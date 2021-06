Nouvelle RFI émise pour le FICV longtemps retardé pour l’armée indienne

Être équipé d’un canon principal de 30 mm et de missiles antichars en plus d’une autre puissance de feu et d’une capacité de transporter au moins trois membres d’équipage et soldats.

Pour la troisième fois, l’armée indienne a publié une nouvelle demande d’informations (RFI) pour le futur véhicule de combat d’infanterie (FICV). Ces véhicules vont être le pilier des forces mécanisées pendant longtemps. L’armée indienne souhaite obtenir 1750 FICV, un projet qui devrait coûter environ Rs 60 000 crore.

Selon la RFI qui a été publiée aujourd’hui, sur les quantités totales, environ 55% seront la version pistolet et le reste serait des véhicules spécialisés.

Dans les deux ans suivant la signature du contrat, les fournisseurs indiens peuvent collaborer avec des équipementiers étrangers pour livrer 75 à 100 véhicules par an. Il y aura un modèle d’induction en trois étapes, tel que proposé par l’armée indienne.

Quel est le modèle d’induction en trois étapes proposé par l’armée?

Le Stage-I est destiné à la production en série limitée (LSP). Environ 10 pour cent du nombre total de véhicules seront livrés sur une période de deux ans. Cela signifie 75-100 par an.

L’étape II sera l’amélioration des produits. Et environ 40 pour cent du nombre total de véhicules devraient être livrés sur une période de six à sept ans.

Et dans la phase finale III, avec des mises à niveau techniques et une amélioration des produits, le nombre restant de véhicules sera livré.

La réponse à la RFI publiée aujourd’hui est attendue dans quelques mois et une fois que cela arrivera, seul le ministère de la Défense accordera l’acceptation de la nécessité, avant la publication de la demande de proposition (RfP).

La saga prolongée de FICV

Tout a commencé à la fin des années 2000, lorsque la Direction de l’infanterie mécanisée avait lancé le processus formel et que le coût prévu pour le remplacement des anciens BMP était d’environ Rs 26 000 crore. Et le plan était d’avoir ces véhicules d’ici 2022.

Le voyage depuis lors a été difficile. En 2012, la proposition a été retirée car le plan était de moderniser les véhicules existants.

Et, en 2014, un nouveau plan a été mis en place par le gouvernement en vertu duquel l’Ordnance Factory Board et deux entreprises privées devaient développer des prototypes du FICV.

En 2018, le projet FICV a été transféré au projet Make II pour impliquer les entreprises du secteur privé dans ce projet dans le cadre de l’initiative Make in India.

Tel que rapporté par Financial Express Online, en 2019, des sociétés indiennes, dont L&T, Mahindra et Mahindra, et d’autres ont envoyé leurs propositions au ministère de la Défense (MoD).

Même après l’avoir placé sous le Make II, aucune décision n’a pu être prise et le dossier a été renvoyé au quartier général de l’armée indienne pour comprendre de la part de l’utilisateur final comment il souhaitait que le projet avance.

La décision de le déplacer sous Make II a été prise en 2018, pour aider à accélérer le processus ainsi qu’à promouvoir l’initiative Make in India dans le secteur de la défense.

Pourquoi est-ce arrivé?

Cela s’est produit en raison de la différence d’opinion entre l’utilisateur final, l’armée et le ministère de la Défense, qui souhaitaient que l’armée paie pour le projet. Cela a conduit à mettre le FICV en veilleuse.

Comme indiqué précédemment, ce projet a été initialement approuvé dans le cadre du modèle de partenariat stratégique (SP) pour le segment des véhicules blindés. Il appartenait à la catégorie « Make » de DPP-2008, avant de passer à la catégorie Make II de DPP-2016.

En 2018, le secrétaire à la Défense de l’époque a confirmé lors de la conférence de presse annuelle que le projet FICV avait été déplacé dans la catégorie « Make II ». Répondant aux demandes des médias, il avait déclaré qu’un passage au “Make II” avait été effectué pour accélérer le projet. “

Différence entre Make & Make II

Selon le DPP-2008, dans Make II, aucun financement n’est requis du ministère, alors que dans la catégorie Make, 90 pour cent des fonds jusqu’au stade du prototype doivent provenir du ministère.

L’armée indienne a en fait besoin d’un FICV complexe de haute technologie, qui devrait avoir une durée de vie de plus de trois décennies. Ceux-ci sont nécessaires pour remplacer les véhicules de combat d’infanterie d’origine russe BMP-2 actuels d’ici 2025. Cependant, l’introduction officielle de ces véhicules pourrait ne pas être avant beaucoup plus tard dans cette décennie.

Quels OEM sont intéressés par le projet ?

Les fabricants d’équipement d’origine (OEM) comme l’entreprise américaine General Dynamic, les sociétés russes sous l’égide de Rosoboronexport, l’allemand Rheinmetall et la société sud-coréenne ont exprimé leur intérêt plus tôt.

Quelles sont les entreprises indiennes ?

The Ordnance Factory Board (OFB), BEML, Mahindra Group, Ashok Leyland, Larsen et Toubro, Reliance, Bharat Forge et autres.

Qu’est-ce qui était requis dans la catégorie « Make » ?

En 2016, dans la catégorie « Make », trois agences de développement (DA) étaient prévues, dont deux du secteur privé et une de l’Ordnance Factory Board (OFB). Et le MoD était censé, selon la procédure, donner un minimum de Rs 500 crore chacun aux trois DA.

L’armée indienne a été invitée par le ministère de la Défense à demander un rapport de projet détaillé (DPR) à tous les candidats qui avaient reçu la manifestation d’intérêt (EoI) en 2016. À ce moment-là, le projet, qui avait déjà été retardé d’une décennie, s’est bloqué davantage. L’équipe de gestion de projet intégrée (IPMT)’ qui devait demander des rapports à toutes les entreprises qui avaient répondu à l’EoI révisée a pris plus d’un an.

Qu’est-ce que l’armée recherche dans la ronde fraîche?

Il devrait avoir la capacité de transporter des munitions de flânerie, des mini drones qui peuvent être utilisés le long des frontières orientales, centrales et septentrionales. Être équipé d’un canon principal de 30 mm et de missiles antichars en plus d’une autre puissance de feu et d’une capacité de transporter au moins trois membres d’équipage et soldats.

