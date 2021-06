Nouvelle technologie nano pour rendre l’équipement militaire plus léger et plus fort

DPGC s’est associé au Robotics Lab de l’Université Woxsen, à Hyderabad, pour la conception et le développement de ces prototypes.

Un soldat de l’armée indienne doit porter son gilet pare-balles (3 kg), son arme (4 kg), ses munitions (10 kg), des ressources comme de l’eau (3 kg) et d’autres vêtements de protection – soit au moins 20 kg – pour accomplir son devoir. Inutile de dire que cela réduit leurs performances et peut les mettre en danger. Les vestes militaires basées sur la nanotechnologie moléculaire (MNT) sont beaucoup plus légères et ont la même résistance ou plus. MNT est une avancée scientifique où des doublons sont créés qui sont plus petits, plus fonctionnels, plus légers et moins chers que la copie originale. Ce type de technologie peut avoir des applications militaires majeures.

Pour équiper la défense indienne d’équipements militaires de nouvelle génération, Darwin Platform Group of Companies (DPGC) a récemment présenté les prototypes d’équipements militaires conçus et développés localement et basés sur le MNT. DPGC s’est associé au Robotics Lab de l’Université Woxsen, à Hyderabad, pour la conception et le développement de ces prototypes. Dans le cadre du projet, le DPGC prévoit de fournir aux forces indiennes trois équipements basés sur le MNT (vestes militaires, armes et munitions, munitions à guidage laser et guidage contre les bombes à guidage laser).

Le PDG du groupe DPGC, Raja Roy Choudhury, a déclaré : « Ces avancées scientifiques et militaires feront partie de l’objectif de DPGC de faire écho à l’initiative du gouvernement « Make in India ». Nous visons à fournir à nos soldats des équipements militaires de nouvelle génération afin qu’ils puissent défendre vigoureusement nos frontières sans compromettre leur sécurité. »

