Nouvelle réunion de filles avec Zooey Deschanel ? Le créateur a des pensées

Lorsque New Girl a pris fin en 2018, cela ne ressemblait pas à la fin de toute l’histoire de Jess et de ses amis, car bien plus aurait pu se produire lorsque nous avons laissé les personnages comme nous l’avons fait. Cependant, cela ressemblait à la fin d’un chapitre de leur histoire, et ils se séparaient tous, quittant l’appartement, jusqu’à ce qu’ils ne le fassent pas. Elizabeth Meriwether explique à quel point il a été difficile de laisser tomber les personnages qui ont fait partie de sa vie et pourquoi la sitcom Fox s’est terminée comme elle l’a fait :