cycle par le régulateur indien de l’enseignement technique. Selon les nouvelles normes, les étudiants qui n’ont étudié ni la physique ni les mathématiques ou les deux dans leur classe 11 et leur classe 12 sont éligibles pour suivre le cours.

Les nouvelles normes stipulent que les candidats doivent obtenir au moins 45% de notes dans trois des 14 matières énumérées – physique, chimie, mathématiques, informatique, technologie de l’information, électronique, pratiques informatiques, biotechnologie, biologie, graphisme technique, matière professionnelle technique. , études commerciales et entrepreneuriat. Auparavant, la physique et les mathématiques étaient des matières obligatoires au lycée pour les aspirants ingénieurs.

Cependant, le régulateur a défendu la décision en disant que les changements sont conformes à l’approche multidisciplinaire de la nouvelle politique nationale d’éducation (NEP). Le président de l’AICTE, Anil Sahasrabuddhe, a déclaré que les changements «ouvriraient une fenêtre d’opportunité» pour les étudiants. Soulignant que ces changements ne sont pas contraignants pour les institutions, Sahasrabuddhe a déclaré qu’ils permettront aux étudiants de poursuivre des études d’ingénierie dans des branches comme le textile et la biotechnologie. Il a soutenu qu’une connaissance approfondie de ces matières n’est pas requise et que les cours de transition offerts au collège peuvent fournir toutes les connaissances requises.

Le conseiller scientifique principal, cependant, a estimé que toutes ces «flexibilités doivent être exercées avec précaution».

«Dans certains domaines des sciences sociales et des sciences naturelles, les connaissances en mathématiques ou en physique acquises au lycée peuvent ne pas être essentielles, mais même dans de tels cas, une solide formation en mathématiques, en logique, en approches quantitatives et en physique apprise tôt est précieuse», at-il mentionné.

«Sans une solide formation de niveau secondaire en mathématiques et en physique, il serait difficile de progresser dans un cours de biotechnologie de haute qualité. Des méthodes avancées d’informatique, de statistiques, de physique du mouvement, de probabilité, etc. seront nécessaires pour un bon cours. »

Parlant de la proposition d’offrir des cours de transition, il a déclaré: «Il n’y aurait pratiquement personne qui arrive sans école et qui a ensuite excellé grâce à un cours de transition. La rigueur et la profondeur dans ces sujets sont plus faciles dès le début.

Faisant écho au même sentiment, Saraswat a déclaré que la seule façon dont les changements pourraient fonctionner pour les étudiants venant de divers horizons académiques est qu’ils sont obligés d’étudier le cours de mariée pendant un an et ensuite seulement autorisés à commencer les cours normaux du programme d’ingénierie. «Assister au cours de bridge aux côtés des cours normaux ne fonctionnera pas», a-t-il déclaré.

Le professeur Guhan Jayaraman, chef du département de biotechnologie de l’IIT-Madras, a déclaré qu’il n’y avait rien de nouveau dans les normes annoncées par l’AICTE, car de nombreuses universités privées permettent aux étudiants de suivre des cours de biotechnologie même lorsqu’ils n’ont pas étudié les mathématiques au lycée.

« Mais il a été noté que lorsque ces diplômés viennent à un ITT pour un doctorat, ils ne peuvent pas utiliser une formulation mathématique simple », a-t-il déclaré.

TV Mohandas Pai, président de Manipal Global Education, a également suggéré que le cours de transition soit terminé avant de commencer les cours normaux.

Kiran Mazumdar-Shaw, président et directeur général de Biocon Limited a déclaré que les nouvelles normes peuvent fonctionner mais que l’on finira par limiter leurs opportunités sans une formation en mathématiques.