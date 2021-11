Nouvelle tactique repérée dans la guerre Mercedes contre Red Bull utilisée au Grand Prix du Qatar

Essayant d’obtenir tous les avantages possibles dans la course au titre, les fans de F1 aux yeux d’aigle ont repéré une nouvelle tactique que Mercedes et Red Bull utilisent les uns contre les autres.

Lewis Hamilton et Max Verstappen ayant passé la majeure partie du championnat de cette année à se battre pour les victoires en course, les protagonistes du titre terminant 12 fois premier et deuxième, ils ont souvent eu des stratégies d’arrêt aux stands similaires.

De plus, les deux équipes sont côte à côte dans la voie des stands, ce qui leur donne l’occasion parfaite – semble-t-il – d’essayer de gâcher les arrêts au stand de l’autre.

Non, nous ne parlons pas de manquer de pneus pour faire croire à l’autre équipe qu’elle est sur le point de s’arrêter, nous parlons de tactique de ralentissement.

Un membre de la communauté de la Formule 1 sur Reddit a remarqué lors du Grand Prix du Qatar que Mercedes n’avait pas retiré ses conduites pneumatiques, rétrécissant l’approche du stand pour Red Bull, ce dernier faisant de même pour rétrécir la sortie de Mercedes.

Redbull lui rend la pareille pic.twitter.com/u8M3PE1eyD – Bhargav (@BhargavPatil20) 21 novembre 2021

Déplacer les conduites pneumatiques pour une voiture rivale est considéré comme une courtoisie courante entre les équipes, mais vous vous demandez si la FIA peut aborder cette tactique potentiellement dangereuse via une nouvelle directive technique.

Ce n’est pas la première fois que Mercedes utilise cela pour essayer de ralentir un rival, les fans soulignant qu’ils l’avaient déjà fait en combattant Ferrari à la fin des années 2010.

On pense également que Mercedes a commencé avec cette tactique contre Red Bull au Brésil, et le Qatar était la façon dont Red Bull y répondait.

Étant donné que Mercedes aurait mis en jeu les nouveaux arrêts aux stands plus lents de la Formule 1 plus tôt cette année lorsqu’ils se sont plaints, sur la base de la sécurité, de la rapidité avec laquelle les arrêts aux stands étaient devenus, cette tactique ne devrait pas surprendre.

Le championnat de cette année a été tendu dès le début, les deux équipes essayant tout ce qu’elles pouvaient pour prendre le dessus, accusant souvent l’autre d’avoir exécuté une partie illégale.

Après le Grand Prix du Qatar, la course au titre n’est plus que de huit points entre Verstappen et Hamilton, tandis que Mercedes a cinq d’avance sur Red Bull.

« C’est excitant », a déclaré Verstappen après la course de Losail. « J’aurais bien sûr aimé creuser l’écart, mais quand on n’a pas le rythme, c’est impossible de faire ça.

« Nous allons juste essayer d’être meilleurs et de revenir en force, surtout en Arabie saoudite sur la piste de rue, et puis oui, nous verrons à Abu Dhabi. »

Quant à Hamilton, qui vise un huitième titre mondial, un record, il se dit lui aussi prêt à se battre.

« Je me sens bien », a déclaré le pilote Mercedes. « Je me sens dans la meilleure forme physique que j’ai été toute l’année.

« Alors je me sens… évidemment au début, pas particulièrement bien, alors oui, je me sens bien, la voiture se sent mieux que jamais, et je suis positif pour ces prochaines courses.

« Je pense qu’ils devraient être assez bons pour notre voiture, donc j’attends avec impatience cette bataille. »

A deux courses de la fin, l’Arabie saoudite et Abu Dhabi, il reste 52 points en jeu.