Nouvelle source d’émission à La Palma qui génère un autre flux de magma

28/11/2021 à 15:05 CET

Une nouvelle source d’émission s’est ouverte ce matin sur le versant nord-est de la volcan à Cumbre Vieja, quelque chose qui a provoqué un nouveau flux de magma. Au moins une cinquantaine de séismes situés à des profondeurs intermédiaires ont secoué l’île.

Itahiza Domínguez, sismologue à l’Institut géographique national (IGN), rend compte du nouveau centre d’émission sur les réseaux sociaux et ajoute qu’il faudra être conscient des conséquences et de l’ampleur de cet épisode.

🔴 #RashLaPalma 📹 Images de la zone nord du cône, dans laquelle vous pourrez apprécier l’état actuel du cratère, prises cet après-midi par les drones de @IGME1849 et du Groupe d’Urgence et de Secours #GES @AdmPcasGobcan pic.twitter.com/1sujmvdIOA – 1-1-2 Canarias (@ 112canarias) 27 novembre 2021

Ce qui est sûr, c’est que la sismicité a connu un rebond ces dernières heures, avec cinquante tremblements de terre localisés depuis minuit dernier, principalement à des profondeurs intermédiaires, et trois d’entre elles ressenties par la population.

Selon les données de l’IGN, trois de ces séismes avaient une magnitude de 3,5, dont un avec un hypocentre situé à Fuencaliente à 11 kilomètres de la surface de la Terre. Il a été ressenti par la population avec une intensité maximale de III sur une échelle de I à XII. En tout, 14 tremblements de terre des tremblements de terre comptés depuis minuit dernier avaient une magnitude de trois ou plus.

Nouvelle lessive

Ainsi, le lave qui s’écoule du nouveau centre émetteur qui a été ouvert ce matin à l’arrière du cône du volcan Cumbre Vieja a formé un ruisseau qui longe le versant nord-ouest à la hauteur de Tacande, le volcanologue de l’IGN Stavros Meletlidis a informé Efe.

La lave progresse à environ environ six mètres par minute, tel que calculé par Maletlidis, et la direction du flux est est, ouest, pointant vers le polygone qui avait déjà détruit les flux précédents.

En outre, le Cabildo de La Palma a signalé qu’il n’est pas autorisé accès à la zone d’exclusion par le sud, et, comme nouveauté, pas non plus par le nord, « en raison de l’évolution de l’urgence ».

Tôt ce dimanche, la société insulaire a signalé que les accès depuis le sud, à la fois par voie maritime et terrestre, étaient toujours fermés car la qualité de l’air est défavorable dans cette zone. Au lieu de cela, l’accès depuis le nord était opérationnel. Cependant, après l’apparition du nouveau lavoir dans la région de Tacande, le Cabildo de La Palma a modifié sa décision.