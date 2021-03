Nouvelle règle PF, exemption de dépôt de RTI, nouveau code des salaires et régimes d’assurance standard à partir du 1er avril

Comment vos économies, vos investissements et vos besoins en assurance seront affectés à partir du 1er avril 2021.

Nouvelles règles 1 avril 2021: La façon dont vous épargnez, investissez, assurez et payez des impôts connaîtra des changements majeurs à partir du prochain exercice 2021-2022. Certaines des nouvelles règles en matière de fiscalité et de restructuration de la structure salariale des employés auront un impact sur votre salaire net à compter du 1er avril 2021. Dans le même temps, de nouveaux produits d’assurance standard vous aideront à prendre une meilleure décision d’achat. Dans l’ensemble, les règles et règlements sont là pour rester et il faudra les faire fonctionner à son avantage.

Voici quelques changements clés au niveau des salaires, des impôts et des assurances qui entreront en vigueur le 1er avril 2021.

Nouvelle règle PF après modification

Dans ses annonces de budget 2021, la FM avait proposé que les intérêts gagnés sur la contribution d’un employé au-dessus de Rs 2,5 lakh en un an deviennent imposables entre les mains de l’employé. À partir d’aujourd’hui, la totalité de la contribution PF obtient un retour en franchise d’impôt et le montant PF bénéficie du statut EEE.

Mais, à partir du 1er avril 2021, la fiscalité des contributions PF connaîtra un changement. Les intérêts gagnés sur la contribution au-dessus de Rs 2,5 lakh par an seront imposables selon la dalle fiscale, de la même manière que les revenus d’intérêts provenant des dépôts bancaires fixes sont imposés.

Cependant, il y a eu un amendement récent à cette règle. «Le gouvernement a annoncé qu’il étendait la limite autorisée pour les intérêts des employés de l’EPF gagnés de 2,5 lakh à 5 lakh (dans le cas où la contribution de l’employeur à l’EPF n’a pas lieu). Au-delà de 5 lakhs de revenus d’intérêts, les employés seront imposés », déclare Prashant Singh, vice-président et chef d’entreprise – CPO, TeamLease Services.

Si votre salaire de base mensuel est de près de Rs 1,75 lakh (juste le salaire de base et non votre revenu mensuel total), votre contribution mensuelle est de près de Rs 20833, soit Rs 2,5 lakh en un an. Rien ne change pour vous et les intérêts gagnés sur la totalité du solde PF restent exonérés d’impôt. Les nouvelles règles de cotisation PF n’auront pas d’incidence sur un employé dont la cotisation mensuelle est inférieure à Rs 20 833. Cependant, si votre salaire de base est supérieur à 1,75 Rs lakh, il n’y a pas d’impôt échappant sur les intérêts gagnés.

Nouveau code de salaire

Les nouveaux codes du travail peuvent apporter un changement radical dans la structure salariale des employés. «Pour se conformer à cette nouvelle définition du salaire selon le Code des salaires 2019, les employeurs devront restructurer de haut en bas la composante des salaires de base des employés, qui devrait être mise en œuvre à partir du 1er avril 2021», déclare Prashant Singh, vice-président. & Business Head – CPO, TeamLease Services.

Actuellement, le rapport entre le traitement de base et les autres éléments du salaire, y compris les indemnités, n’est pas un nombre fixe. À l’avenir, il y aura un ratio standard entre les employés qui sera maintenu par les employeurs. «La principale préoccupation est que le salaire (salaire de base) doit être supérieur à 51% du salaire brut. Par conséquent, l’employeur doit fixer au moins 51% en tant que salaire de base + DA et les autres composantes des indemnités ne peuvent être fixées à plus de 49% comme énuméré dans la clause d’exclusion de la définition des salaires », ajoute Singh.

Cela aura-t-il une incidence sur le salaire net des employés? «Le salaire net des employés sera réduit au profit de la cagnotte de la sécurité sociale ainsi que de la gratification post-retraite, le régime s’avérera bénéfique pour les employés à long terme. Cependant, alors que le nouveau code des salaires est prévu pour un déploiement en avril, la clarté doit encore émerger sur de nombreuses dispositions », informe Singh.

Dispense de dépôt d’ITR

Les revenus d’intérêts reçus du SCSS, du dépôt fixe bancaire, etc. sont imposés selon la tranche de revenu de la personne sous le revenu provenant d’autres sources. Et la pension de l’ex-employeur est imposée sous le titre de l’impôt sur le revenu du salaire tandis que la pension familiale est imposée comme «revenu provenant d’autres sources». Les personnes âgées de plus de 75 ans et qui n’ont qu’un revenu de pension et d’intérêts ne doivent pas produire de déclaration de revenus (RTI).

Police d’assurance accident personnelle standard

Dans le but d’avoir un produit standard avec une couverture et des libellés de police communs à l’ensemble de l’industrie, l’IRDAI a décidé de mandater tous les assureurs généraux et maladie à offrir un produit d’assurance accident individuelle standard. Le produit aura une couverture obligatoire de base tandis que les assureurs seront également autorisés à ajouter des couvertures facultatives. La tarification en termes de prime est donc laissée à l’appréciation des assureurs. Les assureurs généraux et maladie devront proposer une police d’assurance individuelle accident standard à partir du 1er avril 2021.

Politique de retraite standard

L’achat d’une pension ou d’un plan de rente deviendra beaucoup plus facile maintenant. L’IRDAI a demandé à toutes les compagnies d’assurance-vie de proposer un produit de rente immédiate individuelle standard, «Saral Pension», avec effet au 1er avril 2021. Le régulateur a publié les lignes directrices sur le produit de rente individuelle immédiate standard, «Saral Pension» en définissant les avantages, caractéristiques, termes et conditions et options de rente.

Toute personne entre 40 et 80 ans peut investir dans Saral Pension qui sera un plan à prime unique, c’est-à-dire qu’il faudra investir un montant forfaitaire pour obtenir une pension régulière sur une base mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle. Le montant minimum de la pension sera de Rs. 1000 par mois, Rs. 3000 par trimestre, Rs. 6000 Par semestre et Rs. 12000 par an. Le montant investi est appelé prix d’achat dans les plans de rente.

Politique de santé standard sur les maladies à transmission vectorielle

Afin de mettre à disposition un produit d’assurance maladie spécifique à la maladie à transmission vectorielle répondant aux besoins des assureurs publics pour obtenir une couverture d’assurance maladie pour certaines maladies à transmission vectorielle, l’IRDAI a demandé à tous les assureurs généraux et maladie de proposer des services de santé standard à transmission vectorielle. Politique couvrant la dengue, le paludisme, le chikungunya, etc. à partir du 1er avril 2021.

TDS plus élevé pour les non-déclarants d’ITR

Si vous n’avez pas produit de RTI, soyez prêt à être imposé à un taux plus élevé sur certains revenus, y compris les intérêts créditeurs que vous gagnez au cours de l’année. «Le ministre des Finances, dans le budget 2021, a introduit une disposition spéciale de TDS dans la loi de l’impôt sur le revenu. Cette section a imposé un taux de TDS plus élevé aux particuliers qui n’ont pas produit de déclaration de revenus, mais leur revenu est passible d’une déduction TDS de plus de Rs. 50 000 au cours des deux dernières années précédentes. Le taux de TDS sera plus élevé de – Deux fois aux taux spécifiés dans les dispositions pertinentes de la loi de l’impôt sur le revenu ou au taux de cinq pour cent. Cette règle de TDS sera applicable à partir du 1er juillet 2021 », déclare Archit Gupta, fondateur et PDG de ClearTax.

