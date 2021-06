Nouvelle spécification de pneu arrière à tester au GP d’Autriche

in

Pirelli a confirmé qu’une nouvelle spécification de pneu arrière sera testée lors des essais de vendredi au GP d’Autriche.

Le fabricant de pneus de Formule 1 a déjà travaillé d’arrache-pied avec les équipes pour développer les nouveaux pneus 18 pouces pour 2022, mais Pirelli a des problèmes plus immédiats à régler.

Dans l’optique d’améliorer encore la “robustesse des pneumatiques”, les équipes testeront une nouvelle construction de pneumatique arrière le vendredi 2 juillet, jour d’ouverture du Grand Prix d’Autriche.

Chaque pilote recevra deux jeux de ces pneus, avec la liberté de les utiliser en FP1 ou FP2.

Ils seraient introduits à partir du Grand Prix de Grande-Bretagne si le test est réussi.

Dans un communiqué, Pirelli a déclaré : « Pirelli, en accord avec la FIA, la Formule 1 et les équipes, testera une nouvelle construction de pneu arrière en essais libres lors du Grand Prix d’Autriche le vendredi 2 juillet pour évaluer son efficacité afin d’améliorer encore la robustesse. des pneus.

« Cette décision a été prise en plus de la directive technique récemment publiée et des derniers paramètres de démarrage prescrits par Pirelli, compte tenu du fait qu’il n’est actuellement pas possible de surveiller les conditions de fonctionnement en temps réel. Cela restera le cas jusqu’à l’année prochaine, lorsque les capteurs standard du système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) seront introduits dans toutes les équipes.

“Vendredi prochain, chaque pilote disposera de deux trains de ces nouveaux pneus à utiliser lors de chaque séance d’essais libres. Si le test est concluant, la nouvelle spécification arrière sera introduite à partir du Grand Prix de Grande-Bretagne, remplaçant la spécification actuelle. La nouvelle construction arrière intègre certains éléments qui ont été développés pour être utilisés dans les derniers pneus de Formule 1 de 18 pouces à partir de 2022.

“Avec cette nouvelle structure, Pirelli fournit un pneu qui peut garantir des niveaux d’intégrité encore plus élevés dans les conditions extrêmes pouvant être générées par les voitures actuelles.”

