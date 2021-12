Nouvelle série comique de HBO renouvelée pour la saison 2 quelques semaines après la première de la saison 1

La saison 1 de The Sex Lives of College Girls n’a peut-être été créée qu’il y a quelques semaines, mais HBO a déjà pris une décision concernant la saison 2. Mardi, Deadline a annoncé que HBO avait renouvelé The Sex Lives of College Girls pour la saison 2. La série , qui met en vedette Pauline Chalamet, Amrit Kaur, Renee Rapp et Alyah Chanelle Scott, a été créée le 18 novembre sur HBO Max. Le spectacle a été créé par Mindy Kaling et Justin Noble.

« Mindy Kaling et Justin Noble ont créé et écrit une émission pleine de cœur, d’amitiés féminines et de soirées nues maladroites », a déclaré Sarah Aubrey, responsable du contenu original chez HBO Max, à propos du renouvellement. « Nous sommes ravis que cette représentation comique et honnête de la condition universitaire ait trouvé un écho pour tout le monde, qu’ils aient eu des relations sexuelles à l’université ou non. Nous sommes impatients de voir où iront ensuite ces personnages particulièrement complexes mais auxquels on peut s’identifier. »

On revient pour un autre semestre, bbs ! J’ai hâte de faire rage encore plus fort dans la saison 2 de #TheSexLivesOfCollegeGirls ! pic.twitter.com/E5nZdaE2rQ – La vie sexuelle des étudiantes (@SexLivesOnMax) 7 décembre 2021

Tous les épisodes de la première saison de The Sex Lives of College Girls sont sortis le 18 novembre. La série suit quatre colocataires universitaires naviguant dans la vie au Essex College de la Nouvelle-Angleterre. Kaling, qui a non seulement créé l’émission mais est également producteur exécutif, a abordé le renouvellement de l’émission sur Twitter. Elle a posté une vidéo qui présentait des clips de la première saison aux côtés de l’annonce qu’une autre saison serait en route. L’ancienne star d’Office a gardé sa légende simple, car elle a inclus une série d’émojis de fête et a tagué Noble, HBO Max et le compte Twitter officiel de l’émission.

Lors d’une interview avec l’AV Club, Kaling a expliqué pourquoi elle voulait créer une émission telle que The Sex Lives of College Girls. Elle a expliqué qu’écrire sur ce sujet était « excitant et excitant ». Kaling a poursuivi: « Je voulais faire une émission à caractère sexuel avec des femmes qui, même si elles sont très différentes les unes des autres, ont une attitude sans vergogne envers la sexualité et une enthousiasme pour leur vie aventureuse. » La créatrice a expliqué qu’elle et Noble se sont assurés d’embaucher un personnel composé de personnes qui ont « eu diverses expériences à l’université ». En conséquence, ils « ont embauché un personnel majoritairement féminin et super diversifié qui était plus avancé que moi et Justin, et pouvait partager ses leçons avec nous ». Ils se sont également rendus dans des universités telles que Yale et Dartmouth afin de pouvoir entendre directement les étudiantes, et Kaling a expliqué: « Nous voulions découvrir à quoi ressemblait vraiment leur monde. C’était vital de le faire. »