Nouvelle structure d’équipe introduite dans la série W

Une nouvelle structure d’équipe est introduite dans la série W, avec neuf équipes rejoignant la grille pour 2021 et au-delà.

La première saison de la série, qui s’est déroulée en 2019, n’était composée d’aucune équipe mais comptait 20 pilotes féminines conduisant toutes des voitures F3 identiques.

Cela changera cependant, avec neuf équipes introduites pour l’édition 2021. Cette année, le championnat par équipes sera officieux, avec pour objectif qu’il devienne officiel en 2022.

Il a également été confirmé qu’à partir du Red Bull Ring ce week-end, chacune des huit courses de cette année se déroulera parallèlement aux week-ends de course de F1.

Catherine Bond Muir, PDG de W Series, déclare que les changements sont cruciaux pour la série d’un point de vue financier.

« En peu de temps, nous avons fait une marque dans le secteur pour notre approche perturbatrice et innovante », a-t-elle déclaré.

« Cette nouvelle structure ouvre la voie à de nouveaux investissements importants pour compléter nos sponsors actuels de la série, ce qui soutient notre croissance rapide et continue et notre partenariat avec la Formule 1. »

La star de la série dans la première saison était Jamie Chadwick, qui a remporté le titre et a été signé par Williams être un moteur de développement.

Elle dit que les pilotes faisant partie d’équipes à l’avenir contribueront énormément à leur développement et à leur progression, en leur enseignant un éventail de nouvelles compétences.

“C’est aussi une excellente nouvelle pour les pilotes”, a-t-elle déclaré.

« Nous avons tellement appris sur les voitures et les pistes en 2019, mais la configuration des équipes nous amènera au niveau supérieur – nous donnant un excellent aperçu de ce que c’est que de travailler en étroite collaboration avec un partenaire d’équipe et de courir avec un championnat d’équipe à l’esprit plutôt que juste pour vous-même.

Les équipes sont les suivantes :

Course de bunkers : Fabienne Wohlwend et Saber Cook

M. Forbes Motorsport : Beitske Visser et Ayla Agren

Équipe Puma W Series : Marta Garcia et Gosia Rdest

Racing X : Alice Powell et Jess Hawkins

Sirin Racing : Miki Koyama et Vicky Piria

Veloce Racing : Jamie Chadwick et Bruna Tomaselli

Ecurie W : Emma Kimilainen et Abbie Eaton

Scuderia W : Sarah Moore et Belen Garcia

W Series Academy : Irina Sidorkova et Nerea Marti

