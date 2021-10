Nouvelle série Paramount Plus avec Kate Beckinsale

La véritable explosion du crime continue, et la fiction entre même dans le format… en quelque sorte. Des émissions comme Only Murders in the Building de Hulu abordent le vrai crime dans leurs récits. Maintenant, Paramount Plus s’attaque à la Guilty Party avec Kate Beckinsale.

Paramount a partagé les trois premiers épisodes de Guilty Party avec Android Authority. Lisez la suite pour notre critique de l’émission qui a été créée sur Paramount Plus le 14 octobre.

Qu’est-ce que la partie coupable?

Beth Baker (Beckinsale) est une journaliste d’investigation primée, jusqu’au jour où elle perd tout. Désormais déshonorée (a-t-elle vraiment inventé les citations de ses sources ?), elle travaille pour un site Web de start-up sur la culture pop, où elle a du mal à s’intégrer à ses jeunes collègues et aux listes et messages axés sur la mode requis.

Puis elle reçoit une lettre d’une détenue d’un pénitencier pour femmes. Toni Plimpton (Jules Latimer) purge une peine pour le meurtre de son mari. Mais elle ne l’a pas fait, dit-elle dans sa lettre. Elle est victime d’un système judiciaire trop désireux d’incarcérer les femmes noires, et elle a besoin de l’aide de Beth.

C’est l’occasion pour Beth de remettre sa carrière sur les rails et, si elle a de la chance, de faire du bien à quelqu’un dans le besoin. Ce qui suit est une plongée profonde dans le monde des courses d’armes à feu, des lézards exotiques, des salons de bronzage et du travail du sexe alors que Beth essaie de trouver la vérité. C’est plein de comédie, de mystère et de suspense.

Qui a réellement tué le mari de Toni ? Beth peut-elle aller au fond du crime ? Ou est-elle utilisée par Toni pour la disculper malgré sa véritable culpabilité ?

L’art imite le vrai crime

Le vrai crime a été l’un des divertissements déterminants de la dernière décennie. Des podcasts célèbres comme Serial et My Favorite Murder aux succès télévisés comme The Vow de HBO aux bizarreries polarisantes en streaming comme Tiger King de Netflix, le genre a attiré notre attention collective.

C’est un genre qui a même maintenant attiré des réactions négatives, ou du moins un examen minutieux nécessaire. Comme le souligne un article récent de Gawker, la criminalité majeure est en baisse constante depuis près de deux décennies. Et les hommes sont surreprésentés parmi les victimes de meurtre. Alors pourquoi sommes-nous si fascinés par les histoires de morts (souvent) de femmes grizzly et l’implication qu’il y a un tueur qui se cache dans chaque ombre ? Ce sont souvent des manières réactionnaires et conservatrices d’encadrer le crime, conclut l’article. Beaucoup d’autres ont également souligné l’éloge sans critique du vrai crime à l’égard de l’application de la loi.

Après Hulu’s Only Murder’s in the Building, nous pouvons probablement nous attendre à de nombreuses comédies se déroulant dans le monde du vrai crime comme Guilty Party.

C’est pourquoi ce fut un vrai plaisir de découvrir la brillante série récente de Hulu Only Murders in the Building, dans laquelle des fans purs et durs du vrai crime se chargent de résoudre un meurtre dans leur propre complexe d’appartements et d’enregistrer un podcast à ce sujet. L’émission aborde l’absurdité du véritable fandom du crime tout en soulignant simultanément pourquoi ces programmes ont un tel attrait.

C’est le monde dans lequel Guilty Party s’aventure. Beth n’enregistre pas de podcast, mais elle est motivée par un objectif familier : utiliser le journalisme pour réparer les torts du système de justice pénale. Elle est dépassée, comme le serait probablement n’importe qui à sa place, mais c’est sa chance de remettre sa carrière sur les rails tout en racontant une belle histoire.

Critique de la partie coupable : le verdict

Contrairement à Only Murders in the Building, Guilty Party ne semble pas avoir grand-chose à dire sur le vrai crime au-delà de son utilisation comme toile de fond pour la comédie et le mystère. Beth semble vouloir être un sauveur blanc, et elle se présente aux réunions avec Toni sans être préparée à l’offensive, mais on pourrait faire plus avec cette prémisse.

Guilty Party essaie aussi d’être trop de choses à la fois. Les problèmes de carrière de Beth, le désintérêt d’avoir des enfants, les bagages entourant sa célèbre mère et le déménagement potentiel pour le travail de son mari se sentent tous un peu à moitié cuits dans le grand schéma des choses. Même les conflits avec son patron semblent un peu idiots – pourquoi présente-t-elle un profil approfondi et immersif de l’itinérance dans la ville dans un magazine de culture pop, par exemple ? Et pourquoi sommes-nous censés nous ranger à ses côtés là-dessus ?

Peut-être que tout cela se réunira plus tard dans la saison. Peut-être apprendrons-nous les détails de sa disgrâce professionnelle et ils seront une partie importante de son enquête sur l’innocence de Toni. Mais rien de tout cela ne donne le bon ton si tôt.

À tout le moins, Kate Beckinsale est toujours aussi bonne. Elle joue Beth comme un mélange de la personne la plus intelligente de la pièce et d’une épave de train désemparée, et pour tout ce qui ne fonctionne pas, elle parvient très bien à faire avancer l’histoire. Et elle n’est pas seule. Jules Latimer est tout aussi bon dans le rôle de Toni. Elle ajoute de la profondeur au spectacle, qui pourrait autrement dépasser les enjeux très réels et très lourds de l’incarcération injustifiée. Le ton de Guilty Party est sur place.