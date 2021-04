Nouvelle structure: Bharti fait un Jio, donne la primauté au numérique

Bharti a déclaré mercredi dans un communiqué que la nouvelle structure devrait permettre à l’entreprise de se concentrer davantage sur la création d’une opportunité numérique rapide tout en lui permettant de dégager de la valeur.

Bharti Airtel a suivi le modèle Jio en dévoilant une nouvelle structure d’entreprise dans laquelle Airtel Digital se repliera dans l’entité cotée. Cela signifie qu’Airtel Digital sera désormais au sommet de l’activité des télécommunications – cette dernière deviendra une unité de l’activité numérique – tout à fait similaire aux plates-formes Jio sous lesquelles Reliance Jio siège. Toutes les activités de télécommunications de la société, mobiles, haut débit et entreprises, seront désormais hébergées dans une entité nouvellement créée, Airtel Limited, qui se trouvera sous Airtel Digital.

Bharti a déclaré mercredi dans un communiqué que la nouvelle structure devrait permettre à l’entreprise de se concentrer davantage sur la création d’une opportunité numérique rapide tout en lui permettant de dégager de la valeur.

Airtel Digital hébergera tous les actifs numériques couvrant Wynk Music, Airtel X stream, Airtel Thanks, la plate-forme Mitra Payments utilisée par un million de détaillants, Airtel Ads, Airtel IQ, Airtel Secure, Airtel Cloud et tous les futurs produits et services numériques.

Les analystes ont déclaré que, puisque Jio Platforms est une entité non cotée et une filiale à 100% de Reliance Industries, elle pourrait diluer les enjeux et obtenir des investissements de sociétés mondiales de PE et de majors technologiques comme Facebook et Google. Cependant, pour faire de même, Bharti devrait à un moment donné se séparer de l’activité numérique en tant qu’entité distincte. Dans la mesure où l’activité numérique fait partie de l’entité cotée, Bharti Airtel, la vente de participation ne peut avoir lieu que si un investisseur existant dilue ses capitaux propres.

Selon les analystes, en se concentrant sur le numérique, Bharti envisagerait d’augmenter sa valorisation, ce qui pourrait attirer les investisseurs à un stade ultérieur, lorsque la scission pourrait être faite. Bien que l’entreprise ne divulgue pas les revenus de ses offres numériques, il représenterait actuellement moins de 5% des revenus totaux.

Certains analystes pensent que la société vise peut-être à maintenir les revenus numériques hors de la portée des revenus bruts ajustés sur lesquels les frais de licence sont payés au gouvernement. Cependant, il est peu probable que le gouvernement accepte cet arrangement. Les revenus numériques ne peuvent être en dehors du champ d’application de l’AGR que si l’entreprise est séparée des activités de télécommunications comme dans le cas des tours de télécommunications.

Bharti Telemedia, la filiale à 100% des services DTH, sera pour l’instant aux côtés d’Airtel Limited, a déclaré la société. Il est prévu de fusionner à terme les activités DTH en Airtel Limited pour évoluer vers la vision NDCP de services convergents aux clients. La société a incité le gouvernement à demander des éclaircissements sur la politique d’octroi de licences étant donné que la distribution, c’est-à-dire les télécommunications et la SRD, est actuellement réglementée et gérée par deux ministères distincts respectivement des communications et de l’information et de la radiodiffusion.

Airtel Payments Bank restera une entité distincte sous Bharti Airtel et travaillera en étroite collaboration avec la clientèle croissante pour jouer un rôle central dans la réalisation de l’opportunité numérique que les paiements et les services financiers offrent, a déclaré la société.

Toutes les activités d’infrastructure de la société, telles que Nxtra et Indus Towers, continueront de rester dans des entités distinctes comme elles le sont actuellement. Il en sera de même pour les filiales et sociétés affiliées internationales.

Sunil Bharti Mittal, président de Bharti Airtel, a déclaré: «La nouvelle structure trace la voie de l’avenir passionnante pour Bharti Airtel et met l’accent sur les quatre activités distinctes – numérique, Inde, international et infrastructure, chacune, d’une manière très précise. Nous pensons que cela apportera de l’agilité, de l’expertise et de la rigueur opérationnelle pour servir nos clients avec brio tout en offrant une flexibilité pour dégager de la valeur pour nos actionnaires. Cette structure nous servira bien dans les années à venir et est un gagnant-gagnant pour toutes les parties prenantes ».

